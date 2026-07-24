 Radu Miruță va susține o conferință de presă la MApN, după doborârea dronei deasupra județului Buzău | adevarul.ro
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Radu Miruță va susține o conferință de presă la MApN, după doborârea dronei deasupra județului Buzău

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Ministrul Apărării, Radu Miruță, va susține o conferință de presă vineri, 24 iulie, la ora 14:30, la sediul Ministerului Apărării Naționale (MApN). Anunțul vine după ce o dronă a fost doborâtă în jurul orei 11.00 de un avion F-16, deasupra unei zone nelocuite din județul Buzău.

Radu Miruță/FOTO: Mediafax
Radu Miruță/FOTO: Mediafax

O dronă care a pătruns vineri dimineață în spațiul aerian al României pe traseul Sulina–Brăila–Fetești–Buzău a fost doborâtă în jurul orei 11.00 de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române, deasupra unei zone nelocuite din apropierea localității Padina, județul Buzău.

Ministerul Apărării precizează că ținta a fost detectată de radar la ora 9.39, iar autoritățile au emis mesaje RO-Alert în județele aflate pe traiectoria dronei.

O aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române din Baza 86 Aeriană de la Fetești, aflată vineri, 24 iulie, în misiune de monitorizare și urmărie a unei drone intrată în spațiul aerian național, a angajat ținta aeriană cu o rachetă și a doborât-o deasupra unei zone nelocuite, în apropiere de localitatea Padina, județul Buzău.

Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat luni, 20 iulie, la ora 09.39, o țintă aeriană  la o distanță de aproximativ 20 km Est de Sulina, care a pătruns în spațiul aerian național, pe traiectul Sulina-Brăila-Fetești-Buzău”, transmite MApN într-un comunicat.

Instituția adaugă că două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Italiene din Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu și două aeronave de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române din Baza 86 Aeriană de la Fetești au decolat la ora 09.48, respectiv 10.56, pentru monitorizarea situației.

„Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județele Tulcea și Brăila, fiind transmise mesaje RO-Alert.

La ora 11.02, aeronava F-16 a Forțelor Aeriene Române a angajat ținta și a doborât-o”.

Prefectul Buzăului, Leonard Dimian, a declarat că nu au fost semnalate pagube materiale și nici victime.

„Din informațiile pe care le am de la ISU, drona a fost doborâtă deasupra județului Buzău și a căzut undeva între localitățile Padina și Pogoanele. Este o zonă agricolă complet nelocuită.

Am fost avertizați pe linie de IGSU, iar acum ne deplasăm în zonă pentru a constata eventualele pagube. Până în acest moment, nu au fost semnalate pagube materiale și nici victime. (...) Nu cred că au fost oameni pe câmp în acel moment. Dacă s-ar fi aflat cineva acolo și s-ar fi întâmplat ceva, aș fi aflat”, a declarat prefectul, contactat de Digi24.

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