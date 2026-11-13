 Radu Miruță spune că nu a fost citat în dosare penale legate de SAFE și Rheinmetall: „Nu am nicio emoție. Zâmbetul PSD s-a transformat în niște condiții foarte stricte” | adevarul.ro
search
Vineri, 13 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

Radu Miruță spune că nu a fost citat în dosare penale legate de SAFE și Rheinmetall: „Nu am nicio emoție. Zâmbetul PSD s-a transformat în niște condiții foarte stricte”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Deputatul Radu Miruță, prim-vicepreședintele USR, a declarat vineri, 13 noiembrie, la Târgu Jiu, că nu a fost citat în niciun dosar penal în legătură cu SAFE și Rheinmetall, subliniind că nu are emoții cu privire la acest aspect.

Radu Miruță a fost ministru al Apărării în Guvernul Bolojan
Radu Miruță a fost ministru al Apărării în Guvernul Bolojan Foto: Inquam Photos / George Călin

Miruță a fost întrebat într-o o conferință de presă dacă a fost citat în vreun astfel de dosar penal.

„Nu am fost citat, nu am nicio emoție. Ceea ce s-a întâmplat prin acest SAFE este supărător dintr-un singur punct de vedere: am reușit, la nivel guvernamental, să arătăm că banii Armatei pot fi plătiți cu curaj de a condiționa producție în România. Nu s-a întâmplat asta până acum niciodată și nu s-a întâmplat până acum niciodată pentru că PSD începea să zâmbească atunci când companiile mari încercau să-l convingă că nu e neapărat obligatoriu să mute fabrica în România”, a răspuns deputatul.

Prim-vicepreședintele USR a explicat că mutarea unei fabrici în România „are niște costuri, companiile mari evită să-și asume aceste costuri și se bucură să livreze produse fără să-și mute fabrica aici”.

„Acum, zâmbetul PSD s-a transformat în niște condiții foarte stricte din contractele din SAFE, care pentru prima oară au impus localizare serioasă în România. Localizarea PSD presupunea dovedirea cheltuirii unor sume de bani pe teritoriul național, fără legătură cu vrea fabrică”, a spus Miruță.

„Din '90 până astăzi, sub conducerea PSD au fost închise toate fabricile”.

Deputatul a adăugatt că, prin programul SAFE, la nivel european mai este disponibilă suma de 21 de miliarde de euro și le-a cerut celor de la PSD „să demonstreze că au capacitatea să ia în continuare din acei bani”:

„Dacă se importa un TIR de roșii sau un TIR de paste, contravaloarea mărfii respective se contoriza pentru a stinge obligațiile de localizare pentru zona de armament. Singurul lucru comun este că, poate, militarii mănâncă și ei paste, însă nu are nicio legătură cu producția din fabrici și, dincolo de intoxicarea pe care PSD o face, supărat de această realitate, oamenii pot să înțeleagă următoarea unitate de măsură: din '90 până astăzi, sub conducerea PSD au fost închise toate fabricile”.

Radu Miruță a adăugat că, sub coordonarea USR, „au fost organizate deschiderea și aducerea la viață a cinci fabrici”.

„Totuși, unii au închis tot, alții, în câteva luni de zile, au deschis cinci. Îi provoc pe cei de la PSD, care sunt acum singuri la guvernare, să mai deschidă încă 15 fabrici', a afirmat deputatul USR

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Amenzi în autobuz, metrou sau tren, chiar și cu bilet valabil. În ce situații pot fi sancționați pasagerii
digi24.ro
image
Cum va fi vremea în România până la jumătatea lunii decembrie. ANM anunță temperaturi peste normal
stirileprotv.ro
image
Ziua de 13 noiembrie, ultimul episod de vară. După 25 de grade la umbră, urmează scăderi chiar și cu 15 grade: ploi în București, ninsori la Brașov
gandul.ro
image
Cât trebuie să scoți din buzunar pentru concertele de Crăciun ale lui Ștefan Bănică
mediafax.ro
image
Meme Stoica rupe tăcerea! Ce spune de revenirea la FCSB: “Nu mă retrag din fotbal! Am primit deja 2 oferte”
fanatik.ro
image
PSD, principalul aspirator de suveraniști și traseiști. Noua harta politică a Parlamentului României.
libertatea.ro
image
Rusia cere retragerea unei țări europene din NATO pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Ce pretenții mai are Putin
digi24.ro
image
Suporterii fostei campioane a Angliei se revoltă, după asocierea cu actrița de filme pentru adulți: „Aceasta este noua noastră identitate?”
gsp.ro
image
Rusia ameninţă, după decizia luată de Germania
digisport.ro
image
Un român a povestit ce salarii primesc muncitorii asiatici în HoReCa: „Au chiriile achitate”
click.ro
image
Prognoza meteo pentru iarna 2026-2027 în Europa, sub semnul vortexului polar: Mai multă ploaie, mai puțină zăpadă și un episod de ger
antena3.ro
image
Noul pol de birouri din Bucureşti. Zona din Capitală unde preţurile au început să sară în aer şi zona unde birourile libere aproape au dispărut
zf.ro
image
Recolta bogată din grădină i-a dat o idee de afacere unui băieţel de 5 ani. A vândut deja peste 500 de borcane
observatornews.ro
image
Vlad Bălțățeanu i-a recunoscut medicului psihiatru cum a murit Valentina din Olt, de fapt: 'Am vrut să dau în ea cu coada de mătură, nu să o înțep'
cancan.ro
image
La ce pensie poți spera dacă ai muncit 40 de ani pe salariul minim sau mediu. Cum se face calculul?
newsweek.ro
image
FOTO. Cum arată prezentatoarea TV care se iubea de 10 ori pe săptămână cu celebrul fotbalist
prosport.ro
image
Cine poate ieși la pensie la 58, 59 sau 60 de ani. Ce prevede legea și cum se calculează reducerea vârstei
playtech.ro
image
“Te-a lucrat Reghe?” MM Stoica, reacţia instinctivă la întrebarea lui Horia Ivanovici
fanatik.ro
image
Intelectualii de azi ai politicii din România. Ce studii și ce experiență profesională au liderii partidelor de pe prima scenă politică
ziare.com
image
Presa din Franța, verdict despre Istvan Kovacs, după ce românul a acordat două penalty-uri Italiei
digisport.ro
image
Secretul pentru cele mai crocante aripioare de pui: ingredientul pe care trebuie să-l adaugi
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Șerban Trîmbițașu. Cel mai cunoscut agent imobiliar din România își vinde locuința. Cât cere pe ea: Aici a fost bucătăria și am transformat-o în dressing / VIDEO
romaniatv.net
image
Delegația Invest Qatar, vizită la București la inițiativa omului de afaceri Dragoș Dobrescu! România și Qatar consolidează legăturile economice într-un eveniment de gală
mediaflux.ro
image
S-a aflat acum! Cine e tânărul de 21 de ani care a intervenit în bătaia dintre starul UFC și luptătorii din Daghestan
gsp.ro
image
Marcel Ciolacu a spus adevărul despre diploma de BAC. Ce s-a întâmplat, de fapt, la examenul maturității
actualitate.net
image
Cât de verișoare sunt Mirabela Grădinaru, partenera președintelui României, și Cristina Chiriac, procurorul general, acuzată de Ovidiu Vanghele că a ținut la sertar probele din cazul fostului episcop de Huși?
actualitate.net
image
Florin Grozea, despre „trădarea” lui Marius Moga: „A plâns. Nu știu dacă regreta”
click.ro
image
Horoscop 13-19 noiembrie. Urmează o perioadă dificilă pentru Berbeci, Taurii au parte de oportunități financiare și profesionale
click.ro
image
Maria Popovici și Alex Bogdan au fost colegi de facultate: „E la fel de senzual”
click.ro
Frances Villiers, Contesă de Jersey,1753 1821, sec XVIII, de Thomas Beach, profimedia 1017928329 jpg
Contesa desfrânată avea pofte de nestăvilit! A trecut din patul tatălui în cel al fiului, iar un alt amant i-a devenit ginere
okmagazine.ro
Shirley MacLaine Profimedia jpg
Trei parteneri sexuali într-o singură zi! O celebră actriță își explică propria promiscuitate: „Nu voiam să rămân pe din afară...”
okmagazine.ro
Capul de bronz al statuii împăratului roman Traianus Decius, descoperit la Sarmizegetusa
Capul de bronz al statuii împăratului roman Traianus Decius, descoperit la Sarmizegetusa
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Cât a plătit Irina Fodor pentru rochia spectaculoasă din finala „Asia Express” 2026. Ținuta aurie ascunde o legătură cu Valerie Lungu
image
Florin Grozea, despre „trădarea” lui Marius Moga: „A plâns. Nu știu dacă regreta”

OK! Magazine

image
Și-a pierdut virginitatea la 11 ani, cu tatăl ei vitreg! Starul din Vechiul Hollywood a avut o explicație incredibilă: „M-a iubit!”