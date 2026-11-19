Proiectul de Hotărâre de Guvern privind „Radarul balastierelor” a fost lansat joi în consultare publică, după ce a fost refăcut de un grup de lucru format din specialiști ai Administrației Naționale „Apele Române” (ANAR) și ai Ministerului Mediului. Documentul este însoțit de nota de fundamentare și poate fi consultat pe site-ul ministerului, iar persoanele interesate pot transmite propuneri și observații în termen de 10 zile.

Proiectul urmărește să reducă exploatarea ilegală sau peste limitele legale. Foto: Apele Române

Anunțul a fost făcut de directorul general al ANAR, Claudiu Ilișanu, care a precizat că a stabilit ca prioritate principală intrarea în legalitate a proiectului, după ce a fost numit în funcție, în urmă cu o săptămână, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, la preluarea subiectului a găsit un proiect de hotărâre, însă aproximativ 90% din document nu respecta cerințele tehnicii legislative. În aceste condiții, a fost constituit un grup de lucru împreună cu reprezentanții Ministerului Mediului, care a refăcut proiectul și nota de fundamentare. Documentele au fost finalizate miercuri seara și publicate joi în consultare publică.

„În termen de 10 zile, dacă există entități, instituții, persoane fizice care sunt interesate să depună propuneri și observații, sunt invitate să consulte proiectul de Hotărâre de pe site-ul Ministerului Mediului”, a declarat Claudiu Ilișanu.

După etapa de consultare publică, proiectul va fi transmis spre avizare mai multor instituții, printre care Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Ministerul Dezvoltării, Ministerul Transporturilor, Ministerul Economiei și Digitalizării, Autoritatea pentru Digitalizarea României, Ministerul Finanțelor și Ministerul Justiției.

Cum ar urma să funcționeze Radarul balastierelor

Potrivit notei de fundamentare, proiectul urmărește să reducă exploatarea ilegală sau peste limitele autorizate a agregatelor minerale, precum și comercializarea acestora fără documente legale. Astfel de activități pot provoca eroziunea albiilor râurilor, destabilizarea malurilor, afectarea podurilor și digurilor, degradarea habitatelor acvatice și creșterea riscului de inundații.

În același timp, comercializarea agregatelor fără documente legale produce pierderi la bugetul de stat, prin neplata redevențelor, contribuțiilor pentru gospodărirea apelor, TVA-ului și impozitelor, și creează concurență neloială pentru operatorii care respectă legea.

Inițiatorii propun un sistem de urmărire a provenienței, circulației și comercializării agregatelor minerale, inspirat de modelul SUMAL 2.0, folosit pentru monitorizarea materialelor lemnoase. Sistemul ar urma să se bazeze pe avize de însoțire electronice, verificarea publică a transporturilor și controale orientate în funcție de risc.

Printre beneficiile urmărite se numără reducerea exploatărilor ilegale, protejarea infrastructurii și creșterea veniturilor bugetare. Totodată, procedurile pentru obținerea actelor de reglementare ar urma să fie simplificate prin depunerea și emiterea documentelor în format electronic.

Proiectul prevede și o componentă de informare publică. Orice persoană ar putea verifica gratuit, fără autentificare, legalitatea unui transport de agregate minerale prin scanarea codului QR și ar putea transmite sesizări către autorități.

„După demararea procedurii de intrare în legalitate, o să mai organizăm o conferință de presă unde o să prezentăm și aplicația privind radarul balastierilor și acolo o să răspundem și la mai multe întrebări tehnice”, a declarat directorul general al Apelor Române.