Joi, 23 Octombrie 2025
Adevărul
Programul pelerinajului Sf. Dimitrie cel Nou București 2025. Procesiunea Calea Sfinților - tot ce trebuie să știi

Publicat:

În fiecare an, pelerinajul Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou (27 octombrie) adună mii de credincioși în inima Bucureștiului. În 2025, sărbătoarea va fi cu atât mai specială datorită prezenței raclei cu moaștele Sf. Ioan Iacob de la Neamț – Noul Hozevit și ale altor sfinți făcători de minuni.

Oameni la moaștele Sf Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor Foto Basilica ro dms
Moaștele Sf. Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor Foto Basilica ro

Descoperă programul complet al pelerinajului, traseul procesiunii Calea Sfinților și momentele spirituale pe care niciun credincios nu trebuie să le rateze în perioada 19–29 octombrie.

Moaștele expuse la Pelerinajul Sf. Dimitrie cel Nou: noutatea anului 2025

Anul acesta, bucuria pelerinajului va fi sporită de prezența raclei cu moaștele Sf. Cuvios Ioan Iacob de la Neamț – Noul Hozevit. Alături de acestea, credincioșii se vor putea închina și moaștelor altor sfinți făcători de minuni, trăind o experiență spirituală de excepție:

Moaștele vor fi expuse, în perioada 19–22 octombrie, în pridvorul Catedralei Patriarhale, iar după procesiunea din 23 octombrie, până la finalul pelerinajului, în Baldachinul Sfinților, între orele 7:00 și 00:00.

Primele patru zile, 19–22 octombrie, sunt recomandate în special familiilor cu copii sau celor care preferă să evite aglomerația.

Hramul Catedralei Patriarhale de Sf. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor Doxologia/Basilica
Hramul Catedralei Patriarhale de Sf. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor Doxologia/Basilica

Procesiunea Calea Sfinților 2025: traseu și program, 23 octombrie

Pelerinajul a început pe 19 octombrie 2025, dar cea mai așteptată parte a evenimentului este celebra procesiune „Calea Sfinților”, care va avea loc joi, 23 octombrie, începând cu ora 12:00.

Potrivit Biroului de Presă al Patriarhiei Române, moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou și ale celorlalți sfinți vor porni în două coloane din diferite puncte ale orașului:

  1. Prima coloană: moaștele Sf. Dimitrie cel Nou și ale Sf. Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, pleacă de la Catedrala Patriarhală, pe traseul: Catedrala Patriarhală → Str. Patriarhiei → B-dul Regina Maria → baza Dealului Patriarhiei (Piața Unirii).
  2. A doua coloană: moaștele Sf. Ierarh Nectarie, Sf. Cuvios Ioan Iacob și Sfinții Împărați Constantin și Elena, pleacă de la Catedrala Mitropolitană „Sf. Spiridon – Nou”, pe traseul: Str. Bibescu Vodă → baza Dealului Patriarhiei (Piața Unirii).

Ambele coloane se vor întâlni la baza Dealului Patriarhiei și vor urca împreună spre Catedrala Patriarhală, unde, la ora 12:45, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel va întâmpina raclele, pentru ca pelerinii să se închine la Baldachinul Sfinților de pe Colina Patriarhiei.

Această experiență emoționantă oferă alinare și protecție spirituală, conectând participanții cu tradiția și istoria Bucureștiului. Chiar și pentru cei care privesc procesiunea dintr-o perspectivă culturală sau turistică, solemnitatea și energia colectivă vor fi impresionante.

Icoana Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor Foto Doxologia dms
Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor Foto Doxologia

Program complet pelerinaj Sf. Dimitrie cel Nou 2025: 19-29 octombrie

Timp de 10 zile, credincioșii sunt așteptați la Catedrala Patriarhală pentru a participa la slujbele, privegherile și momentele de rugăciune dedicate Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou – Ocrotitorul Bucureștilor. Mai jos este prezentat programul complet al pelerinajului, cu toate evenimentele liturgice din perioada 19–29 octombrie 2025:

Duminică, 19 octombrie:

  • 09:30 – 12:30 Sfânta Liturghie, Altarul de Vară;
  • 16:00 – 18:30 Vecernie și Paraclis, Catedrala Patriarhală.

Luni, 20 octombrie:

  • 09:00 – 10:30 Sfânta Liturghie;
  • 16:00 – 18:30 Vecernie și Paraclis.

Marți, 21 octombrie:

  • 09:00 – 10:30 Sfânta Liturghie;
  • 16:00 – 18:30 Vecernie și Paraclis.

Miercuri, 22 octombrie:

  • 09:00 – 10:30 Sfânta Liturghie;
  • 16:00 – 18:30 Vecernie și Paraclis.

Joi, 23 octombrie:

  • 09:00 – 10:30 Sfânta Liturghie;
  • 12:00 – 12:45 Procesiunea Calea Sfinților;
  • 17:00 – 20:30 Priveghere pentru Sfinții Împărați Constantin și Elena.
Racle cu moaștele sfinților de Sf. Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor Foto Doxologia
Racle cu moaștele sfinților de Sf. Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor Foto Doxologia

Vineri, 24 octombrie:

  • 09:00 – 10:30 Sfânta Liturghie;
  • 12:00 – 13:00 Primirea Sanctității Sale Bartolomeu I și Te-Deum;
  • 17:00 – 20:30 Priveghere Sfântul Ioan Iacob.

Sâmbătă, 25 octombrie:

  • 09:30 – 12:30 Sfânta Liturghie;
  • 17:00 – 21:30 Priveghere Sfântul Mare Mucenic Dimitrie.

Duminică, 26 octombrie:

  • 09:30 – 12:30 Sfânta Liturghie;
  • 17:00 – 21:00 Priveghere Sf. Dimitrie cel Nou.

Luni, hramul Sfântului Dimitrie cel Nou, 27 octombrie:

  • 09:30 – 12:30 Sfânta Liturghie arhierească cu Patriarhul Daniel și Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I;
  • 17:00 – 21:30 Priveghere Sf. Iachint și Sf. Teofana Basarab.

Marți, 28 octombrie:

  • 09:30 – 12:30 Sfânta Liturghie;
  • 16:00 – 18:00 Vecernie și Paraclis.

Miercuri, 29 octombrie:

  • 09:00 – 10:30 Sfânta Liturghie;
  • 16:00 – 18:30 Vecernie și Paraclis.

La finalul zilei de 29 octombrie, moaștele vor fi reașezate în Catedrala Patriarhală, încheind astfel un pelerinaj memorabil, plin de credință, tradiție și emoție.

Pelerinaj Sf. Dimitrie cel Nou București vs Iași – diferențe și moaște

Pelerinajul la Sfântul Dimitrie cel Nou din București adună anual mii de credincioși în inima Capitalei, însă se află într-un contrast interesant cu cel de la Iași, dedicat Sfintei Parascheva, considerat cel mai mare eveniment ortodox din Europa de Est și implicit din România”.

La Iași, mulțimile sunt impresionante, iar pelerinajul atrage credincioși din întreaga țară și chiar din străinătate, conferindu-i o dimensiune internațională. În 2025, participanții s-au închinat și la moaștele Sfântului Grigorie Palama, aduse de la Catedrala Mitropolitană din Salonic, iar anul trecut, la moaștele Sfântului Mucenic Pantelimon – Marele Tămăduitor, sosite de la Muntele Athos (Mănăstirea Sfântul Pavel).

La București, moaștele expuse în acest an provin de la mai mulți sfinți, inclusiv Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț – Noul Hozevit. Deși evenimentul se desfășoară în Capitală și este de mare importanță pentru credincioși, amploarea sa nu rivalizează cu cea de la Iași. Totuși, experiența este mai liniștită, mai accesibilă și mai concentrată, oferind o ocazie unică de închinare în centrul spiritual al orașului.

Ambele pelerinaje, însă, împărtășesc aceeași încărcătură de credință și tradiție, demonstrând cât de vie și vibrantă este spiritualitatea ortodoxă în România.

