Începe pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva de la Iași. Programul evenimentelor din 2024

Pelerinajul de la Iași, dedicat Sfintei Paraschiva, este un eveniment religios major în România. Deși sărbătoarea religioasă are loc pe 14 octombrie, activitățile de pregătire și pelerinajul încep cu mult înainte, reunind oameni din diverse comunități și întărind legăturile spirituale ale națiunii.

Moaștele Sfintei Parascheva / Paraschiva sunt păstrate la Catedrala Mitropolitană din Iași și sunt considerate a avea puteri miraculoase. Din acest motiv, credincioșii din întreaga lume vin să se roage aici, sperând să obțină vindecări și ajutor pentru diverse probleme.

„Și în această toamnă, pelerinii români și credincioșii ortodocși, dar nu numai, sunt binecuvântați de prezența binefăcătoare a sfinților în viața noastră prin acest pelerinaj. Sfânta Mare Cuvioasă Paraschiva, ocrotitoarea Moldovei, este prăznuită anul acesta pe 14 octombrie, dar pelerinajul se va desfășura în perioada 8 - 15 octombrie”, a menționat părintele paroh al Mănăstirii Cașin, Gabriel Cazacu, pentru „Adevărul”.

Sărbătoarea dedicată Sfintei Parascheva vine în acest an cu noutăți: „În mod deosebit, acest moment este încununat și prin venirea moaștelor Sfântului Mucenic Pantelimon – Mare Tămăduitor – care provin din Muntele Athos (de la Mănăstirea Sfântul Pavel – n.red.). Moaștele vor aduce un plus de har, sfințenie și binecuvântare. Spun aceasta deoarece anul 2024 a fost declarat «Anul omagial al îngrijirii bolnavilor și an comemorativ al tuturor Sfinților tămăduitori fără de arginți». Sfântul Sinod a gândit această inițiativă ca sprijin, pentru că avem nevoie de vindecare trupească și sufletească”.

Timp de o săptămână, așadar, vor fi organizate slujbe religioase, procesiuni și diverse activități culturale.

Programul evenimentelor 2024 pentru pelerinajul de la Iași, la Sfânta Paraschiva

Marți, 8 octombrie 2024

- 06,00: Citirea Acatistului Sfintei Cuvioase Parascheva;

- 06,30: Plecarea în procesiune cu cinstitele moaște ale Sfintei Cuvioase Parascheva. Va participa Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopul Iașilor;

- 07,00: Așezarea sfintelor moaște spre închinare, în baldachinul amenajat pe platoul din fața Căminului preoțesc „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”;

- 07,00-07,30: Sfințirea apei (Aghiasma mică) - lângă clădirea Bibliotecii „Dumitru Stăniloae”;

- 07,00-11,00: Miezonoptica, Utrenia și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană);

- 16,00-18,00: Vecernia, Litia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană).

Miercuri, 9 octombrie 2024

- 07,00-11,00: Miezonoptica, Utrenia, Sfânta Liturghie și Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană din Iași);

- 16,00-18,00: Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva;

- 20,00: Întâmpinarea sfintelor moaște ale Sfântului Mare Mucenic Pantelimon la Catedrala Mitropolitană.

Joi, 10 octombrie 2024

- 07,00-11,00: Miezonoptica, Utrenia, Sfânta Liturghie și Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană din Iași);

- 16,00-16,30: Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva;

- 18,00: Prezentarea lucrărilor dedicate Sfântului Mare Mucenic Pantelimon și Sfinților Doctori fără de arginți (Librăria Doxologia);

- 19,00-23,00: Slujba de Priveghere - Vecernia, Litia și Utrenia a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe (în Catedrala Mitropolitană din Iași).

Vineri, 11 octombrie 2024

- 07,00-11,00: Miezonoptica, Acatistul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană din Iași);

- 16,00-16,30: Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva;

- 17,00: Vernisajul expoziției de pictură „Rugați-vă cu glas tare! – cu pensula în mână, în urma Psalmilor lui David” – pictor Horia Țigănuș (Muzeul Mitropolitan);

- 19,00-20,30: Pelerinajul „Calea Sfinților”. Procesiune cu sfintele moaște ale Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Mare Mucenic Pantelimon;

- 21,00-00,00: Slujba de Priveghere – Vecernia, Litia și Utrenia Sfântului Mare Mucenic Pantelimon.

Sâmbătă, 12 octombrie 2024

- 07,00-11,00: Miezonoptica, Acatistul Sfântului Mare Mucenic Pantelimon și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană din Iași);

- 16,00-16,30: Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva;

- 19,00-23,00: Slujba de Priveghere – Vecernia, Litia și Utrenia glasului VII a Sfântului Apostol Andrei - aducerea sfintelor moaște la Iași (1996) (în Catedrala Mitropolitană).

Duminică, 13 octombrie 2024

- 07,00-11,30: Miezonoptica, Acatistul Sfântului Apostol Andrei, Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană din Iași);

- 16,00-17,30: Paraclisul Maicii Domnului și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană);

- 19,00: Concert de muzică sacră susținut de grupul vocal Acapella din București (în Catedrala Mitropolitană);

- 21,00-02,00: Slujba de Priveghere – Vecernia, Litia, Utrenia și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană).

Luni, 14 octombrie 2024

- 07,00-09,00: Miezonoptica, Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva, Ceasurile și Slavoslovia Mare (în Catedrala Mitropolitană din Iași);

- 09,30-12,30: Sfânta Liturghie (pe podiumul amplasat la limita cu Pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, în dreptul altarului Catedralei Mitropolitane. Răspunsurile vor fi date de corul Operei Naționale Române din Iași);

- 16,00-16,30: Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană);

- 19,00-23,00: Slujba de Priveghere – Vecernia, Litia și Utrenia Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv (în Catedrala Mitropolitană).

Marți, 15 octombrie 2024

- 07,00-11,00: Miezonoptica, Acatistul Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Sfânta Liturghie și Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană);

- 16,00-18,00: Vecernia, Litia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană).

- 19,00: Concert de muzică psaltică susținut de corul Byzantion și Mini Byzantion (în Catedrala Mitropolitană).

Pelerinajul dedicat Sfintei Parascheva reprezintă o tradiție bine înrădăcinată în spiritualitatea românească, evocând devotamentul față de sfinți și credință. An de an, această sărbătoare religioasă adună credincioși din diverse comunități, consolidând legăturile spirituale și culturale ale națiunii

Măsuri de ordine și siguranță publică la Mitropolia Moldovei și Bucovinei din Iași

Gruparea de Jandarmi Mobilă „Alexandru cel Bun” Bacău, alături de structurile partenere, va asigura măsurile de ordine și siguranță publică la pelerinajul la Racla cu Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, care va avea loc la Mitropolia Moldovei și Bucovinei din Iași, în perioada 8-15 octombrie 2024.

Organizatorii anticipează participarea a aproximativ 300.000 de persoane, cu un vârf de afluență pe 13-14 octombrie, când se așteaptă ca peste 50.000 de pelerini să fie prezenți simultan în culoarul de acces, ceea ce va duce la un timp de așteptare de peste 20 de ore.

Pentru evitarea aglomerării și riscului de busculade, a fost creat un culoar unic de acces pe un traseu specific, începând de la Catedrala Mitropolitană până la Bulevardul Regele Ferdinand I al României. Preoți, voluntari și forțele de ordine vor fi prezenți pentru a sprijini și îndruma pelerinii pe toată durata manifestărilor religioase.

Recomandări pentru pelerini

- Fiți răbdători și respectați măsurile de ordine și instrucțiunile organizatorilor.

- Aveți grijă de copii, vârstnici și bunurile personale.

- Persoanele cu probleme medicale să aibă la ele medicamentele necesare și istoricul medical.

- Veniți în prima parte a pelerinajului pentru a evita aglomerația.

- Pregătiți-vă pentru vreme schimbătoare și asigurați-vă că aveți îmbrăcăminte potrivită, apă și alimente pentru perioada de așteptare.

- În cazul în care ieșiți din rând, anunțați preoții, voluntarii sau forțele de ordine și păstrați legătura cu grupul.

- Asigurați-vă că telefonul mobil este încărcat pentru a putea lua legătura cu familia sau grupul.

Recomandări pentru riverani și persoanele din zona de culoar restricționat

- Aveți asupra dumneavoastră documente justificative care atestă necesitatea prezenței în zona restricționată (exemplu legitimație de serviciu sau de elev/student).

Echipele de dialog ale Jandarmeriei vor fi disponibile pentru a răspunde solicitărilor, siguranța participanților fiind prioritară. În caz de urgență, se recomandă să contactați cel mai apropiat reprezentant al forțelor de ordine sau apelați numărul de urgență 112.