Pelerinajul Sfânta Parascheva 2025 la Iași. Programul complet al celui mai mare eveniment ortodox din Europa de Est. Câți credincioși sunt așteptați

Orașul Iași își recapătă atmosfera sacră în octombrie, odată cu Pelerinajul Sfânta Parascheva 2025. Programul complet al celui mai mare pelerinaj din Europa de Est le oferă credincioșilor detalii despre orele slujbelor, procesiuni, închinarea la moaștele Sfintei Parascheva și ale Sfântului Grigorie Palama, precum și despre logistică și organizare.

Deși pelerinajul religios de la Iași începe oficial miercuri, 8 octombrie 2025, sute de credincioși au ajuns deja în capitala Moldovei, unii încă din weekend. Duminică, 5 octombrie, la prânz, în jurul Catedralei Mitropolitane se formase deja un rând impresionant de oameni veniți din toate colțurile țării pentru a se ruga și a se închina la racla care adăpostește sfintele moaște.

Miercuri dimineață, 8 octombrie, începând cu ora 06:30, racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva va fi scoasă din Catedrala Mitropolitană din Iași în cadrul unei procesiuni solemne și așezată în baldachinul special amenajat în curtea lăcașului de cult. Aceasta va rămâne acolo până pe 15 octombrie 2025, când pelerinajul se va încheia.

În acest an, credincioșii vor avea parte de o binecuvântare deosebită: se vor putea închina și la moaștele Sfântului Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, aduse special din Grecia, de la Catedrala Mitropolitană din Salonic. Sfintele odoare vor sosi la Iași în seara zilei de 11 octombrie și vor fi așezate alături de racla Sfintei Parascheva.

Atmosfera de la Iași promite să fie, și în acest an, una de intensă trăire duhovnicească: miros de tămâie, rugăciuni șoptite, icoane purtate în mâini și mii de chipuri luminate de speranță și credință.

În continuare, vă prezentăm programul complet al pelerinajului, măsurile de siguranță și organizarea pregătită pentru sutele de mii de credincioși care se vor închina la moaștele Sfintei Parascheva.

Programul complet al pelerinajului Sfânta Parascheva 2025

Mitropolia Moldovei și Bucovinei a făcut public programul complet al pelerinajului de la Sfânta Cuvioasă Parascheva 2025, care va transforma municipiul Iași, și în acest an, într-un veritabil centru al credinței ortodoxe.

„Pelerinajul închinat hramului Catedralei Mitropolitane din Iași va începe miercuri dimineață, 8 octombrie, de la ora 06:00, odată cu citirea Acatistului Sfintei Cuvioase Parascheva. Ulterior acestui moment, racla cu sfintele moaște va fi purtată în cadrul tradiționalei procesiuni și așezată în baldachinul special amenajat în curtea Ansamblului Mitropolitan, unde va rămâne până când rândul de închinare va putea fi gestionat din interiorul lăcașului de cult, moment estimat la începutul zilei de miercuri, 15 octombrie”, a declarat preotul Constantin Sturzu, purtător de cuvânt al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, în cadrul conferinței de presă dedicate acestui eveniment.

Anul acesta, credincioșii vor avea ocazia să se închine și la moaștele Sfântului Grigorie Palama, aduse din Salonic (Grecia). Sfintele odoare vor ajunge la Iași în noaptea de sâmbătă, 11 octombrie, aproape de miezul nopții, fiind depuse la Catedrala Mitropolitană.

Tradiționala procesiune „Calea Sfinților” va avea loc duminică, 12 octombrie, începând cu ora 19:00, pe străzile din centrul Iașului.

Slujba Sfintei Liturghii din ziua de 14 octombrie, sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, va fi săvârșită începând cu ora 09:00, pe podiumul amplasat lângă Pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, în dreptul Altarului Catedralei Mitropolitane.

Miercuri, 8 octombrie 2025 – Deschiderea oficială a pelerinajului

06:00 – Citirea Acatistului Sfintei Cuvioase Parascheva;

– Citirea Acatistului Sfintei Cuvioase Parascheva; 06:30 – Procesiunea cu sfintele moaște, condusă de Preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor;

– Procesiunea cu sfintele moaște, condusă de Preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor; 07:00 – Așezarea moaștelor în baldachinul din curtea Mitropoliei;

– Așezarea moaștelor în baldachinul din curtea Mitropoliei; 07:00–11:00 – Sfințirea apei (Aghiasma mică), Miezonoptica, Utrenia și Sfânta Liturghie;

– Sfințirea apei (Aghiasma mică), Miezonoptica, Utrenia și Sfânta Liturghie; 16:00–18:00 – Vecernia și Paraclisul Sfintei Parascheva.

Joi, 9 octombrie 2025 – Sfintele slujbe și Acatistul Sfintei Parascheva

07:00–11:00 – Sfintele slujbe și Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva;

– Sfintele slujbe și Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva; 16:00-18:00 - Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva;

Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva; 18:00 – Prezentarea lucrărilor dedicate Sfântului Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, la Muzeul Mitropolitan.

Vineri, 10 octombrie 2025 – Priveghere și slujbe religioase

07:00–11:00 – Utrenia și Sfânta Liturghie;

– Utrenia și Sfânta Liturghie; 16:00-16:30 - Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva;

- Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva; 19:00–23:00 – Priveghere: Vecernia, Litia și Utrenia Sfântului Mare Mucenic Gheorghe.

Sâmbătă, 11 octombrie 2025 – Sosirea moaștelor Sfântului Grigorie Palama la Iași

07:00–11:00 – Miezonoptica, Acatistul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe și Sfânta Liturghie;

– Miezonoptica, Acatistul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe și Sfânta Liturghie; 08:00-12:00 - Sfințirea Bisericii „Sfânta Vineri și Sfântul Alexandru” din Iași;

- Sfințirea Bisericii din Iași; 12:00–17:00 - Cinemaraton Festivalul de Film Quo Vadis – retrospectivă 2024 (în Muzeul Mitropolitan);

- Cinemaraton Festivalul de Film Quo Vadis – retrospectivă 2024 (în Muzeul Mitropolitan); 16:00-16:30 - Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva;

- Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva; 19:00-23:00 - Priveghere: Vecernia, Litia și Utrenia glas I și a Sfântului Ierarh Grigorie Palama;

- Priveghere: Vecernia, Litia și Utrenia glas I și a Sfântului Ierarh Grigorie Palama; 23:50 – Întâmpinarea moaștelor Sfântului Ierarh Grigorie Palama, aduse din Grecia.

Duminică, 12 octombrie 2025 – Procesiunea Calea Sfinților

07:00–11:00 – Miezonoptica, Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului și Sfânta Liturghie;

– Miezonoptica, Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului și Sfânta Liturghie; 16:00-17:00 - Paraclisul Maicii Domnului și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva;

- Paraclisul Maicii Domnului și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva; 19:00-20:30 – Procesiunea „Calea Sfinților” , cu moaștele Sfintei Parascheva și ale Sfântului Grigorie Palama;

– Procesiunea , cu moaștele Sfintei Parascheva și ale Sfântului Grigorie Palama; 21:00-00:00 - Priveghere: Vecernia, Litia și Utrenia a Sfântului Apostol Andrei – Aducerea sfintelor sale moaște la Iași.

Luni, 13 octombrie 2025 – Acatistul Sfântului Apostol Andrei și Sfânta Liturghie

07:00–11:30 – Miezonoptica, Acatistul Sfântului Apostol Andrei și Sfânta Liturghie;

– Miezonoptica, Acatistul Sfântului Apostol Andrei și Sfânta Liturghie; 16:00-16:30 - Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva;

- Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva; 21:00–02:00 – Slujba de priveghere.

Marți, 14 octombrie 2025 – Ziua Hramului Sfânta Parascheva 2025

Cea mai importantă zi a sărbătorii va aduna și în acest an sute de mii de oameni în centrul Iașului.

07:00-09:00: Miezonoptica, Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva, Ceasurile și Slavoslovia Mare;

Miezonoptica, Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva, Ceasurile și Slavoslovia Mare; 09:00–12:30 – Sfânta Liturghie oficiată pe podiumul special amplasat pe Pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, chiar în dreptul altarului Catedralei Mitropolitane;

– Sfânta Liturghie oficiată pe podiumul special amplasat pe Pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, chiar în dreptul altarului Catedralei Mitropolitane; 16:00-16:30 - Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva;

- Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva; 19:00-23:00 - Slujba de priveghere: Vecernia, Litia și Utrenia Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv.

Slujba de Sfânta Liturghie va fi oficiată de un sobor de ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, iar răspunsurile vor fi date de Corul „Sanctus” al Catedralei Mitropolitane din Iași.

Miercuri, 15 octombrie 2025 – Încheierea pelerinajului și slujba finală

07:00–11:00 – Sfânta Liturghie și Acatistul Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv;

– Sfânta Liturghie și Acatistul Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv; 16:00–18:00 – Vecernia și Paraclisul de încheiere al pelerinajului.

Sute de mii de pelerini sunt așteptați la hramul Sfintei Parascheva de la Iași din 2025

„Ne așteptăm ca în acest an numărul celor care vor veni la Iași să fie puțin mai scăzut, având în vedere că data de 14 octombrie pică în timpul săptămânii, într-o zi de marți. Cu toate acestea, ne-am luat măsuri și vom avea efective suplimentare, întrucât în perioada 11–15 octombrie se anticipează un flux mai mare de persoane. Vom avea efective de sprijin și într-o altă grupare mobilă. Sunt și colegii de la Inspectoratul Județean de Jandarmi Iași care vor veni în sprijinul Grupării de Jandarmi Mobile Bacău. Bineînțeles, fiecare instituție va suplimenta numărul de efective, astfel încât să ne asigurăm că nu vor apărea probleme deosebite”, a precizat Horia Mătăsaru Adrian-Constantin, împuternicit al comandantului Grupării de Jandarmi Mobile Bacău.

Acesta a mai adăugat că nu sunt așteptate noutăți majore față de anii anteriori: „Vom fi acolo pentru a ne asigura că pelerinii care vin la Iași vor fi în siguranță”. Gruparea mobilă va intra în dispozitiv începând cu 8 octombrie, ora 4:00 dimineața, iar suplimentarea efectivelor va fi valabilă în perioada 11–15 octombrie.

O singură dată în istorie, populația Iașului s-a dublat pentru câteva zile: în octombrie 2019, când orașul a găzduit aproximativ 1,2 milioane de pelerini. Anul trecut, în 2024, autoritățile au anunțat că peste 350.000 de credincioși au ajuns la Iași, dintre care 260.000 s-au închinat efectiv la racla Sfintei Cuvioase Parascheva.

Logistica și organizarea pelerinajului Sfânta Parascheva 2025 la Iași

Pentru a gestiona valul de vizitatori, autoritățile și Mitropolia Moldovei au pus la punct o rețea logistică impresionantă, menită să sprijine un eveniment de amploare excepțională în România și dincolo de granițele sale.

Peste 100.000 de porții de mâncare și băuturi pentru pelerini

Peste 40.000 de porții de hrană, ceai și apă vor fi oferite gratuit de restaurantele ieșene – termenul „hrană” include aici și băuturile și alimentele ușor de consumat, nu doar porții gătite.

Alte 100.000 de porții de mâncare, pregătite de parohiile și mănăstirile din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor, vor fi distribuite pelerinilor.

Siguranța pelerinilor: spații de cazare, puncte de prim-ajutor și voluntari

De asemenea, au fost amenajate spații de cazare temporară, puncte de prim-ajutor și trasee speciale pentru gestionarea fluxurilor de credincioși.

Și în acest an, voluntarii din Ilfov vor fi prezenți la Iași pentru a sprijini buna desfășurare a pelerinajului. În total peste 1000 de voluntari și 400 de preoți vor ajuta la buna desfășurare a pelerinajului de la Iași.

Atmosfera pelerinajului Sfânta Parascheva 2025 la Iași: lumânări, rugăciune și credință

Atmosfera va fi, ca de obicei, una de mare emoție: mii de lumânări vor lumina curtea Mitropoliei, iar rugăciunile vor răsuna în aerul răcoros de toamnă.

Pelerinajul de la Sfânta Cuvioasă Parascheva 2025 rămâne nu doar un eveniment religios, ci și o sărbătoare a speranței și solidarității românești.

Evenimentul Sfânta Parascheva 2025 la Iași, parte a Sărbătorilor Iașiului

Evenimentul este integrat în programul „Sărbătorile Iașiului”, însă, după cum sublinia și primarul Mihai Chirica, reprezintă, de fapt, „cel mai mare pelerinaj ortodox din partea de est a Europei”.

Pelerinajul de la Sfânta Cuvioasă Parascheva 2025 la Iași va aduna sute de mii de credincioși care se vor închina la moaștele Sfintei Parascheva și ale Sfântului Grigorie Palama. Programul complet, măsurile de siguranță și logistica pregătită de Mitropolia Moldovei fac din acest eveniment unul dintre cele mai mari pelerinaje ortodoxe din România și Europa de Est.