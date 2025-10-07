search
Marți, 7 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Pelerinajul Sfânta Parascheva 2025 la Iași. Programul complet al celui mai mare eveniment ortodox din Europa de Est. Câți credincioși sunt așteptați

0
0
Publicat:

Orașul Iași își recapătă atmosfera sacră în octombrie, odată cu Pelerinajul Sfânta Parascheva 2025. Programul complet al celui mai mare pelerinaj din Europa de Est le oferă credincioșilor detalii despre orele slujbelor, procesiuni, închinarea la moaștele Sfintei Parascheva și ale Sfântului Grigorie Palama, precum și despre logistică și organizare.

Imagini cu pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva de la Iași în 2024 Sursă DMS
Pelerinajul Sfânta Parascheva 2025 începe miercuri 8 octombrie Colaj DMS

Deși pelerinajul religios de la Iași începe oficial miercuri, 8 octombrie 2025, sute de credincioși au ajuns deja în capitala Moldovei, unii încă din weekend. Duminică, 5 octombrie, la prânz, în jurul Catedralei Mitropolitane se formase deja un rând impresionant de oameni veniți din toate colțurile țării pentru a se ruga și a se închina la racla care adăpostește sfintele moaște.

Miercuri dimineață, 8 octombrie, începând cu ora 06:30, racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva va fi scoasă din Catedrala Mitropolitană din Iași în cadrul unei procesiuni solemne și așezată în baldachinul special amenajat în curtea lăcașului de cult. Aceasta va rămâne acolo până pe 15 octombrie 2025, când pelerinajul se va încheia.

În acest an, credincioșii vor avea parte de o binecuvântare deosebită: se vor putea închina și la moaștele Sfântului Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, aduse special din Grecia, de la Catedrala Mitropolitană din Salonic. Sfintele odoare vor sosi la Iași în seara zilei de 11 octombrie și vor fi așezate alături de racla Sfintei Parascheva.

Atmosfera de la Iași promite să fie, și în acest an, una de intensă trăire duhovnicească: miros de tămâie, rugăciuni șoptite, icoane purtate în mâini și mii de chipuri luminate de speranță și credință.

În continuare, vă prezentăm programul complet al pelerinajului, măsurile de siguranță și organizarea pregătită pentru sutele de mii de credincioși care se vor închina la moaștele Sfintei Parascheva.

Programul complet al pelerinajului Sfânta Parascheva 2025

Mitropolia Moldovei și Bucovinei a făcut public programul complet al pelerinajului de la Sfânta Cuvioasă Parascheva 2025, care va transforma municipiul Iași, și în acest an, într-un veritabil centru al credinței ortodoxe.

„Pelerinajul închinat hramului Catedralei Mitropolitane din Iași va începe miercuri dimineață, 8 octombrie, de la ora 06:00, odată cu citirea Acatistului Sfintei Cuvioase Parascheva. Ulterior acestui moment, racla cu sfintele moaște va fi purtată în cadrul tradiționalei procesiuni și așezată în baldachinul special amenajat în curtea Ansamblului Mitropolitan, unde va rămâne până când rândul de închinare va putea fi gestionat din interiorul lăcașului de cult, moment estimat la începutul zilei de miercuri, 15 octombrie”, a declarat preotul Constantin Sturzu, purtător de cuvânt al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, în cadrul conferinței de presă dedicate acestui eveniment.

Anul acesta, credincioșii vor avea ocazia să se închine și la moaștele Sfântului Grigorie Palama, aduse din Salonic (Grecia). Sfintele odoare vor ajunge la Iași în noaptea de sâmbătă, 11 octombrie, aproape de miezul nopții, fiind depuse la Catedrala Mitropolitană.

Tradiționala procesiune „Calea Sfinților” va avea loc duminică, 12 octombrie, începând cu ora 19:00, pe străzile din centrul Iașului.

Slujba Sfintei Liturghii din ziua de 14 octombrie, sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, va fi săvârșită începând cu ora 09:00, pe podiumul amplasat lângă Pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, în dreptul Altarului Catedralei Mitropolitane.

Baldachinul cu moaștele Sfintei Parascheva la Catedrala Mitropolitană de la Iași Foto Mihai Pelin
Baldachinul cu moaștele Sfintei Parascheva la Catedrala Mitropolitană de la Iași Foto Mihai Pelin

Miercuri, 8 octombrie 2025 – Deschiderea oficială a pelerinajului

  • 06:00 – Citirea Acatistului Sfintei Cuvioase Parascheva;
  • 06:30 – Procesiunea cu sfintele moaște, condusă de Preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor;
  • 07:00 – Așezarea moaștelor în baldachinul din curtea Mitropoliei;
  • 07:00–11:00 – Sfințirea apei (Aghiasma mică), Miezonoptica, Utrenia și Sfânta Liturghie;
  • 16:00–18:00 – Vecernia și Paraclisul Sfintei Parascheva.

Joi, 9 octombrie 2025 – Sfintele slujbe și Acatistul Sfintei Parascheva

  • 07:00–11:00 – Sfintele slujbe și Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva;
  • 16:00-18:00 - Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva;
  • 18:00 – Prezentarea lucrărilor dedicate Sfântului Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, la Muzeul Mitropolitan.

Vineri, 10 octombrie 2025 – Priveghere și slujbe religioase

  • 07:00–11:00 – Utrenia și Sfânta Liturghie;
  • 16:00-16:30 - Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva;
  • 19:00–23:00 – Priveghere: Vecernia, Litia și Utrenia Sfântului Mare Mucenic Gheorghe.

Sâmbătă, 11 octombrie 2025 – Sosirea moaștelor Sfântului Grigorie Palama la Iași

  • 07:00–11:00 – Miezonoptica, Acatistul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe și Sfânta Liturghie;
  • 08:00-12:00 - Sfințirea Bisericii „Sfânta Vineri și Sfântul Alexandru” din Iași;
  • 12:00–17:00 - Cinemaraton Festivalul de Film Quo Vadis – retrospectivă 2024 (în Muzeul Mitropolitan);
  • 16:00-16:30 - Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva;
  • 19:00-23:00 - Priveghere: Vecernia, Litia și Utrenia glas I și a Sfântului Ierarh Grigorie Palama;
  • 23:50 – Întâmpinarea moaștelor Sfântului Ierarh Grigorie Palama, aduse din Grecia.

Duminică, 12 octombrie 2025 – Procesiunea Calea Sfinților

  • 07:00–11:00 – Miezonoptica, Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului și Sfânta Liturghie;
  • 16:00-17:00 - Paraclisul Maicii Domnului și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva;
  • 19:00-20:30 – Procesiunea „Calea Sfinților”, cu moaștele Sfintei Parascheva și ale Sfântului Grigorie Palama;
  • 21:00-00:00 - Priveghere: Vecernia, Litia și Utrenia a Sfântului Apostol Andrei – Aducerea sfintelor sale moaște la Iași. 

Luni, 13 octombrie 2025 – Acatistul Sfântului Apostol Andrei și Sfânta Liturghie

  • 07:00–11:30 – Miezonoptica, Acatistul Sfântului Apostol Andrei și Sfânta Liturghie;
  • 16:00-16:30 - Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva;
  • 21:00–02:00 – Slujba de priveghere.

Marți, 14 octombrie 2025 – Ziua Hramului Sfânta Parascheva 2025

Cea mai importantă zi a sărbătorii va aduna și în acest an sute de mii de oameni în centrul Iașului.

  • 07:00-09:00: Miezonoptica, Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva, Ceasurile și Slavoslovia Mare;
  • 09:00–12:30 – Sfânta Liturghie oficiată pe podiumul special amplasat pe Pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, chiar în dreptul altarului Catedralei Mitropolitane;
  • 16:00-16:30 - Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva;
  • 19:00-23:00 - Slujba de priveghere: Vecernia, Litia și Utrenia Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv.

Slujba de Sfânta Liturghie va fi oficiată de un sobor de ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, iar răspunsurile vor fi date de Corul „Sanctus” al Catedralei Mitropolitane din Iași.

Miercuri, 15 octombrie 2025 – Încheierea pelerinajului și slujba finală

  • 07:00–11:00 – Sfânta Liturghie și Acatistul Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv;
  • 16:00–18:00 – Vecernia și Paraclisul de încheiere al pelerinajului.
Imagine cu pelerinajul de la Catedrala Mitropoliei din Iași de Sfânta Parascheva Foto DMS
Pelerinajul de la Catedrala Mitropoliei din Iași de Sfânta Parascheva Foto DMS

Sute de mii de pelerini sunt așteptați la hramul Sfintei Parascheva de la Iași din 2025

„Ne așteptăm ca în acest an numărul celor care vor veni la Iași să fie puțin mai scăzut, având în vedere că data de 14 octombrie pică în timpul săptămânii, într-o zi de marți. Cu toate acestea, ne-am luat măsuri și vom avea efective suplimentare, întrucât în perioada 11–15 octombrie se anticipează un flux mai mare de persoane. Vom avea efective de sprijin și într-o altă grupare mobilă. Sunt și colegii de la Inspectoratul Județean de Jandarmi Iași care vor veni în sprijinul Grupării de Jandarmi Mobile Bacău. Bineînțeles, fiecare instituție va suplimenta numărul de efective, astfel încât să ne asigurăm că nu vor apărea probleme deosebite”, a precizat Horia Mătăsaru Adrian-Constantin, împuternicit al comandantului Grupării de Jandarmi Mobile Bacău.

Acesta a mai adăugat că nu sunt așteptate noutăți majore față de anii anteriori: „Vom fi acolo pentru a ne asigura că pelerinii care vin la Iași vor fi în siguranță”. Gruparea mobilă va intra în dispozitiv începând cu 8 octombrie, ora 4:00 dimineața, iar suplimentarea efectivelor va fi valabilă în perioada 11–15 octombrie.

O singură dată în istorie, populația Iașului s-a dublat pentru câteva zile: în octombrie 2019, când orașul a găzduit aproximativ 1,2 milioane de pelerini. Anul trecut, în 2024, autoritățile au anunțat că peste 350.000 de credincioși au ajuns la Iași, dintre care 260.000 s-au închinat efectiv la racla Sfintei Cuvioase Parascheva.

Logistica și organizarea pelerinajului Sfânta Parascheva 2025 la Iași

Pentru a gestiona valul de vizitatori, autoritățile și Mitropolia Moldovei au pus la punct o rețea logistică impresionantă, menită să sprijine un eveniment de amploare excepțională în România și dincolo de granițele sale.

Peste 100.000 de porții de mâncare și băuturi pentru pelerini

Peste 40.000 de porții de hrană, ceai și apă vor fi oferite gratuit de restaurantele ieșene – termenul „hrană” include aici și băuturile și alimentele ușor de consumat, nu doar porții gătite.

Alte 100.000 de porții de mâncare, pregătite de parohiile și mănăstirile din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor, vor fi distribuite pelerinilor.

Siguranța pelerinilor: spații de cazare, puncte de prim-ajutor și voluntari

De asemenea, au fost amenajate spații de cazare temporară, puncte de prim-ajutor și trasee speciale pentru gestionarea fluxurilor de credincioși.

Și în acest an, voluntarii din Ilfov vor fi prezenți la Iași pentru a sprijini buna desfășurare a pelerinajului. În total peste 1000 de voluntari și 400 de preoți vor ajuta la buna desfășurare a pelerinajului de la Iași.

Atmosfera pelerinajului Sfânta Parascheva 2025 la Iași: lumânări, rugăciune și credință

Atmosfera va fi, ca de obicei, una de mare emoție: mii de lumânări vor lumina curtea Mitropoliei, iar rugăciunile vor răsuna în aerul răcoros de toamnă.

Pelerinajul de la Sfânta Cuvioasă Parascheva 2025 rămâne nu doar un eveniment religios, ci și o sărbătoare a speranței și solidarității românești.

Evenimentul Sfânta Parascheva 2025 la Iași, parte a Sărbătorilor Iașiului

Evenimentul este integrat în programul „Sărbătorile Iașiului”, însă, după cum sublinia și primarul Mihai Chirica, reprezintă, de fapt, cel mai mare pelerinaj ortodox din partea de est a Europei”.

Pelerinajul de la Sfânta Cuvioasă Parascheva 2025 la Iași va aduna sute de mii de credincioși care se vor închina la moaștele Sfintei Parascheva și ale Sfântului Grigorie Palama. Programul complet, măsurile de siguranță și logistica pregătită de Mitropolia Moldovei fac din acest eveniment unul dintre cele mai mari pelerinaje ortodoxe din România și Europa de Est.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în SUA
digi24.ro
image
Jumătate din România, amenințată de un ciclon care aduce furtuni violente. Va ploua într-o zi cât pentru o lună întreagă
stirileprotv.ro
image
Semn de la Univers despre o zodie. Va fi apărată de orice rău până la finalul anului
gandul.ro
image
Ce pedeapsă ar mai avea de executat Sorin Oprescu în România. Paralela cu Alina Bica
mediafax.ro
image
Părinții șefei de cabinet a lui Ilie Bolojan, dați in judecată din cauza unor datorii. Ce motiv au invocat ca să nu plătească
fanatik.ro
image
Epilog în dosarul mitei luate de Mitică Dragomir de la compania RCS&RDS. Faptele sunt prescrise, dar procurorii cer confiscări colosale
libertatea.ro
image
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea războiului din Ucraina
digi24.ro
image
Premieră la Dacia: lansează un model electric inovator » Va fi mai mic și mai ieftin decât Dacia Spring! Primele imagini
gsp.ro
image
Surpriză de proporții: Gică Hagi, în discuții avansate să revină pe bancă!
digisport.ro
image
Tsunami în Justiție: ÎCCJ, lovitură pentru Nicușor Dan, cu efecte în valuri în toată țara
stiripesurse.ro
image
Ce înseamnă zăpada în octombrie. Modelele meteorologice ale celor mai grele șase ierni dau indicii pentru cum va fi cea care urmează
antena3.ro
image
Vieţile infractorilor români în Marea Britanie. Fură, nu fac închisoare şi primesc bani ca să plece
observatornews.ro
image
BREAKING | Analizele de laborator în cazul celor 7 copii care au murit la spitalul 'Sfânta Maria' din Iași sunt devastatoare
cancan.ro
image
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
prosport.ro
image
Anii care nu se iau în calcul pentru pensie. Lista completă a perioadelor care nu aduc vechime în muncă
playtech.ro
image
Fosta iubită a unui fotbalist celebru, implicată într-o nouă relație. Se iubește cu un tenismen cu 11 ani mai mic decât ea
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Marele Vieri s-a convins de Chivu și a spus-o în direct: "Nu-mi retrag cuvintele!"
digisport.ro
image
Surse: CCR va amâna din nou verdictul pe pensiile magistraților; decizie doar pe celelalte trei legi din Pachetul II
stiripesurse.ro
image
S-a aflat cine este agresorul Veronicăi, românca găsită moartă în Italia! Incredibil cine a putut să-i ia viața femeii
kanald.ro
image
Legea majoratului digital în România: copiii sub 16 ani pot avea cont online doar cu acordul părinților, adoptată
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Ciclonul BARBARA aduce trei zile de potop şi ninsori. EXCLUSIV Elena Mateescu are prognoza actualizată
romaniatv.net
image
Cod roșu de ploi în România. ANM anunță zonele vizate
mediaflux.ro
image
Atac fără precedent din Turcia la adresa lui Gică Hagi: „Te urăsc! Mă înjuri de mamă și îmi spui că ești mafiot?! Îți amintești cum te-am pălmuit pe culoar, după derby?”
gsp.ro
image
Eduard, un copil de 10 ani, crescut de bunici și abandonat de părinți, luptă pentru viață! A vomitat sânge și are nevoie de o operație urgentă la inimă. AJUTĂ ȘI TU!
actualitate.net
image
Vieți ca-n povești? Destinul tulburător al surorilor Guinness: blestemul unei dinastii de aur. Adevărul ascuns despre surorile Guinness
actualitate.net
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
click.ro
image
Rețetă turcească de salată de vinete cu iaurt și usturoi. E dietetică, delicioasă și sănătoasă
click.ro
image
Octavian Ursulescu rupe tăcerea. Ce relație era, de fapt, între Alexandru Arșinel și Stela Popescu? Mulți îi credeau soț și soție: „Un cuplu sudat numai pe scenă”
click.ro
Amal și George Clooney, Profimedia 1043240066 jpg
Amal Clooney a îmbrăcat culoarea vedetă a toamnei! Avocata și-a făcut încă o dată celebrul soț extrem de mândru
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mihai Trăistariu intervine în scandalul burselor: „Unde să lucreze studenții, să facă striptease noaptea?” Mesaj dur pentru guvernanți: „Asta nu mai e carte!”
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”

OK! Magazine

image
Ce se-ntâmplă cu Regina Letizia? Palatul încearcă să-i ascundă problemele emoționale. Adevărul despre internările și dependențele sale

Click! Pentru femei

image
Planurile pentru viitorul lui Archie și Lilibet pun presiune pe cuplul Harry-Meghan

Click! Sănătate

image
Observi emoticonul diferit? Provocarea îți dezvăluie cât de repede poți detecta relațiile toxice!