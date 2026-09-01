 Procurorul Radu Bucurică rămâne în arest preventiv. Înalta Curte i-a respins definitiv contestația | adevarul.ro
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Procurorul Radu Bucurică rămâne în arest preventiv. Înalta Curte i-a respins definitiv contestația

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Radu George Bucurică, procurorul  pistolar din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin, rămâne în arest preventiv după ce Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a respins ca inadmisibilă contestația în anulare formulată împotriva deciziei prin care a fost arestat.

Procurorul Radu George Bucurică nu scapă de arest
Procurorul Radu George Bucurică nu scapă de arest Foto: Facebook/Sindicatul Europol

Contestația depusă de magistrat împotriva încheierii din 27 august 2026 a fost respinsă definitiv, astfel că măsura arestării preventive rămâne în vigoare, notează Agerpres.

Decizia vine după ce, săptămâna trecută, ÎCCJ a admis contestația procurorilor și a dispus arestarea preventivă a lui Bucurică pentru o perioadă de 30 de zile, între 27 august și 25 septembrie 2026. Instanța a infirmat astfel hotărârea pronunțată anterior de Curtea de Apel Alba Iulia.

Procurorul Radu George Bucurică este cercetat într-un dosar în care este acuzat de mai multe infracțiuni, printre care nerespectarea regimului armelor și munițiilor, ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice și portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.

Incidentul a avut loc în noaptea de 9 august, pe terasa unui local din comuna Ribița, județul Hunedoara. Potrivit anchetatorilor, Bucurică ar fi avut asupra sa un cuțit, un spray iritant-lacrimogen și un pistol letal, de tip Walther, deși permisul său de port-armă fusese anulat de Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin la 27 iulie, iar acesta fusese informat despre măsură pe 6 august.

Procurorii afirmă că, în momentul în care polițiștii i-au solicitat să se legitimeze, acesta ar fi refuzat, ar fi făcut scandal și ar fi încercat să fugă.

Potrivit Parchetului General, în timpul intervenției, acesta ar fi folosit spray-ul lacrimogen împotriva agenților, iar în timpul imobilizării ar fi tras îndreptat  spre oamenii legii arma letală pe care o avea asupra sa.

Dosarul este instrumentat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, iar cercetările continuă.

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