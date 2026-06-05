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Foto Cum a dispărut combinatul chimic din Târnăveni. Avea mii de angajați, dar transformase orașul într-o zonă toxică

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Orașul Târnăveni și-a orientat în trecut economia în jurul combinatului chimic, singurul producător de carbid din România. Complexul industrial avea mii de salariați, dar transformase localitatea într-una din cele mai poluate.

Vechea platformă chimică din Târnăveni. Foto: Ilie Olar. Google maps
Orașul Târnăveni și vechea platformă chimică. Foto: Ilie Olar. Google Earth

Rămășițele unuia dintre cele mai mari combinate chimice din România se înfățișează la marginea orașului Târnăveni, din județul Mureș, o localitate cu peste 20.000 de locuitori, dezvoltată în secolul XX datorită marilor resurse de gaze naturale din zonă și industriei care le-a valorificat.

Ruinele combinatului chimic

Calea ferată secundară 307 Blaj–Târnăveni traversează zona industrială a orașului transilvănean, însoțind șoseaua Blaj–Târnăveni, înainte de a ajunge în stația CFR. De-a lungul lor, cartierele mărginașe ale Târnăveniului oferă o priveliște dezolantă. Dincolo de linii, între calea ferată și râul Târnava Mică, fosta platformă a combinatului chimic a fost transformată într-un teren viran întins pe aproape 100 de hectare.

În peisajul industrial abandonat au rămas batalurile fostelor uzine, depozite amenajate pentru decantarea și păstrarea reziduurilor rezultate în urma proceselor de producție. Aceste acumulări conțin deșeuri chimice periculoase, inclusiv compuși ai cromului, și au fost descrise de-a lungul anilor drept unele dintre cele mai grave probleme de mediu moștenite de oraș după închiderea fabricilor.

Platforma industrială. Zona combinatului. Foto: Ilie Olar. Google Maps
Zona combinatului din Târnăveni. Foto: Ilie Olar. Google Maps

Combinatul chimic din Târnăveni a fost însă considerat vreme îndelungată o „perlă” a industriei românești. În afara batalurilor, puține locuri de pe vechea platformă industrială mai amintesc astăzi de uzinele sale. De la începutul anilor ’90, instalațiile au fost dezafectate treptat, pe măsură ce activitatea industrială s-a restrâns, iar numărul angajaților a scăzut continuu. În anii 2000, BICAPA și Carbid Fox, cele două societăți rămase în urma vechiului combinat, și-au încetat definitiv activitatea. Construcțiile și instalațiile lor s-au transformat treptat în ruine și moloz, împrăștiate pe terenul industrial contaminat.

În ultimii ani, planurile de ecologizare a fostei platforme au fost legate de proiectul Mureș Magnesium. Compania, care a preluat o parte a activelor fostei uzine BICAPA, a propus reprocesarea deșeurilor din bataluri și ecologizarea terenului.

„În cei aproape 90 de ani de funcționare, până la închiderea din 2001, pe platformă s-au desfășurat numeroase activități de producție chimică: nitrați, îngrășăminte, carbid, sodă caustică și produse ceramice. Tot aici erau rafinate metale prețioase, ca aurul și argintul, sub formă de lingouri”, arată site-ul companiei.

Batalurile cu reziduuri toxice și minerale prețioase

Activitatea a inclus și două instalații pentru producerea dicromatului de sodiu și un depozit construit special pentru reziduurile rezultate. Inițial, platforma ocupa peste 120 de hectare. Mureș Magnesium a păstrat 42 de hectare, inclusiv Batalurile 2 și 3.

„Acestea se întind pe aproximativ 19 hectare și conțin circa 1,92 milioane de tone de reziduuri care pot fi valorificate. Din punct de vedere istoric, se știa că depozitele conțin deșeuri periculoase pentru mediu, fiind construite potrivit standardelor existente la vremea respectivă”, precizează compania.

Uzina din Târnăveni Foto Vatra 1976 jpg
Imaginea 1/7: Uzina din Târnăveni Foto Vatra 1976 jpg
Uzina din Târnăveni Foto Vatra 1976 jpg
Combinatul Chimic din Târnăveni. Foto: Azopan. Uj ELet BJM
Combinatul Chimic Târnăveni anii 69, Foto Vörös Zászló BJM AZOPAN ro jpg
Combinatul Chimic Târnăveni anii 69, Foto Vörös Zászló BJM AZOPAN jpg
Combinatul Chimic Târnăveni anii 60, Foto Vörös Zászló BJM AZOPAN ro jpg
Combinatul Chimic Târnăveni anii 60, Foto Új Élet, BJM AZOPAN ro jpg
Fostul combinat din Târnăveni in anii 90 Foto Wikipedia jpg
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Proiectul vizează excavarea deșeurilor, extragerea mineralelor și reintroducerea reziduurilor rămase, devenite între timp inerte, în bataluri reabilitate conform standardelor europene actuale.

„Materialul inert ar urma să reprezinte aproximativ 54 la sută din cantitatea inițială de reziduuri procesate”, mai arată site-ul companiei.

În septembrie 2025, compania solicita Guvernului modificarea cadrului de finanțare al Fondului pentru Tranziție Justă, astfel încât și companiile private să poată accesa fonduri europene pentru reabilitarea ecologică și reconversia siturilor industriale contaminate.

„O simplă decizie de politică publică ar putea transforma una dintre cele mai presante probleme de mediu ale României într-un proiect emblematic european pentru tranziția verde, creând locuri de muncă, protejând mediul și consolidând economia”, arătau reprezentanții companiei într-un comunicat de presă.

Potrivit aceleiași societăți, proiectul ar putea duce la producerea a aproximativ 24.000 de tone de magneziu pe an, echivalentul a circa 18 la sută din cererea Uniunii Europene, iar investiția ar urma să creeze 270 de locuri de muncă directe și peste 1.000 de locuri de muncă indirecte în industriile conexe.

Poluarea ascunsă a Târnăveniului

Epoca industrială a Târnăveniului a adus mii de locuri de muncă în oraș, dar l-a transformat într-una dintre cele mai poluate localități din România. Încă din anii ’80, într-o perioadă în care poluarea industrială era adesea minimalizată, autoritățile atrăgeau atenția asupra problemelor din Târnăveni.

„În oraşul Târnăveni, poluarea atmosferică este produsă de praful de carbid, evacuat în aer de cuptoarele combinatului chimic. În compoziţia acestui praf intră oxidul de calciu şi de magneziu. În urma analizelor efectuate de Laboratorul epidemiologic Tîrnăveni, rezultă că zona cea mai afectată este cea din apropierea combinatului, concentraţia prafului de carbid reducându-se, în general, sub cea maximă admisă în zona centrală şi, mai ales, în zona spitalului. În vederea unei reduceri considerabile a poluanţilor atmosferici, conducerea Combinatului chimic din Târnăveni trebuie să-şi intensifice, în continuare, eforturile”, nota medicul Tokes Bela, în 1989.

După 1990, secțiile uzinei s-au închis treptat, dar problemele de mediu cauzate de substanțele toxice și reziduurile de metale grele nu au dispărut odată cu ele.

Studiile confirmă poluarea din zona industrială

Mai multe cercetări publicate în ultimii ani arată că activitatea industrială din Târnăveni a continuat să afecteze mediul și după închiderea unor unități de producție. Studiile științifice au identificat crom, plumb, mangan și cadmiu în solurile din zone rezidențiale, dar și în legumele cultivate de localnici, precum sfecla roșie, și în vegetația spontană din apropierea fostei platforme chimice.

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Alte cercetări au semnalat contaminarea apelor subterane cu crom hexavalent și necesitatea remedierii depozitelor de reziduuri rămase după închiderea fostei uzine Bicapa.

„Fosta fabrică Bicapa din Târnăveni, unde se producea bicromat de sodiu, a fost închisă în 2001, după aproape 50 de ani de funcționare. În urma activității sale au rămas ape subterane contaminate cu crom hexavalent și un depozit de deșeuri expus intemperiilor. Depozitul conține reziduuri rezultate din procesarea minereului de cromit, alcătuite din crom hexavalent rezidual, minereu de cromit parțial prelucrat și alte deșeuri. În timpul funcționării uzinei, aceste reziduuri erau pompate sub formă de suspensie în depozit, unde erau deshidratate. Apa recuperată era apoi reintrodusă în circuitul de producție”, arăta un studiu publicat în 2015.

O altă cercetare, publicată în 2025 de Universitatea din Petroșani, arăta că procesul de fabricare a bicromatului de sodiu și de potasiu genera un reziduu numit „nămol verde”.

„Deșeurile depuse în haldă sunt puternic contaminate cu ioni de bicromat, ca urmare a procesului de fabricare a sărurilor de crom”, informa studiul.

Un alt studiu comparativ, realizat în mai multe centre industriale din Transilvania, a indicat la Târnăveni cea mai mare concentrație de crom dintre zonele analizate.

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