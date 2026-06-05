Zelenski îl acuză pe Putin că, prin refuzul unei întâlniri, „pur şi simplu nu vrea să pună capăt războiului”. Președintele ucrainean anunță un nou schimb de prizonieri

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat vineri Rusia că refuză reluarea dialogului direct la nivel înalt, afirmând că decizia liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, confirmă continuarea conflictului început în urmă cu peste patru ani.

„Din păcate, partea rusă alege din nou războiul. (...) Pur şi simplu nu vrea să pună capăt războiului”, a declarat Zelenski în discursul video adresat națiunii, potrivit News.ro.

Acesta a adăugat că refuzul Rusiei de a accepta o întâlnire directă Zelenski - Putin dezamăgește comunitatea internațională:

„Cred că acest răspuns i-a dezamăgit pe mulţi în lume. El nu vrea să schimbe nimic, nu vrea să recunoască că războiul său place doar lui şi celor care scot bani din el”.

În același mesaj, liderul de la Kiev a cerut intensificarea presiunilor asupra Moscovei.

„Asta înseamnă că banii din Rusia trebuie să se reducă, iar presiunea asupra Rusiei să crească”, a spus Zelenski.

Declarațiile vin după ce Vladimir Putin a afirmat, la Forumul Economic de la Sankt Petersburg, că o întâlnire directă „nu prezintă interes” în lipsa unui acord de pace deja negociat.

Un nou schimb de prizonieri de război

Pe de altă parte, Volodimir Zelenski a anunțat un nou schimb de prizonieri de război, unul dintre puținele rezultate concrete ale dialogului indirect dintre cele două părți. Potrivit acestuia, 186 de ucraineni, majoritatea militari, au fost eliberați.

„În schimbul de astăzi se află persoane cu boli grave şi care au suferit răni. Schimburile nu sunt uşoare, dar au loc”, a spus președintele ucrainean.

Zelenski a adăugat că astfel de acțiuni vor continua:

„Pregătim etapele următoare”.

Liderul de la Kiev a subliniat că, de la începutul anului, Ucraina a reușit să recupereze un număr important de cetățeni: „Este important faptul că în acest an am organizat deja şapte acţiuni, aducând înapoi 1.429 de persoane în total”.

„Se pregătesc întâlniri «care ar putea fi utile»”

În plan diplomatic, liderul ucrainean a menționat că sunt în pregătire noi contacte internaționale: „se pregătesc întâlniri «care ar putea fi utile», inclusiv «formate cu partea americană»”.

Totodată, Zelenski a indicat că a aprobat „noi operaţiuni” pentru Serviciul de Securitate al Ucrainei, în contextul în care Kievul a intensificat în ultima perioadă acțiunile pe teritoriul rus.