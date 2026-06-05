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Președintele SUA îi cere noului șef al spionajului, supranumit „Micul Trump”, să înceapă concedierile: „Sunt mulţi oameni care nu ar trebui să fie acolo”

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Liderul de la Casa Albă a declarat că își dorește o reducere semnificativă a personalului din Serviciile de Informaţii Naţionale (ODNI), mizând pe noul director interimar, Bill Pulte, supranumit „Micul Trump”, pe care îl consideră „mai puţin constrâns” în această funcție temporară.

Într-un interviu acordat publicației The Wall Street Journal, fostul președinte american a explicat că statutul tranzitoriu al lui Pulte îi oferă libertate de acțiune.

„Eşti mai puţin constrâns”, a spus Trump, adăugând că această poziție „îţi oferă, într-un fel, mai multă putere (...) pentru o perioadă de timp oarecum limitată”.

„Aş vrea să-l văd mai mic”

Trump a precizat că i-a cerut lui Pulte să înceapă restructurarea aparatului de informații, inclusiv prin concedieri.

„Aş vrea să-l văd mai mic. Cred că sunt mulţi oameni acolo care nu ar trebui să fie acolo”, a declarat acesta, referindu-se la Biroul Directorului Serviciilor de Informaţii Naţionale, pe care îl consideră „inutil” sau „prea mare”.

Potrivit lui Trump, noul șef interimar ar trebui să „înceapă procesul” de reducere a personalului, urmând ca acest demers să fie continuat ulterior de un director numit permanent.

Decizia de a-l desemna pe Bill Pulte, fost șef al Agenției Federale de Finanțare a Locuințelor, în fruntea serviciilor de informații a stârnit reacții critice, inclusiv în rândul republicanilor, din cauza lipsei sale de experiență în domeniul securității naționale.

Numirea este una temporară și nu necesită aprobarea Senatului, Pulte putând ocupa funcția timp de până la 210 zile. Trump consideră însă că acest statut reprezintă un avantaj pentru implementarea rapidă a schimbărilor.

Trump consideră că ODNI e supradimensionat. FOTO Profimedia
Trump consideră că ODNI e supradimensionat. FOTO Profimedia

„Sincer, ar putea fi bine pentru el să facă nişte schimbări înainte să vină alţii”, a spus Trump, argumentând că astfel noul director permanent nu va fi împovărat de reforme dificile.

„Bill nu va rămâne acolo prea mult timp”

În paralel, președintele american a anunțat că analizează deja posibilitatea numirii unui șef permanent al serviciilor de informații, precizând că discută cu mai mulți candidați din mediul de afaceri și din politică.

„Bill nu va rămâne acolo prea mult timp”, a dat asigurări Trump.

Totodată, Trump a sugerat că Pulte ar trebui să analizeze declasificarea unor documente sensibile, inclusiv legate de alegerile din 2020:

„Aş spune totul. Ar trebui să analizeze totul şi să ia o decizie”.

„Nu avem nevoie de un DNI transformat în armă”

Propunerile lui Trump au provocat îngrijorări în rândul opoziției și al unor parlamentari republicani, care avertizează asupra riscului de politizare a serviciilor de informații.

Liderul majorității din Senat, John Thune, a declarat că „nu avem nevoie de un DNI transformat în armă”.

În vârstă de 38 de ani, Bill Pulte este considerat un apropiat al lui Trump și a fost supranumit „Micul Trump” pentru stilul său combativ și accesul direct la fostul președinte. Numirea sa într-o funcție de o asemenea importanță, fără experiență în domeniul informațiilor, continuă să genereze controverse la Washington.

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