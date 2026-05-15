Cine este Stelian Alexe, afaceristul constănțean care apare în „Dosarul Taverna”. Este urmărit penal sub mai multe capete de acuzare

Numele omului de afaceri constănțean Stelian Alexe apare în dosarul care vizează doi procurori reținuți în ancheta cunoscută drept „Dosarul Taverna”, instrumentată în legătură cu presupuse intervenții pentru evitarea suspendării activității unor localuri din Constanța. Procurori cu funcții-cheie în sistemul judiciar din Constanța, Ștefan Gigi Valentin și Niță Teodor, sunt acuzați că au transformat influența și relațiile instituționale într-un mecanism informal de control al dosarelor, intervențiilor administrative și intereselor de afaceri.

Potrivit procurorilor, cauza are legătură cu un control efectuat în ianuarie 2026 de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea” la societatea SC Alexe S Construct 47 Armat SRL, firma care administrează localurile Samos Greek Taverna și Royal Ballroom.

În urma verificărilor, inspectorii ISU au constatat mai multe nereguli grave, printre care lipsa instalațiilor obligatorii pentru stingerea și semnalizarea incendiilor, precum și absența unor documente tehnice esențiale. Conform legislației, aceste deficiențe impuneau suspendarea activității și aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege.

Anchetatorii susțin că procurorul Niță Teodor, însoțit de un comisar-șef de poliție, s-ar fi deplasat la sediul ISUJ Constanța și ar fi intervenit pe lângă șeful Serviciului de Prevenire, Cristian Rotaru, pentru a împiedica închiderea localurilor administrate de Stelian Alexe, despre care ar fi afirmat că îi este apropiat.

Potrivit declarațiilor date în anchetă, procurorul ar fi cerut identificarea unor soluții prin care societatea să intre în legalitate fără suspendarea activității. Cristian Rotaru a susținut ulterior că a perceput intervenția drept o presiune exercitată prin autoritatea funcției de procuror, motiv pentru care măsurile legale ar fi fost temporizate.

Un nume cunoscut în mediul de afaceri constănțean

Stelian Alexe nu este la primul episod controversat.

În toamna anului 2025, omul de afaceri a ajuns în atenția publică după ce a solicitat instanței permisiunea de a părăsi România, deși se afla sub control judiciar, pentru a participa la un pelerinaj religios în insula Kefalonia din Grecia.

În sprijinul cererii sale a fost depusă o recomandare semnată de Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, care a confirmat participarea constantă a lui Alexe la pelerinajul dedicat Sfântului Gherasim.

Judecătoria Constanța a respins inițial solicitarea, însă Tribunalul Constanța a admis parțial contestația și i-a permis să părăsească temporar țara în perioada 18–21 octombrie 2025, apreciind că nu există indicii că acesta ar încerca să se sustragă cercetărilor, relatează See Press.

Acuzat că a amenințat un inspector ANAF

Pe lângă acest episod, Stelian Alexe este judecat într-un dosar penal înregistrat pe rolul Judecătoriei Constanța, fiind acuzat de ultraj.

Procurorii susțin că, în martie 2025, acesta ar fi amenințat și insultat un inspector superior din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Constanța, după ce funcționarul dispusese măsuri de executare silită împotriva unei societăți administrate de Alexe.

Conform rechizitoriului, omul de afaceri s-ar fi prezentat la biroul inspectorului și l-ar fi constrâns să reactiveze firma, lovind cu pumnul în birou, adresând injurii și amenințări cu violența, conform publicației Ziua de Constanța.

Anchetatorii mai susțin că, la câteva zile distanță, acesta ar fi revenit și ar fi reluat amenințările.