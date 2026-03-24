Procurorii Alex Florența și Marius Voineag ajung pentru a treia oară în faţa CSM, după două runde de balotaj

Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) se reunește marţi, 24 martie, pentru a relua votul privind avizarea numirii procurorilor Marius Voineag și Alex Florența în funcții de conducere din Ministerul Public. Decizia vine după ce, în două şedinţe anterioare, votul s-a încheiat la egalitate, ceea ce a făcut imposibilă emiterea unui aviz.

Alex Florența, aflat în prezent la conducerea Parchetului General, candidează pentru funcția de procuror-șef adjunct al DIICOT, în timp ce La rândul său, Marius Voineag, șef al DNA, vizează o poziție similară în cadrul Parchetului General. Amândoi au fost audiați în ședințe separate, iar evaluările formale s-au încheiat fără se ajungă la un consens între procurorii membri ai CSM, ceea ce a impus reluarea procedurii de vot pentru a treia oară.

Blocajul înregistrat în cazul lor este cu atât mai vizibil cu cât, în același proces de numire a conducerii marilor parchete, alte candidaturi au fost tranșate rapid și fără controverse. Astfel, Codrin Horațiu Miron a primit aviz favorabil pentru funcția de procuror-șef DIICOT, iar Viorel Cerbu a fost avizat pentru conducerea DNA. În schimb, propuneri precum cele ale Cristinei Chiriac sau Gill-Julien Iacobici au fost respinse fără dificultăți.

Deși avizul CSM are doar un caracter consultativ, el rămâne un indicator important al încrederii interne din sistemul judiciar. Procedura prevede că, după finalizarea procesului de avizare, ministrul Justiției poate trimite propunerile către președintele României, care deține autoritatea finală în numirea procurorilor de rang înalt.

În cazul în care Secția nu reușește să emită un aviz în termenul legal, ministrul poate avansa candidaturile direct către Palatul Cotroceni, însoțite de evaluările complete, chiar și în absența unui punct de vedere al CSM.

Reluarea votului de marți devine astfel esențială pentru clarificarea situației celor doi magistrați. Dacă Secția pentru procurori va depăși blocajul, procesul de numire își va putea urma cursul firesc, dacă nu, decizia îi va reveni ministrului Justiției, forțat să opteze între convocarea unei noi runde de vot sau transmiterea candidaturilor către președintele României fără avizul CSM.