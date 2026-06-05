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Video Incendiu puternic la un depozit de fructe și legume din Pitești

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Un incendiu de proporții a izbucnit vineri seară în municipiul Pitești, la un depozit de fructe și legume situat pe strada Depozitelor. Flăcările au provocat pagube materiale însemnate la mai multe standuri.

Potrivit ISU Argeș, incendiul s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 60 de metri pătrați, iar intensitatea focului a generat degajări masive de fum, vizibile de la distanță.

Flăcările au făcut prăpăd. FOTO captură FB Info Trafic Pitești
Flăcările au făcut prăpăd. FOTO captură FB Info Trafic Pitești

La fața locului au intervenit de urgență pompierii din cadrul ISU Argeș, care au mobilizat un dispozitiv consistent pentru limitarea efectelor incendiului. Intervenția a inclus trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, precum și o ambulanță SMURD de prim ajutor calificat.

Datorită intervenției rapide a echipajelor, incendiul a fost localizat înainte de a se extinde la alte spații comerciale sau clădiri din apropiere, ulterior fiind lichidat complet.

Din fericire, nu au fost raportate victime.

O anchetă urmează să stabilească cauzele producerii incendiului.

Amintim că, în urmă cu o lună, pompierii au intervenit de urgență pentru stingerea unui incendiu produs la un depozit de cauciucuri din Bragadiru, soldat răniți, dintre care doi pompieri cu luxație și o persoană cu arsuri ușoare la mână.

Un alt incendiu de amploare a izbucnit, tot în mai, la un depozit din Chiajna, afectând aproximativ 4.000 de metri pătrați.

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