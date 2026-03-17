search
Marți, 17 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ministrul Justiției, despre numirile șefilor parchetelor: „Dacă nu există un aviz, propunerile se înaintează președintelui, care decide”

0
0
Publicat:

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat, marți, că procedura de numire în funcțiile de conducere din parchete va respecta calendarul legal.

Radu Marinescu, ministrul Justiției FOTO: Facebook
Marinescu a subliniat că lipsa unui aviz favorabil din partea CSM nu blochează procedura, iar propunerile pot fi transmise în continuare șefului statului.

„Referitor la CSM, sunt proceduri în curs. După cum știți, sunt audierile în curs, la finalul lor persoanele care nu au primit un aviz favorabil vor fi reaudiate. Propunerile făcute de către mine nu au nicio zonă de subiectivitate. Ele sunt bazate pe interviurile de la Ministerul Justiției, pe proiectele manageriale ale acelor persoane, pe elementele de dosar pe care le-au depus şi pe opinia comisiei de la Ministerul Justiției. Acum, în raport de hotărârile concrete, de conţinuturile lor, că în materie juridică discutăm de argumente concrete, nu de speculaţii, vom vedea", a spus Marinescu, la Parlament, întrebat în legătură cu faptul că în şedinţa CSM nu s-a ajuns la un aviz favorabil pentru Marius Voineag şi pentru Alex Florenţa, candidaţii pentru şefia DNA, şi dacă, în acest context, ar putea să renunţe la aceste propuneri, scrie Agerpres.

Întrebat dacă nu ar fi putut să se abţină la votul din CSM, Marinescu a spus că legea nu prevede o incompatibilitate la vot a ministrului Justiţiei pentru această ipoteză.

„Mecanismul legal presupune o propunere a Ministerului Justiţiei, un aviz consultativ al CSM, consultativ fiind sigur că trebuie să ai în vedere anumite repere şi decizia finală este a preşedintelui României. Nu este o propunere personală, nu vizează un aspect personal. Este un mecanism instituţional care se desfăşoară în conformitate cu legea. Legea nu prevede o incompatibilitate la vot a ministrului justiţiei pentru această ipoteză. Să mă abţin în raport de nişte elemente legale, dacă nu există aceste elemente legale şi anterior miniştrii justiţiei au votat astfel de propuneri", a explicat Marinescu.

Ministrul a mai arătat că este "logic şi justificat" ca, în calitate de membru de drept al CSM, să susţină propunerile pe care le face.

„Ministrul Justiţiei, fiind membru de drept în CSM, este absolut logic şi justificat să susţină o propunere pe care o face. Ar fi, pe arhitectura legală actuală, absurd ca eu, de exemplu, că a trebuit să particip la această şedinţă, să votez împotrivă. Aceasta a fost convingerea mea, acesta a fost mandatul meu. Au fost situaţii în trecut şi vă aduceţi aminte când anumite persoane propuse au primit un aviz negativ. Acest aviz al CSM are un caracter consultativ şi atunci când va fi necesar să facem o reaudiere a persoanelor care au primit aviz negativ vom ţine seama", a mai explicat ministrul.

Întrebat dacă e posibil ca preşedinte Nicuşor Dan să refuze aceste propuneri, Marinescu a spus: "Eu respect legea, legea prevede că preşedintele României decide, preşedintele României va decide, legea prevede că eu fac nişte propuneri pe o bază fundamentată şi argumentată şi vă invit pe toţi să consultaţi propunerile pe care Ministrul Justiţiei le-a făcut pentru că sunt pagini întregi de argumente concrete pentru care aceste propuneri au fost făcute, respectăm legea".

De la Cristina Chiriac la Bogdan Pîrlog, Toader și Cerbu. Cine sunt procurorii care vor să conducă Parchetul General, DNA și DIICOT

Întrebat cum s-a ajuns ca Marius Voineag, de la DNA, să fie propus pentru funcţia de adjunct al procurorului general, iar Alex Florenţa pentru postul de adjunct la DIICOT, ministrul Justiţiei a explicat că atât el, cât şi preşedintele României, dar şi numeroşi actori publici au încurajat procurorii să se înscrie în procedură, iar cei care au considerat că îndeplinesc condiţiile au făcut acest pas.

"La Parchetul general am făcut două candidaturi. A trebuit să aleg din acele două candidaturi, la Parchetul general am avut un singur adjunct care s-a înscris. De ce s-a înscris dânsul într-o parte şi nu în altă parte, vă rog să-l întrebaţi pe dânsul. Eu am selectat", a mai explicat Marinescu.

Întrebat despre criticile venite din partea societăţii civile, ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a afirmat că "unele persoane sunt criticate, altele sunt apreciate, trebuie întotdeauna să se ţină cont sau să fie respectată libertatea de exprimare".

Marinescu a explicat că legea nu prevede existenţa unor abateri disciplinare ca impediment pentru înscrierea în procedură.

„Societatea civilă are, bineînţeles, rolul ei esenţial, fundamental într-o democraţie, dar procedura prevede ca anumiţi procurori care întrunesc condiţiile legale şi, fac o paranteză, de exemplu existenţa abaterilor disciplinare, că tot mă întrebaţi dumneavoastră despre dispoziţiile legii, nu este trecut în actuala lege ca un impediment pentru a te înscrie şi a participa la procedură. Cu alte cuvinte, dacă au fost persoane care au avut abateri disciplinare, s-au putut înscrie şi au parcurs această procedură. Pentru mine nu este o decizie politică (...) pentru mine este o decizie bazată pe profesionalism, pe dosarul concret al candidatului, pe candidatul ca atare", a adăugat Marinescu.

Ministrul a precizat că va fi respectat calendarul procedurii: interviurile din CSM, apoi reaudierea prevăzută de lege la Ministerul Justiţiei, iar la final transmiterea propunerilor către preşedinte.

Întrebat cât se poate merge cu situaţia de balotaj de la CSM, ministrul Justiţiei a arătat că există un termen în care avizul trebuie emis, iar dacă acesta nu este dat la timp, se consideră că avizul lipseşte.

„Domnul preşedinte numeşte în funcţie. Dacă nu există un aviz, propunerile se înaintează preşedintelui", a mai spus Radu Marinescu.

Membrii Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) nu au căzut de acord, luni, pe emiterea un aviz în cazul lui Alex Florenţa, care candidează pentru un post de şef adjunct al DIICOT, şi al lui Marius Voineag, care candidează pentru funcţia de adjunct al procurorului general.

Este pentru a doua oară când cei cinci membri ai Secţiei, plus ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, nu au reuşit să constituie o majoritate care să permită luarea unei decizii în cazul celor doi (aviz favorabil sau aviz negativ), ambii primind luni trei voturi "pentru" şi trei "împotrivă".

În consecinţă, votul va fi reluat pentru o dată ulterioară.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
digi24.ro
image
stirileprotv.ro
image
gandul.ro
image
mediafax.ro
image
fanatik.ro
image
libertatea.ro
image
digi24.ro
image
gsp.ro
image
digisport.ro
image
stiripesurse.ro
image
antena3.ro
image
observatornews.ro
image
cancan.ro
image
newsweek.ro
image
prosport.ro
image
playtech.ro
image
fanatik.ro
image
ziare.com
image
digisport.ro
image
stiripesurse.ro
image
kanald.ro
image
wowbiz.ro
image
romaniatv.net
image
mediaflux.ro
image
gsp.ro
image
actualitate.net
image
actualitate.net
image
click.ro
image
click.ro
image
click.ro
fostul Prinț Andrew, Jeffrey Epstein foto Profimedia jpg
okmagazine.ro
Michelle Pfeiffer foto Profimedia jpg
clickpentrufemei.ro
The Strait of Hormuz jpg
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Previziunile lui Gheorghe Mărmureanu, „tăticul cutremurelor”. Cât de tare se va zgâlțâi România în 2026: „Conform calculelor mele...”
image
Gina Pistol și Smiley au început construcția casei. Prezentatoarea „MasterChef” a postat deja prima imagine

OK! Magazine

image
Prințesa Lilibet, o roșcată autentică, adorabilă. Noua imagine cu mezina lui Harry și Meghan face furori

Click! Pentru femei

image
Obiceiul zilnic care o menține pe Michelle Pfeiffer tânără la 67 de ani! „E cel mai bun lucru!”

Click! Sănătate

image
Metoda FBI prin care afli în 5 secunde când cineva te minte