Nicușor Dan: „Pentru fiecare dintre cele trei Parchete, există persoane foarte interesante”. Ce spune despre „speculaţie” referitoare la Marius Voineag

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat joi seară că printre propunerile pentru şefiile celor trei Parchete se numără persoane „foarte interesante".

Șeful statului a menţionat - într-o conferinţă de presă susţinută după reuniunea informală a liderilor Consiliului European, care a avut loc la Castelul Alden-Biesen din Belgia - că nu este de acord cu opiniile exprimate în spaţiul public pe acest subiect.

„Mi se pare că sunt, şi vorbesc cât se poate de serios, mi se pare că sunt nişte oameni foarte interesanţi printre ei. Am văzut şi comentariile din spaţiul public, nu sunt de aceeaşi opinie. Dimpotrivă, bineînţeles că e un concurs, oamenii vin cu un plan de management pe care eu nu-l cunosc în momentul ăsta, dar uitându-mă doar la numele pe care le-am văzut, pentru fiecare dintre cele trei Parchete, există persoane foarte interesante şi eu sunt optimist că ele vor dinamiza", a declarat preşedintele, citat de Agerpres.

„Asta mi se pare fără niciun fel de fundament”

Potrivit acestuia, este o „speculaţie" fără fundament faptul că Marius Voineag ar putea controla o altă instituţie din postura de adjunct la Parchetul General.

„Legat de domnul Voineag, mi se pare o speculaţie fără niciun fundament că un om care poate, eventual, o să fie adjunct la o instituţie va controla o altă instituţie. Asta mi se pare fără niciun fel de fundament", a spus el.

Preşedintele nu a dorit să ofere un termen în ce priveşte propunerile pentru şefii serviciilor secrete.

„În mod deliberat, aceste discuţii se suspendă când sunt alte discuţii şi tensiuni în spaţiul public, în zona politică. Deci acum haideţi să vedem, să se termine concursul pentru procuror, bugetul, şi o să revenim la ele", a spus el.

„Analizăm propunerile tehnice”

Referitor la referendumul pentru Justiţie, care ar urma să aibă loc în rândul magistraţilor, Nicuşor Dan a precizat că în prezent sunt analizate propunerile tehnice pentru a asigura confidenţialitatea consultării.

„Analizăm propunerile tehnice pentru a asigura, pe de o parte, confidenţialitate, pe de altă parte, pentru toţi cei care se uită la demersul ăsta, certitudinea că e ceva pe bune şi nu punem noi nişte lucruri în plus pe acolo”, a spus el.

Întrebat care este stadiul raportului despre alegeri, Nicuşor Dan a răspuns: „Lucrăm".