Video Primul portavion pentru drone din Europa, lansat la Șantierul Naval Damen Galați. Cât a costat construcția navei

Primul portavion pentru drone din Europa a fost lansat marți, 7 aprilie, la Șantierul Naval Damen Galați. Portavionul este destinat marinei militare portugheze.

Potrivit Defense Romania, ceremonia de lansare a avut loc în prezența viceamiralului Fernando Jorge Pires, din partea Marinei Portugheze, a contraamiralului Marcel Neculae, reprezentând Forțele Navale Române, a Excelenței Sale Paulo Alves Cunha, ambasadorul Portugaliei în România, și a Excelenței Sale doamna Willemijn van Haaften, ambasadorul Regatului Țărilor de Jos în România.

MPV 10720 are la bază un concept propus de Marina Portugheză, vizând crearea unei platforme navale multifuncționale, capabile să îndeplinească o gamă largă de misiuni, în funcție de necesitățile operaționale.

Nava este proiectată pentru operare autonomă în diverse medii și poate fi utilizată pentru cercetare, monitorizarea mediului, intervenții umanitare și misiuni de supraveghere maritimă.

Contractul a fost semnat de Damen în 2024, în urma unei licitații, iar proiectul este finanțat prin mecanismele de redresare ale Uniunii Europene.

Această colaborare a condus și la dezvoltarea noii game Damen de nave de sprijin multirol (MPSS), cu deplasamente între 7.000 și 9.000 de tone, care combină tehnologia de nivel militar cu soluții standardizate, eficiente din punct de vedere al costurilor și livrabile rapid.

Viteza maximă pe care o atinge această navă este de 15 noduri, are o capacitate de 90 de membri pentru echipaj şi este dotată chiar şi cu un spital mic.

„Marina portugheză a venit la noi cu o idee, este o idee unică, după cum ştiţi, nu sunt foarte multe nave ca aceasta construite în lume. Este prima navă europeană focusată pe drone", a declarat Alexander Lukiancik, manager proiect, scrie Observator.

Construcția navei a costat aproximativ 130 de milioane de euro, bani europeni.