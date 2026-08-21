Războiul bate la poarta Neptun Deep/Marea Neagră

O dronă marină încărcată cu exploziv, distrusă de un F-16 românesc la câteva sute de metri de lucrările din perimetrul Neptun Deep, schimbă natura incidentelor din Marea Neagră. După dronele găsite în derivă și incursiunile aeriene din ultimele săptămâni, România se confruntă cu o întrebare tot mai greu de evitat: mai avem de-a face cu efectele colaterale ale războiului din Ucraina sau cineva testează deliberat apărarea unei infrastructuri energetice strategice?

Joi dimineață, 20 august 2026, războiul din Ucraina a părut, pentru câteva minute, mult mai aproape de România decât îl arată hărțile frontului. La aproximativ 80 de mile marine est de Constanța, în zona economică exclusivă a României, un F-16 al Forțelor Aeriene Române a deschis focul cu tunul de bord asupra unei drone marine încărcate cu exploziv. Aparatul se apropiase la numai câteva sute de metri de lucrările de extracție a gazelor naturale din perimetrul Neptun Deep.

Alerta a venit de la Garda de Coastă. În apropiere se aflau câteva sute de oameni care lucrau pe platformă. Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a confirmat ulterior incidentul, iar la nivelul Ministerului Apărării Naționale a fost constituită o celulă de comandă. România a cerut, totodată, ca NATO să preia comanda operațiunii.

Detaliul nu este unul birocratic. El arată dimensiunea pe care Bucureștiul a acordat-o amenințării. Nu mai vorbim despre o bucată de dronă căzută într-un câmp sau despre un aparat descoperit în derivă și neutralizat ulterior de genişti. În apropierea unei infrastructuri energetice strategice a apărut un sistem activ, încărcat cu exploziv, iar pentru distrugerea lui a fost trimisă aviația de luptă.

Este o diferență esențială.

De la drone în derivă la o amenințare activă

Neptun Deep mai primise două avertismente în numai câteva zile.

La 11 și 19 august, scafandrii EOD ai Forțelor Navale Române au distrus controlat două perechi de drone de tip Gerbera găsite în derivă în același perimetru. Resturile fuseseră observate de navele care lucrau în zonă, iar în acele cazuri nu fusese confirmată existența unei componente explozive active.

Ministerul Apărării a contactat partea ucraineană. Kievul a transmis că dronele nu îi aparțineau. Originea lor a rămas astfel oficial neatribuită, deși răspunsul ucrainean a lăsat inevitabil deschisă întrebarea privind proveniența rusească.

Până joi, exista încă posibilitatea ca asemenea episoade să fie explicate prin deriva unor sisteme pierdute în războiul care se desfășoară la numai câteva sute de kilometri distanță.

Incidentul din 20 august schimbă însă datele problemei.

De această dată nu mai era un obiect inert așteptând să fie recuperat sau distrus controlat. Era o dronă marină activă, cu încărcătură explozivă, suficient de aproape de lucrările Neptun Deep încât autoritățile române să considere necesară intervenția unui F-16.

Trei incidente în mai puțin de zece zile, în jurul aceleiași infrastructuri, încep să fie greu de tratat pur și simplu drept coincidențe. Asta nu înseamnă că România poate atribui deja atacul unui anumit actor. Înseamnă însă că ipoteza unei acțiuni deliberate trebuie luată în calcul cu o cu totul altă greutate.

Presiunea nu mai vine doar de pe mare

Și există un motiv suplimentar pentru această prudență.

În ultimele săptămâni, incidentele din Marea Neagră au fost însoțite de o succesiune neobișnuită de incursiuni aeriene.

De la sfârșitul lunii iulie, România a doborât sau interceptat mai multe drone venite dinspre teatrul de război ucrainean. S-a întâmplat la Padina, în județul Buzău, apoi în zona Sulinei, unde MApN a precizat că neutralizarea a durat numai cinci minute, și ulterior în apropiere de Galați, unde misiunea a revenit unui pilot spaniol aflat în serviciul NATO de poliție aeriană.

Cel puțin una dintre dronele doborâte a fost identificată de anchetatori drept Shahed, familia de aparate folosită sistematic de Rusia pentru atacarea infrastructurii ucrainene. Bucureștiul a anunțat intenția de a protesta diplomatic în urma identificării.

Luate separat, fiecare dintre aceste episoade poate avea propria explicație. Un aparat poate devia de la traiectorie. O dronă poate pierde legătura cu operatorul. Un sistem avariat poate ajunge în derivă.

Dar securitatea nu se judecă doar incident cu incident. Se judecă și după tipar.

Iar atunci când într-un interval foarte scurt apar drone în spațiul aerian românesc, sisteme fără pilot în derivă lângă Neptun Deep și, în cele din urmă, o dronă marină cu exploziv la câteva sute de metri de lucrările offshore, începe să se contureze o imagine mult mai incomodă: România poate fi supusă unei presiuni cumulative, menite să-i testeze succesiv senzorii, timpul de reacție, regulile de angajare și disponibilitatea de a folosi forța.

Nu trebuie demonstrat că fiecare incident a fost coordonat pentru ca efectul lor strategic să existe. Este suficient ca ele să oblige România și NATO să reacționeze permanent și să lase adversarului posibilitatea de a observa cum reacționează.

De ce tocmai Neptun Deep

Locul în care se întâmplă toate acestea contează enorm.

Neptun Deep nu este doar încă un proiect energetic românesc. Este una dintre investițiile de care Bucureștiul leagă schimbarea poziției sale pe harta energetică regională și reducerea dependenței Europei de Sud-Est de gazul rusesc.

Din acest motiv, securitatea sa nu poate fi separată de geopolitică.

O instalație offshore este, prin natura ei, vulnerabilă. Se află departe de coastă, într-un spațiu enorm care trebuie supravegheat permanent și unde amenințarea poate veni de sub apă, de la suprafața mării sau din aer. Dronele ieftine au făcut această problemă și mai dificilă: pentru a amenința o infrastructură de miliarde nu mai este nevoie de o navă militară, de un submarin sau de un bombardier.

Este suficient un aparat fără pilot, relativ ieftin, trimis în direcția potrivită.

Exact aceasta este una dintre lecțiile războiului din Ucraina. Marea Neagră a devenit laboratorul în care platforme fără pilot de dimensiuni reduse au demonstrat că pot amenința nave, porturi, terminale și infrastructuri considerate până recent protejate prin simpla lor distanță față de front.

Acum, aceeași logică ajunge lângă Neptun Deep.

Iar dacă se va demonstra că apropierea dronei explozive de lucrările offshore a fost deliberată, semnalul ar fi greu de interpretat altfel: independența energetică a României poate fi și ea transformată într-o țintă a presiunii hibride.

O zonă gri foarte convenabilă

Există însă o problemă care complică reacția Bucureștiului: atribuirea.

Cine a lansat drona? De unde? Care era ținta ei reală? Cine o controla? Există componente, fragmente electronice, date de navigație sau alte indicii tehnice care pot demonstra proveniența?

Fără răspunsuri solide, România intră exact în zona gri în care asemenea operațiuni devin atât de eficiente.

Dacă atribui prea repede, riști să acuzi fără suficiente dovezi. Dacă aștepți certitudinea absolută, adversarul poate repeta operațiunea păstrând permanent o doză de negare plauzibilă.

Acesta este unul dintre avantajele războiului hibrid: nu trebuie neapărat să distrugi obiectivul pentru a produce efecte. Uneori este suficient să-l obligi pe adversar să consume resurse pentru protejarea lui, să ridice avioane, să mobilizeze nave, să închidă temporar zone, să creeze celule de comandă și să se întrebe, de fiecare dată, dacă următorul obiect care apare pe radar este o epavă sau o bombă.

Din această perspectivă, drona de la Neptun Deep și-a produs deja o parte din efect înainte de a fi distrusă.

Un F-16 împotriva unei drone marine spune și el o poveste

Imaginea unui avion de luptă F-16 folosindu-și tunul pentru a distruge o dronă marină este spectaculoasă, dar în spatele ei se ascunde o problemă mult mai puțin spectaculoasă și mult mai importantă.

Cât costă apărarea și cât costă atacul?

Războiul din Ucraina a transformat această întrebare într-una dintre marile probleme ale armatelor occidentale. Nu poți răspunde la nesfârșit unor sisteme fără pilot relativ ieftine folosind platforme și muniții incomparabil mai costisitoare fără să construiești, în paralel, o apărare stratificată: senzori, drone interceptoare, sisteme de război electronic, nave, artilerie, apărare antiaeriană și mijloace capabile să neutralizeze amenințarea la un cost rezonabil.

Neptun Deep va avea nevoie exact de această logică.

Nu doar de reacție atunci când drona ajunge la câteva sute de metri de instalație, ci de capacitatea de a o descoperi, identifica și opri suficient de departe încât oamenii de pe platformă să nu devină parte a calculului de risc.

Întrebarea nu mai este dacă războiul se apropie

După incidentele din 11, 19 și 20 august, întrebarea nu mai poate fi formulată simplist: „A ajuns războiul din Ucraina la Neptun Deep?”

Războiul modern nu ajunge întotdeauna printr-un atac declarat. Uneori ajunge printr-o dronă fără însemne, printr-un aparat care traversează pentru câteva minute frontiera, prin bruiaj, printr-un obiect găsit în derivă sau printr-o amenințare suficient de ambiguă încât nimeni să nu poată spune imediat cine a trimis-o.

Tocmai aceasta este geometria presiunii cu care România începe să se confrunte la Marea Neagră.

Prima întrebare rămasă după incidentul de joi este tehnică: de unde provenea drona explozivă?

A doua este politică: ce va face Bucureștiul dacă investigația permite atribuirea?

Dar există și o a treia, poate mai importantă decât primele două: ce se întâmplă dacă asemenea incidente continuă chiar fără ca România să poată demonstra, de fiecare dată, cine se află în spatele lor?

Pentru că apărarea Neptun Deep nu poate depinde de identificarea autorului după incident. Trebuie să funcționeze înainte ca acesta să-și atingă ținta.

Iar cele trei episoade produse în mai puțin de zece zile transmit deja un avertisment pe care Bucureștiul nu-și mai permite să-l trateze drept zgomot de fond: Marea Neagră nu mai este doar vecină cu războiul. Este spațiul prin care efectele lui încearcă tot mai des ușa României. Rămân încă multe întrebări neelucidate referitoare la dronele din Marea Neagră. Sunt ele rusesști sau ucraniene pierdute? Sunt deviate de razboiul electronic cumplit din Marea Neagra? Cine minte si cine spune adevarul?

În relația româno-ucraineană, incidentele repetate cu drone au fost gestionate până acum în primul rând pe canale militare și diplomatice, prin schimb de informații și solicitări de clarificare, fără ca Bucureștiul să transforme automat fiecare pătrundere sau obiect descoperit în Marea Neagră într-o acuzație la adresa Kievului. Același mecanism a fost folosit și după descoperirea dronelor din zona Neptun Deep, România cerând Ucrainei să precizeze dacă aparatele îi aparțineau, iar răspunsul negativ al Kievului a devenit o piesă importantă în procesul de stabilire a originii lor. Ultimul incident, cel al dronei navale cu încărcătură explozivă, ridică însă nivelul problemei: înaintea oricărei reacții diplomatice este necesară atribuirea tehnică a aparatului, pentru că într-un război în care atât Rusia, cât și Ucraina folosesc intens sisteme fără pilot în Marea Neagră, proveniența nu poate fi stabilită doar din locul în care drona a fost găsită sau neutralizată. Tocmai de aceea, dialogul direct București–Kiev devine parte a mecanismului de securitate: mai întâi identificarea și schimbul de informații, apoi atribuirea și, numai dacă probele o permit, reacția diplomatică.

Mai pe șleau: Bucureștiul merge pe sârmă, își apără teritoriul și infrastructura critică, dar evită să transforme fiecare dronă apărută dinspre războiul de la Marea Neagră într-o criză diplomatică cu Kievul înainte de a avea o atribuire certă. Dronele găsite în derivă pot fi și rezultatul războiului electronic, bruiajul sau pierderea legăturii cu operatorul făcându-le să-și piardă navigația și să ajungă necontrolat în alte zone ale Mării Negre.Atât timp cât războiul din Ucraina continuă la gurile Dunării și în Marea Neagră, este de așteptat ca drone aeriene sau navale — deviate, bruiate, scăpate de sub control ori, în unele cazuri, trimise deliberat — să mai ajungă în apropierea teritoriului și infrastructurii critice a României sau chiar să intre I spatiul aerian românesc.

Post Scriptum: Spre deosebire de interceptările aeriene devenite aproape rutină pe flancul estic, incidentul din apropierea infrastructurii offshore a activat un mecanism de comandă mai complex: MApN a constituit o celulă de comandă și a solicitat, la nivel NATO, ca Armata Română să preia comanda operațiunii, semn că amenințarea a fost tratată nu doar ca o încălcare a spațiului aerian, ci ca un posibil atac asupra unei infrastructuri critice. În arhitectura aliată, lanțul de reacție funcționează pe mai multe niveluri: direcția strategică este asigurată prin AIRCOM de la Ramstein, comanda și controlul operațional prin CAOC Torrejón, iar execuția tactică se desfășoară de la bazele din România, prin aeronavele aflate în serviciul QRA – Quick Reaction Alert –, în coordonare cu Forțele Aeriene Române. Prezența Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole capătă astfel o semnificație suplimentară: actuala rotație marchează trecerea de la conceptul clasic de Air Policing, concentrat în principal pe supravegherea și protejarea spațiului aerian, către un rol mai larg de Air Defence, integrat în sistemul NATO de apărare aeriană și antirachetă – IAMD. Cu alte cuvinte, România nu mai găzduiește doar avioane aliate pregătite să identifice și să escorteze un intrus, ci devine parte a unei arhitecturi concepute să detecteze, urmărească și, atunci când situația o impune, să neutralizeze amenințarea.

La Wiesbaden, americanii și aliații încearcă să construiască pentru flancul estic al NATO un fel de „sistem nervos” comun: prin Eastern Flank Deterrence Initiative (EFDI) și infrastructura digitală EFDI Data Backbone, radarele, dronele, sateliții, senzorii și sistemele de armament ale unor țări diferite ar trebui să poată vedea aceeași amenințare și să transmită informația aproape instantaneu către unitatea capabilă să reacționeze. Testele desfășurate în iunie la Clay Kaserne, cu participarea unor aliați precum Finlanda, Lituania și Italia și cu șase state deja conectate la rețea la finalul exercițiului, arată direcția în care se îndreaptă NATO: nu neapărat mai mulți senzori, ci senzori care „vorbesc” între ei. Numai că, aproape simultan, incidentul de lângă Luncavița a arătat cât de mare rămâne distanța dintre această ambiție și realitatea de la Marea Neagră: o dronă a ajuns la sol fără ca sistemele militare să o detecteze în prealabil. Contrastul este greu de ignorat. La Wiesbaden se construiește rețeaua care ar trebui să facă imposibil ca o amenințare să treacă nevăzută; lângă Dunăre, războiul din Ucraina demonstrează că, deocamdată, asemenea găuri în supraveghere încă există.