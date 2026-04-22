Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a declarat la „Interviurile Adevărul” că formațiunea a purtat discuții informale cu toate partidele din Parlament, însă orice eventuală susținere pentru un guvern depinde strict de negocieri punctuale, „betonate” în prealabil.

În ceea ce privește scenariul unui premier tehnocrat, acesta a afirmat că o astfel de variantă nu ar rezolva conflictele politice dintre partidele aflate în competiție.

„Un premier tehnocrat este să dai câștig de cauză unui partid. Deci, ideea că... din câte am urmărit și noi, atâta cât am urmărit, PSD-ul vrea să dărâme premierul. Nu guvernul neapărat, nu coaliția, premierul. Niciodată PSD-ul, iertați-mă, din câte știm noi, nu a condiționat înlocuirea actualului premier cu un altul. A spus doar înlocuire”, a spus Dan Dungaciu.

Acesta a mai adăugat că un premier tehnocrat nu ar reprezenta o soluție neutră în actualul context politic.

„Imaginați-vă cum vor suna toate aceste chestiuni când va veni un alt premier tehnocrat sau nu, după ce Partidul Național Liberal a făcut, nu-i așa, coaliție strâns unită în jurul actualului premier. E o iluzie să credem că în acest moment pot să existe soluții neutre. Nu vor fi neutre”, a declarat acesta.

Dungaciu a avertizat că tensiunile politice riscă să se accentueze, în lipsa unor mecanisme de detensionare, iar punerea la putere a unui premier tehnocrat ar putea da „apă la moară” PSD-ului.

„Mie mi se pare mai mult decât evident că dă apă la moară PSD-ului. Cum o să iasă din această tensiune PNL-ul? E foarte greu, pentru că – revin la comparația cu inelul puterii – inelul puterii este o chestie extrem de complicată și apar resentimente, apar frustrări, apar orgolii și e foarte greu să le pui cap la cap pentru că criza în România s-a declanșat. Ea va crește, ea va spori. Nu văd niciun element care să tempereze în acest moment criza. Sigur că un telefon de la Bruxelles, venit și dat, e singurul element care poate să tempereze sau să pună împreună taberele aparent ireconciliabile.”

Dan Dungaciu a criticat ideea unei repoziționări politice în jurul USR și a unei eventuale concentrări de putere într-un singur pol politic.

„Dacă va rima mai mult cu USR-ul, evident că lucrurile vor fi și mai clare, pentru că toată discuția legată de un partid care are 10% și a dat toți miniștrii posibili și toată zona de gândire strategică din România: președinte indirect, ministru de externe, ministru al Apărării... Asta e toată zona de gândire strategică. Dacă acest partid sau, mă rog, această partidă – hai să nu-i spunem partid – își va pune și premierul, vă imaginați cam ce discuții vor apărea în România? Și ce fericit va fi sigur, inclusiv PSD-ul, cu asta. Sau cu mâna lui va pune un asemenea premier”, a spus acesta.

Acesta a continuat, susținând că disputele politice actuale sunt alimentate de calcule strategice și de evitarea asumării directe a unor decizii.

„E mult mai simplu să te duci să pui vina pe partidul AUR, pentru că n-ai curaj să o faci singur. Pentru că cineva te va întreba de la Bruxelles: Cum vă permiteți să dați jos un guvern european? Cum vă permiteți să vă împotriviți cordonului sanitar pe care noi l-am instituit la Bruxelles, adică nu faceți coaliții politice cu partidele care sunt partidele care sunt”.

Cine este Dan Dungaciu

Dan Dungaciu este un sociolog și geopolitician român, care și-a construit de-a lungul timpului o carieră solidă atât în mediul academic, cât și în spațiul public. În prezent, este prim-vicepreședintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR).În prezent, este profesor universitar la Catedra de Sociologie a Universitații din București. Totodată, a ocupat funcția de director al Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale „Ion I. C. Brătianu” (ISPRI) între 2011 și 2023 și este președinte al Fundației Universitare a Mării Negre din România. Dungaciu s-a implicat și în zona instituțională. A fost secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe (MAE) și consilier prezidențial pentru integrare europeană la Președinția Republicii Moldova, în perioada 2010–2011.

Situația politică din România s-a acutizat

Situația politică s-a acutizat după ce PSD a votat covârșitor retragerea sprijinului pentru premierul Ilie Bolojan. În replică, liderii PNL s-au reunit marți într-o ședință decisivă, în care au transmis semnale de susținere pentru actualul prim-ministru, în ciuda divergențelor tot mai evidente din interiorul coaliției.

Surse politice citate de Adevărul susțin că premierul ar intenționa să demită, în ședința de guvern de joi, toți demnitarii PSD – de la miniștri la prefecți – urmând să îi înlocuiască cu tehnocrați și reprezentanți ai societății civile.

Conducerea PNL ar urma să îi solicite lui Sorin Grindeanu să renunțe la funcția de președinte al Camerei Deputaților. PSD consideră că actuala coaliție poate continua, însă cu un alt premier. USR acuză PSD că a provocat deliberat criza politică, punând în pericol stabilitatea guvernării și accesarea fondurilor europene.

Pe fondul acestor tensiuni, președintele Nicușor Dan are programate tot miercuri, 22 aprilie, la Palatul Cotroceni, întâlniri cu liderii formațiunilor din coaliția de guvernare.