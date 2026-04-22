Consultări la Cotroceni între președintele Nicușor Dan și liderii partidelor din Coaliție

Președintele Nicușor Dan se întâlnește miercuri, 22 aprilie, la Palatul Cotroceni, cu liderii formațiunilor din Coaliția de guvernare. Întâlnirile au loc pe fondul crizei politice declanșate după ce PSD a decis retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan.

„În temeiul prerogativelor constituţionale, preşedintele României, Nicuşor Dan, a invitat miercuri, la Palatul Cotroceni, liderii următoarelor partide şi formaţiuni politice parlamentare, pentru consultări: PSD, PNL, UDMR, Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale, USR", a transmis marți Administraţia Prezidenţială.

Consultările vor avea loc după următorul program:

ora 9:00 - Partidul Social Democrat (PSD);

ora 10:30 - Partidul Naţional Liberal (PNL);

ora 15:00 - Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

ora 16:30 - Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale;

ora 18:30 - Uniunea Salvaţi România (USR).

Criza politică s-a acutizat după ce PSD a votat covârșitor retragerea sprijinului pentru premierul Bolojan. În replică, liberalii s-au reunit marți într-o ședință decisivă, în care au transmis semnale de susținere pentru actualul prim-ministru, în ciuda divergențelor tot mai evidente din interiorul coaliției.

Surse politice citate de „Adevărul” susțin că premierul ar intenționa să îi demită joi, în ședința de guvern, pe toți demnitarii PSD – de la miniștri la prefecți – și să îi înlocuiască cu tehnocrați și reprezentanți ai societății civile.

Totodată, conducerea PNL ar urma să îi ceară lui Sorin Grindeanu să renunțe la funcția de președinte al Camerei Deputaților, poziție obținută de PSD în urma negocierilor care au stat la baza formării guvernului Bolojan. Potrivit acelorași surse, Grindeanu nu intenționează să demisioneze.

PSD consideră că actuala coaliție poate continua, însă cu un alt premier, scenariu în care social-democrații ar păstra șefia Camerei Deputaților, iar liberalii conducerea Senatului.

USR acuză PSD că a provocat deliberat criza politică, punând în pericol stabilitatea guvernării și accesarea fondurilor europene. Liderul partidului, Dominic Fritz, a criticat dur decizia social-democraților, pe care a descris-o drept una „cinică”, luată într-un moment de vulnerabilitate economică și geopolitică.