Miercuri, 22 Aprilie 2026
Adevărul
Senatorul PNL, Daniel Fenechiu, invitat la Interviurile „Adevărul” de la ora 13.00

Video Senatorul PNL, Daniel Fenechiu, este invitat la Interviurile „Adevărul” de la ora 13.00

Senatorul Daniel Fenechiu, membru al Partidul Național Liberal, este invitat la „Interviurile Adevărul”, la ora 13:00, unde vorbește despre criza din coaliția de guvernare, poziționarea liberalilor și posibilele scenarii politice după ruptura de PSD.

În cadrul emisiunii, acesta abordează inclusiv tensiunile din actuala coaliție și direcția în care se îndreaptă Partidul Național Liberal, în contextul discuțiilor privind formarea unei noi majorități parlamentare.

De asemenea, Daniel Fenechiu va discuta dacă PNL ia în calcul o eventuală colaborare politică sau o formă de alianță cu Alianța pentru Unirea Românilor, pe fondul negocierilor dificile pentru asigurarea unei majorități stabile în Parlament.

Situația politică din România s-a acutizat

Criza politică s-a acutizat după ce PSD a votat covârșitor retragerea sprijinului pentru premierul Bolojan. În replică, liberalii s-au reunit marți într-o ședință decisivă, în care au transmis semnale de susținere pentru actualul prim-ministru, în ciuda divergențelor tot mai evidente din interiorul coaliției.

Surse politice citate de „Adevărul” susțin că premierul ar intenționa să îi demită joi, în ședința de guvern, pe toți demnitarii PSD – de la miniștri la prefecți – și să îi înlocuiască cu tehnocrați și reprezentanți ai societății civile.

Totodată, conducerea PNL ar urma să îi ceară lui Sorin Grindeanu să renunțe la funcția de președinte al Camerei Deputaților, poziție obținută de PSD în urma negocierilor care au stat la baza formării guvernului Bolojan. Potrivit acelorași surse, Grindeanu nu intenționează să demisioneze.

PSD consideră că actuala coaliție poate continua, însă cu un alt premier, scenariu în care social-democrații ar păstra șefia Camerei Deputaților, iar liberalii conducerea Senatului.

USR acuză PSD că a provocat deliberat criza politică, punând în pericol stabilitatea guvernării și accesarea fondurilor europene. Liderul partidului, Dominic Fritz, a criticat dur decizia social-democraților, pe care a descris-o drept una „cinică”, luată într-un moment de vulnerabilitate economică și geopolitică.

Top articole

Tucker Carlson și-a cerut iertare pentru că l-a susținut pe Donald Trump: „Am indus în eroare oamenii. Nu a fost cu intenție”
digi24.ro
image
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: Bugetul a fost împovărat cu 10 miliarde de lei de cearta dintre Bolojan şi Grindeanu
stirileprotv.ro
image
Temperaturi scăzute pentru sfârșit de aprilie. Unde plouă și unde ninge. ANM, prognoză de ultimă oră pentru Gândul
gandul.ro
image
Brumă, lapoviță și rafale de 130 km/h: ce anunță ANM pentru miercuri și joi în România
mediafax.ro
image
Ce va face Vlad Chiricheș după plecarea de la FCSB: “I-am propus, dar a refuzat!”
fanatik.ro
image
Giganții mondiali din industria apărării care se bat pentru dotarea Armatei Române. Contract în valoare de 440 de milioane de dolari
libertatea.ro
image
Planul PSD pentru ieșirea din guvernul Bolojan: Cei 7 miniștri vor demisiona joi, iar partidul va depune moțiune de cenzură (surse)
digi24.ro
image
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
gsp.ro
image
Gică Hagi își începe mandatul în forță! Decizia luată, la scurt timp după ce a fost numit selecționerul României
digisport.ro
image
Alertă globală: Rusia ar pregăti o armă nucleară în spațiu – scenariu complicat pentru sateliți și infrastructura mondială. Temeri majore în interiorul armatei americane
stiripesurse.ro
image
Crimă șocantă în Sectorul 3 din București: Un german de 86 de ani e suspectat că și-a sugrumat iubita de doar 30 de ani, cu o cârjă
antena3.ro
image
Salariu de 70.000 euro şi cazare gratuită. Se caută un angajat "de încredere" în UK
observatornews.ro
image
De ce a lipsit nașul Aurelian Temișan de la nunta Andreei Bălan. Ce spune despre mariajul cu Victor Cornea
cancan.ro
image
Casa de Pensii a anunțat perioadele în care pensionarii merg la tratament balnear. Cât costă un sejur?
newsweek.ro
image
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
prosport.ro
image
Românii nu mai merg la nunți în 2026. Ce fac în schimb pentru a evita costurile tot mai mari: “Exact așa am refuzat două invitații”
playtech.ro
image
Consiliera personală a lui Ciprian Ciucu a ajuns la tribunal din cauza lui Nicușor Dan. Cum a vrut să cumuleze pensia și salariul de la Primăria Capitalei
fanatik.ro
image
Misterul Arcei lui Noe se adâncește: structuri subterane descoperite într-un munte din Turcia par să corespundă descrierii biblice
ziare.com
image
Rinat Ahmetov a cumpărat cel mai scump apartament din istorie
digisport.ro
image
Criza constituțională perfectă - Ce se întâmplă dacă premierul Bolojan se agață de funcție după retragerea PSD și perioada de interimat
stiripesurse.ro
image
SURSE Cum arată planurile PSD pentru retragerea miniștrilor și moțiunea de cenzură
cotidianul.ro
image
Cum a slăbit Gabriela Cristea 30 de kilograme de la începutul anului. Vedeta arată BESTIAL! Ce a făcut pentru a fi trasă prin inel / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Delia cu Răzvan în parc, într-o distracție analog. La pas prin Herăstrău după succesul recent FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
Ion Țiriac s-a întors din China și dezvăluie cadoul exorbitant pe care i-l face Nadiei, la 50 de ani de la Montreal: „Pe 18 iulie îi dau cheile”
gsp.ro
image
În ce stare a putut găsi echipa Visuri la cheie locuința unei familii ajutate. Cum arăta casa după șase ani VIDEO
actualitate.net
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Cum au ajuns Ada Condeescu și Andreea Perju să dea nas în nas la un eveniment monden îmbrăcate la fel? Ce reacție de milioane au avut divele?!
click.ro
image
Mihai Trăstariu explică cum a reușit să-și închirieze rapid apartamentele de pe litoral: „Le am date pe toate de 1 Mai. Eu sunt hărnicuț”
click.ro
image
Un parc natural din Spania a fost desemnat cel mai frumos loc din lume. „Priveliștea este uluitoare”
click.ro
Sydney Sweeney, Euphoria, Profimedia (3) jpg
Sydney Sweeney, între ”orgasm autentic”, sexualitate debordantă și goliciune ademenitoare. Blonda explozivă nu mai are limite
okmagazine.ro
Miss România randare AI concurs din anul 1929 png
Destinul tragic al primei Miss România, mondena scandaloasă care a sfârșit otrăvită cu cianură și care s-a iubit cu Liviu Ciulei
okmagazine.ro
3505490 jpg
Ce film de animație te reprezintă, în funcție de luna în care te-ai născut
clickpentrufemei.ro
Cetatea Colț Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (10) JPG
Cetatea Colț - Misterele „Castelului din Carpați”, părăsit de secole la poalele Retezatului
historia.ro
Câți bani ar fi câștigat Codruța Filip la „Desafío”! Suma încasată după eliminare
image
Cum au ajuns Ada Condeescu și Andreea Perju să dea nas în nas la un eveniment monden îmbrăcate la fel? Ce reacție de milioane au avut divele?!

OK! Magazine

image
Destinul tragic al primei Miss România, mondena scandaloasă care a sfârșit otrăvită cu cianură și care s-a iubit cu Liviu Ciulei

Click! Pentru femei

image
A fost desemnată cea mai frumoasă femeie din lume. Câștigătoarea, acuzată că și-a făcut operații estetice!

Click! Sănătate

image
Alzheimer: Această trăsătură de personalitate favorizează progresia rapidă a bolii