Senatorul Daniel Fenechiu, membru al Partidul Național Liberal, este invitat la „Interviurile Adevărul”, la ora 13:00, unde vorbește despre criza din coaliția de guvernare, poziționarea liberalilor și posibilele scenarii politice după ruptura de PSD.

În cadrul emisiunii, acesta abordează inclusiv tensiunile din actuala coaliție și direcția în care se îndreaptă Partidul Național Liberal, în contextul discuțiilor privind formarea unei noi majorități parlamentare.

De asemenea, Daniel Fenechiu va discuta dacă PNL ia în calcul o eventuală colaborare politică sau o formă de alianță cu Alianța pentru Unirea Românilor, pe fondul negocierilor dificile pentru asigurarea unei majorități stabile în Parlament.

Situația politică din România s-a acutizat

Criza politică s-a acutizat după ce PSD a votat covârșitor retragerea sprijinului pentru premierul Bolojan. În replică, liberalii s-au reunit marți într-o ședință decisivă, în care au transmis semnale de susținere pentru actualul prim-ministru, în ciuda divergențelor tot mai evidente din interiorul coaliției.

Surse politice citate de „Adevărul” susțin că premierul ar intenționa să îi demită joi, în ședința de guvern, pe toți demnitarii PSD – de la miniștri la prefecți – și să îi înlocuiască cu tehnocrați și reprezentanți ai societății civile.

Totodată, conducerea PNL ar urma să îi ceară lui Sorin Grindeanu să renunțe la funcția de președinte al Camerei Deputaților, poziție obținută de PSD în urma negocierilor care au stat la baza formării guvernului Bolojan. Potrivit acelorași surse, Grindeanu nu intenționează să demisioneze.

PSD consideră că actuala coaliție poate continua, însă cu un alt premier, scenariu în care social-democrații ar păstra șefia Camerei Deputaților, iar liberalii conducerea Senatului.

USR acuză PSD că a provocat deliberat criza politică, punând în pericol stabilitatea guvernării și accesarea fondurilor europene. Liderul partidului, Dominic Fritz, a criticat dur decizia social-democraților, pe care a descris-o drept una „cinică”, luată într-un moment de vulnerabilitate economică și geopolitică.