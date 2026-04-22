Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, vine miercuri, 22 aprilie, de la ora 11:30, la Interviurile Adevărul, unde va discuta pe larg despre criza politică din coaliția de guvernare, aflată acum într-un punct de cotitură.

Situația politică din România s-a acutizat

Situația politică s-a acutizat după ce PSD a votat covârșitor retragerea sprijinului pentru premierul Ilie Bolojan. În replică, liderii PNL s-au reunit marți într-o ședință decisivă, în care au transmis semnale de susținere pentru actualul prim-ministru, în ciuda divergențelor tot mai evidente din interiorul coaliției.

Surse politice citate de Adevărul susțin că premierul ar intenționa să demită, în ședința de guvern de joi, toți demnitarii PSD – de la miniștri la prefecți – urmând să îi înlocuiască cu tehnocrați și reprezentanți ai societății civile.

Conducerea PNL ar urma să îi solicite lui Sorin Grindeanu să renunțe la funcția de președinte al Camerei Deputaților. PSD consideră că actuala coaliție poate continua, însă cu un alt premier. USR acuză PSD că a provocat deliberat criza politică, punând în pericol stabilitatea guvernării și accesarea fondurilor europene.

Pe fondul acestor tensiuni, președintele Nicușor Dan are programate tot miercuri, 22 aprilie, la Palatul Cotroceni, întâlniri cu liderii formațiunilor din coaliția de guvernare.

Cine este Dan Dungaciu

Dan Dungaciu este un sociolog și geopolitician român, care și-a construit de-a lungul timpului o carieră solidă atât în mediul academic, cât și în spațiul public. În prezent, este prim-vicepreședintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR).

În prezent, este profesor universitar la Catedra de Sociologie a Universitații din București. Totodată, a ocupat funcția de director al Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale „Ion I. C. Brătianu” (ISPRI) între 2011 și 2023 și este președinte al Fundației Universitare a Mării Negre din România.

Dungaciu s-a implicat și în zona instituțională. A fost secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe (MAE) și consilier prezidențial pentru integrare europeană la Președinția Republicii Moldova, în perioada 2010–2011.