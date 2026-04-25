Președintele Serbiei compară situația Europei cu declinul Imperiului Roman: „Credem, în mod greşit, că avem un fel de superioritate morală”

Aleksandr Vucici, președintele Serbiei, a lansat sâmbătă, în cadrul World Policy Conference desfășurată la Chantilly, în Franța, o serie de critici la adresa Europei, pe care o consideră „rămasă în urmă” în competiția globală. Declarațiile sale au fost relatate de AFP.

Liderul sârb a afirmat că statele europene continuă să creadă că dețin o „superioritate morală și democratică”, idee pe care o consideră eronată, potrivit aceleiași surse, citate de News.ro.

Vucici a comparat situația actuală cu cea a Imperiului Roman de Apus înainte de prăbușire, susținând că Europa nu ar recunoaște schimbările care au loc la frontierele sale:

„Credem, în mod greşit, că avem un fel de superioritate morală şi democratică faţă de alţii, ceea ce este complet fals. Cred că este la fel ca şi cu Imperiul Roman de Apus care nu înţelegea ceea ce se petrecea la frontierele sale, nu voia s-o recunoască şi a sfârşit prin a se prăbuşi”.

Deși a subliniat că nu crede într-o prăbușire a Europei, liderul sârb a avertizat că statele europene pierd „bătălii importante” în domenii strategice și tind să subestimeze alte regiuni ale lumii. El a menționat decalajele față de Statele Unite în sectorul inteligenței artificiale și roboticii, dar și avansul Chinei.

Președintele Serbiei a vorbit și despre provocările demografice și de securitate cu care se confruntă continentul, exprimându-și scepticismul cu privire la capacitatea Europei de a realiza progrese majore în următoarele două decenii.

În ciuda criticilor exprimate, președintele Serbiei a reiterat obiectivul țării sale de a adera la Uniunea Europeană.

Serbia este stat candidat din 2012, însă procesul de integrare avansează lent, din cauza reformelor insuficiente și pe fondul relațiilor tensionate cu Kosovo și al legăturilor considerate prea apropiate cu Rusia.

Aleksandr Vucici a precizat că Serbia nu intenționează să adere la NATO, dar rămâne interesată de integrarea în UE. El a transmis că Belgradul nu solicită drept de veto, comisari sau fonduri europene, ci doar deschiderea pieței europene pentru Serbia.