Primul lider care îl atacă pe Peter Magyar după ce acesta a sugerat că Putin este „nașul” autocraților

Aleksandar Vucic a reacționat dur la declarațiile lui Peter Magyar, calificând drept „absurde” și „stupide” comentariile acestuia despre Vladimir Putin, despre care liderul maghiar a sugerat că ar juca rolul de „naș” al unor regimuri autoritare.

Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a devenit primul lider străin care intră în conflict cu premierul desemnat al Ungariei, Peter Magyar, la doar o zi după alegerile parlamentare de duminică, scrie Euronews.

Partidul Tisza, condus de Magyar, a obținut o victorie categorică la urne, punând capăt celor 16 ani de dominație politică ai lui Viktor Orban. În tot acest timp, Orban și Vucic au întreținut relații politice apropiate.

Vucic: Declarațiile lui Magyar sunt „stupide”

Într-o intervenție la postul public de televiziune din Serbia, luni seară, Vucic a respins afirmațiile lui Magyar, pe care le-a catalogat drept „stupide”, după ce liderul ungar a sugerat că știe cine orchestrează alianța politică dintre Viktor Orban, premierul Slovaciei Robert Fico și Aleksandar Vucic.

„Știu exact ce se întâmplă în Serbia și știu, de asemenea, ce fel de legături există între guvernul lui Orban și Serbia condusă de Vucic, precum și între Robert Fico și Viktor Orban”, a declarat Magyar, luni, în cadrul unei conferințe internaționale de presă.

„Știu, de asemenea, în linii mari, cine se află în spatele acestor relații — cine este ‘nașul’ acestor mari prietenii”, a adăugat acesta.

Vucic a reacționat prompt, într-un interviu acordat televiziunii publice sârbe.

„A spus că știe cine se află în spatele relațiilor dintre Orban, Fico și Vucic. Îl întreb: cine? Haide, răspunde-mi!”, a declarat președintele sârb.

„Nu are nicio idee... sugerează că ar putea fi Putin. Dacă nu m-ar preocupa relațiile cu maghiarii din țara noastră și cu Ungaria, i-aș spune direct că afirmația lui este prostească și iresponsabilă”, a adăugat Vucic.

Magyar ridică semne de întrebare privind incidentul legat de gazoduct

În aceeași conferință de presă, Peter Magyar a vorbit și despre descoperirea unor explozibili în apropierea conductei de gaz TurkStream, în Serbia, aproape de granița cu Ungaria, sugerând că ar putea fi vorba despre o operațiune de tip „steag fals”.

„În timpul campaniei electorale a avut loc o operațiune care a părut a fi un atac de tip steag fals, chiar în Duminica Paștelui”, a spus Magyar. „Viitorul meu guvern va investiga exact ce s-a întâmplat și dacă pericolul a fost real”, a adăugat el, precizând totodată că nu exclude complet existența unei amenințări reale.

Autoritățile sârbe au anunțat, pe 5 aprilie, că două pungi cu explozibili au fost găsite în apropierea conductei, prin care gazul natural rusesc este transportat către Ungaria.

Vucic a declarat că ancheta va fi finalizată, iar rezultatele vor fi comunicate și lui Magyar.

„Aceste concluzii vor arăta că a greșit când a dat crezare zvonurilor din presa tabloidă”, a afirmat liderul sârb.

În ciuda schimbului dur de replici, ambii lideri și-au exprimat dorința de a menține relații bilaterale bune. Vucic i-a transmis, de asemenea, un mesaj de felicitare lui Magyar după victoria obținută în alegeri.