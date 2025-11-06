Secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, Mark Rutte, şi preşedintele Nicuşor Dan vor participa, joi dimineaţa, la NATO Industry Forum 2025, care are loc la Bucureşti.

UPDATE: Mark Rutte: „Nu există o apărare puternică fără o industrie puternică”.

UPDATE: Nicușor Dan: „Rolul Alianței este de a proteja pacea”

Președintele Nicușor Dan este primul vorbitor al zilei de joi la NATO Industry Forum.

„Tema ediției actuale - Reînarmarea NATO, inovare, accelerare, susținere - este deosebit de relevantă, având în vedere contextul din ultima perioadă, care, din păcate, ne obligă să vorbim tot mai mult despre reînarmare. Toate amenințările și provocările cu care ne confruntăm în prezent, de la războiul din Ucraina până la amenințările cibernetice și războiul hibrid, toate acestea ne amintesc că pacea și securitatea nu sunt niciodată garantate. De aceea, reînarmarea nu este o alegere, este o necesitate. Nu este o alegere a NATO sau a României sau a celorlalte state membre, ci o necesitate.

Rolul Alianței este de a proteja pacea, iar responsabilitatea noastră este de a descuraja orice potențială agresiune și de a ne asigura că forțele noastre armate sunt capabile și bine pregătite să contracareze amenințările cu care ne confruntăm.”, a spus președintele României.

Timp de două zile, capitala României găzduieşte NIF25 (NATO Industry Forum 2025), desfăşurat sub patronajul secretarului general al Alianţei.

Evenimentul este organizat de Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare (SACT) şi de Divizia pentru Industrie de Apărare, Inovaţie şi Armament din cadrul Statului Major Internaţional al NATO, cu sprijinul Ministerului Apărării Naţionale.

Prin găzduirea forumului, România îşi reconfirmă angajamentul de a sprijini dialogul strategic dintre NATO şi industria de apărare.

La eveniment va fi prezent, de asemenea, ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, precum şi Tarja Jaakkola, asistenta secretarului general NATO pentru Industria de apărare, Inovare şi Armamente (ASG D2IA), dar şi lideri civili şi militari de rang înalt ai Alianţei şi Uniunii Europene, transmite Agerpres.

Conform MApN, evenimentul reuneşte peste 800 de participanţi din 26 de state NATO şi partenere, precum şi peste 300 de companii din industria de apărare.

Obiectivele principale ale NIF25 vizează explorarea unor soluţii concrete pentru creşterea capacităţii de apărare a Alianţei, printre care: identificarea mecanismelor inovatoare necesare extinderii producţiei de apărare, valorificarea inovaţiei comerciale, în special a tehnologiilor cu dublă utilizare, precum şi explorarea soluţiilor care ar putea schimba fundamental modul de acţiune în viitor.

Mark Rutte se află la Bucureşti în prima sa vizită de la preluarea mandatului de secretar general al Alianţei Nord-Atlantice.