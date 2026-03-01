Confesiunile lui Gigi Becali: „Îmi dădeau marijuana și pastile/ Erau balerine frumoase”. Tentațiile tinereții și distracțiile de după Revoluție

Gigi Becali a rememorat anii tinereții și atmosfera începutului anilor ’90, povestind cu sinceritate despre anturajul său, tentațiile vremii și felul în care se distrau tinerii imediat după Revoluție.

Patronul FCSB a vorbit despre muzica pe care o asculta, despre ieșirile la „salon” și despre diferențele dintre generația sa și cea de astăzi, într-un discurs presărat cu amintiri și pasiuni vechi.

„Erau niște pastile, le călcam în picioare!”

Omul de afaceri a povestit că unii dintre cei din anturajul său consumau ocazional droguri, însă a subliniat că el nu a încercat niciodată astfel de substanțe. Ba mai mult, a afirmat că, ori de câte ori a avut ocazia, le-a distrus.

„Când eram eu tânăr, prin ’90-’92, ăștia fumau marijuana. Făceau țigară și-mi dădeau și mie. Ziceam: „Dă-o, mă, încoace!”. Și eu luam țigara și o frecam și o călcam în picioare. Ei ziceau: „Nu, nu!”. Ce „nu”, mă?!

Și mai erau și niște pastile. Ziceau: „Gigi, ia și tu!”. Le luam. Pac! Le călcam în picioare! Ce muzică ascultam? Rock. Nu! Doar când îi vedeam cu curele legate pe haine nu-i suportam... Îmi plăcea o muzică care nu era ortodoxă. Îmi plăcea Michael Jackson. Dar ăla te vrăjea prin muzica lui. Și era și Elvis Presley. Te vrăjea și el. Dar asta nu era muzică nebunească.

„Erau 5-7 femei pe care le luai dacă plăteai!”

Muzica pe vremea aia... Nu mergeam la discotecă. Îi zicea salon. Și aveai emoții când invitai o fată la dans. Voi nu ați prins vremurile alea. Atunci curtai o fată câte 3-5 luni. Erau balerine frumoase, fete cuminți. Erau vagaboante? Nu!

Eu știu că la Melody era Patrichi coregraf. Și avea cele mai frumoase și experimentate balerine. Erau combinate cu câte un băiat, dar nu ziceau: „Dă-mi bani că merg cu tine”. Niciodată. Poate după ’95… Atunci, da. Te duceai la discotecă și erau 5-7 femei pe care le luai dacă plăteai!”, a povestit Gigi Becali, conform digisport.ro.