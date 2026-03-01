Conducerea militară a Iranului, decapitată. Autorităţile confirmă moartea șefului Statului major al armatei, Abdolrahim Mousavi

Televiziunea de stat iraniană a confirmat că șeful Statului Major al forțelor armate, generalul Abdolrahim Mousavi, se numără printre oficialii de rang înalt uciși în atacuri.

Șeful Statului Major al forțelor armate iraniene, generalul Abdolrahim Mousavi, a fost ucis în loviturile aeriene lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului, potrivit unui anunț difuzat duminică, 1 martie, de televiziunea de stat iraniană, citat de Reuters.

Postul public a inclus numele lui Abdolrahim Mousavi pe lista oficialilor de rang înalt uciși în atacurile de sâmbătă, 28 februarie, confirmând astfel una dintre cele mai grave pierderi suferite de conducerea militară iraniană în ultimele decenii.

Potrivit aceleiași surse, generalul Mousavi a murit alături de alți lideri importanți ai aparatului militar și de securitate al Republicii Islamice. Printre aceștia se numără ministrul Apărării, comandantul Corpul Gardienilor Revoluției Islamice, Mohammad Pakpour, precum și Ali Shamkhani, consilier apropiat al liderului suprem.

Decesele acestor oficiali fuseseră deja confirmate anterior, însă includerea numelui șefului Statului Major pe lista victimelor indică amploarea loviturii asupra conducerii militare iraniene.

Atacul a vizat o reuniune a Consiliului de Apărare

Televiziunea de stat iraniană a precizat că oficialii au fost uciși „într-o reuniune a Consiliului de apărare”, sugerând că lovitura aeriană a vizat în mod direct o întâlnire a conducerii militare și de securitate a Iranului.

Autoritățile au anunțat că lista victimelor nu este încă definitivă și că alte nume vor fi făcute publice ulterior, pe măsură ce evaluarea completă a consecințelor atacului continuă.

Moartea generalului Abdolrahim Mousavi și a altor comandanți de rang înalt reprezintă o lovitură strategică majoră pentru structura militară iraniană și amplifică riscul unei escaladări rapide a conflictului în regiune, în condițiile în care Teheranul a promis deja represalii împotriva Statelor Unite și Israelului.