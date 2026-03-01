Calitatea alimentelor, mai importantă pentru o inimă sănătoasă decât reducerea carbohidraţilor sau a grăsimilor

Cheia pentru sănătatea inimii nu este renunţarea la paste sau cartofi şi nici adoptarea strictă a unei diete sărace în grăsimi, arată un nou studiu realizat de cercetători americani.

Cercetarea, coordonată de specialişti în sănătate publică de la Harvard University, a urmărit aproape 200.000 de bărbaţi şi femei din SUA timp de aproximativ 30 de ani. Concluzia: unele diete low-carb şi low-fat sunt mai benefice pentru inimă decât altele, iar diferenţa o face calitatea alimentelor, nu simpla reducere a carbohidraţilor sau a grăsimilor.

Potrivit autorilor, o dietă care conţine prea multe alimente procesate, proteine sau grăsimi de origine animală şi, în acelaşi timp, este săracă în legume, fructe, cereale integrale şi grăsimi sănătoase nu aduce beneficii cardiovasculare pe termen lung, chiar dacă, teoretic, este săracă în carbohidraţi sau grăsimi.

„Concentrarea exclusivă pe compoziţia în nutrienţi, fără a ţine cont de calitatea alimentelor, poate să nu ducă la beneficii pentru sănătate”, a explicat epidemiologul Zhiyuan Wu, coordonatorul studiului.

Participanţii care au avut o alimentaţie variată şi echilibrată, cu un aport adecvat de macronutrienţi, au prezentat niveluri mai ridicate de colesterol „bun” (HDL), niveluri mai scăzute de grăsimi în sânge şi markeri inflamatori reduşi, comparativ cu cei care au urmat diete dezechilibrate. De asemenea, au avut un risc semnificativ mai mic de a dezvolta boală coronariană, principala cauză a infarctului.

„Aceste rezultate sugerează că dietele sănătoase, fie ele sărace în carbohidraţi sau în grăsimi, pot împărtăşi mecanisme biologice comune care îmbunătăţesc sănătatea cardiovasculară”, a spus Wu, subliniind că accentul ar trebui pus pe calitatea generală a dietei, nu pe restricţii rigide.

Autorii menţionează că datele s-au bazat pe diete auto-raportate de participanţi – toţi profesionişti din domeniul sănătăţii –, ceea ce poate limita generalizarea rezultatelor la întreaga populaţie. Totuşi, durata de urmărire a fost impresionantă, depăşind 5,2 milioane de „persoană-ani”.

Cardiologul Harlan Krumholz, de la Yale University, redactor-şef al Journal of the American College of Cardiology, unde a fost publicat studiul, afirmă că cercetarea mută dezbaterea dincolo de opoziţia clasică dintre dietele low-carb şi cele low-fat.

„Ceea ce contează cel mai mult pentru sănătatea inimii este calitatea alimentelor consumate. Indiferent dacă o dietă este mai săracă în carbohidraţi sau în grăsimi, accentul pus pe alimente de origine vegetală, cereale integrale şi grăsimi sănătoase este asociat cu rezultate cardiovasculare mai bune”, a declarat acesta.

Concluziile se alătură unui număr tot mai mare de dovezi care arată că reducerea alimentelor ultraprocesate şi creşterea consumului de legume şi cereale integrale sunt benefice pentru sănătate, fără a fi neapărat nevoie de diete stricte care numără obsesiv caloriile, carbohidraţii sau grăsimile.