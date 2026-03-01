Preşedintele Parlamentului European, despre situaţia din Iran: „După 47 de ani, a venit momentul libertății”

Roberta Metosla, preşedintele Parlamentului European, a subliniat că moartea liderului suprem iranian marchează un moment de cotitură, care deschide calea pentru libertate, drepturi fundamentale și protecția civililor în Orientul Mijlociu.

Într-un mesaj distribuit duminică, 1 martie, pe platforma X, Roberta Metosla, preşedintele Parlamentului European, transmite că Uniunea Europeană sprijină poporul iranian în dreptul său de a-și alege viitorul și cere ca toate statele implicate în acțiuni militare să protejeze populația civilă.

Roberta Metosla a enumerat o parte dintre victimele represiunii și violențelor regimului iranian, precum și pe cei afectați de conflictele regionale, subliniind că libertatea și respectarea drepturilor omului rămân priorități fundamentale pentru UE.

„Sfârșitul Ayatollahului trebuie să marcheze sfârșitul epocii dictatorilor în Iran. După 47 de ani, a venit momentul libertății.

Pentru toți cei uciși, executați sau dispăruți forțat;

Pentru toți copiii care au fost nevoiți să crească sub teama jugului regimului;

Pentru toate mamele obligate să caute prin subsoluri însângerate, pline de cadavre nevinovate, în căutarea celor dragi;

Pentru generațiile de iranieni care au trebuit să-și părăsească casele și să trăiască în exil;

Pentru fiecare deținut politic torturat, executat sau închis pe nedrept;

Pentru femei, pentru viață, pentru libertate. Pentru Jina Mahsa Amini (tânăra care a murit după ce a fost arestată de Poliţia Moralităţii pentru că nu purta corect jihabul - n.r.). Pentru fiecare voce tăcută pentru totdeauna;

Pentru fiecare fiu spânzurat într-o piață publică;

Pentru fiecare european nevinovat ținut ostatic în condiții îngrozitoare de teroriștii din IRGC;

Pentru toate victimele interpușilor terorismului pe care regimul i-a instruit, finanțat, echipat și susținut, în timp ce ucideau mii de oameni în Orientul Mijlociu și în întreaga lume, în ultimele două generații;

Pentru toți cei pentru care lupta pentru libertate nu este politică sau o cauză celebră, ci existențială;

Pentru toți cei care își doresc ca poporul iranian să trăiască în lumină, nu să rămână cufundat în întuneric;

Acum, Iranul trebuie să fie liber”, a enumerat Roberta Metsola toate ororile regimului din Republica Islamică Iran.