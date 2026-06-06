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Președintele Nicușor Dan a convocat o ședință de lucru la Constanţa pentru analizarea incidentului provocat de drona marină care a explodat în port

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Preşedintele Nicuşor Dan a convocat pentru sâmbătă, 6 iunie, o şedinţă de lucru dedicată analizării incidentului provocat de dronele marine care au explodat în Portul Constanţa şi în largul Mării Negre, precum şi evaluării măsurilor necesare pentru consolidarea apărării şi securităţii pe litoralul românesc.

O dronă marină a explodat vineri în Portul Constanța
Explozia dronei marine de la Constanța FOTO: captură video

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, la şedinţa care va avea loc la sediul Brigăzii 243 Radioelectronică şi Observare (BREO) "CALATIS" din Constanţa vor participa reprezentanţi ai principalelor instituţii cu atribuţii în domeniul securităţii şi apărării naţionale.

La reuniune vor participa reprezentanți ai principalelor instituții cu atribuții în domeniul securității și apărării naționale, scrie Agerpres.

În cadrul ședinței, vor fi analizate circumstanțele incidentului, implicațiile acestuia asupra securității naționale și regionale, precum și măsurile necesare pentru întărirea capacităților de supraveghere, prevenire și răspuns la amenințările din zona Mării Negre.

Reamintim că o dronă a explodat vineri, la ora 10:28, în Portul Constanța, avariind o navă și o clădire din apropiere, fără a provoca victime.

Primele informații oficiale au fost comunicate abia după ora 11:00, în timp ce imagini surprinse în port circulaseră deja pe rețelele sociale, alimentând panică și dezinformări, pe fondul lipsei unei comunicări publice rapide din partea autorităților.  

Ministrul Apărării, Radu Miruță a oferit câteva explicații despre modul în care au acționat autoritățile române și despre informațiile primite din partea Ucrainei în orele premergătoare incidentului.  

În cadrul unei scurte conferințe de presă, ministrul a declarat că partea ucraineană a informat autoritățile române cu aproximativ 10-15 minute înainte de deflagrație că drona transporta explozibil. În urma acestei notificări, spune el, echipele de specialiști trimise să evalueze situația au fost retrase din zonă.

Pătrunderea dronei în port ar fi fost posibilă din cauza lipsei unor sisteme performante de monitorizare.

Potrivit unor surse, au existat mai multe drone ucrainene care ar fi fost deturnate de Rusia, iar una dintre acestea a fost direcționată către Portul Constanța, ajungând în apropierea unei nave încărcate cu metanol, „lichid toxic și inflamabil”, fără a fi detectată în timp util.

Președintele Nicușor Dan a afirmat, vineri, 5 iunie, că dronele marine care au explodat în zona Portului Constanța reprezintă „o consecință directă a războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei”. Șeful statului a precizat că toate cele patru dispozitive s-au autodetonat.  

„Drona marină care a explodat în această dimineață în Portul Constanța făcea parte, alături de alte mijloace similare de luptă, dintr-o operațiune militară condusă de Ucraina împotriva agresiunii ruse. Forțele ucrainene au pierdut controlul asupra respectivelor mijloace ca urmare a acțiunilor de război electronic întreprinse de Rusia”, a transmis președintele într-un mesaj postat pe platforma X.  

Totodată, el a respins ipoteza potrivit căreia drona maritimă ar fi fost direcționată în mod special către România, subliniind că, în acest moment, nu există elemente care să susțină o astfel de concluzie.

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