Partenera lui Ilie Bolojan, alături de premier la un eveniment omagial. Este prima lor apariție oficială

Publicat:

Șeful Executivului de la București a apărut în premieră, la un eveniment oficial, alături de femeia cu care își împarte viața.

Premierul Bolojan, alături de partenera lui, Ioana FOTO: Facebook/Eugen Ivuț
Premierul Bolojan, alături de partenera lui, Ioana FOTO: Facebook/Eugen Ivuț

Premierul Ilie Bolojan a participat, sâmbătă, 27 septembrie, la Blaj, la ceremonia de omagiere a Cardinalului Lucian Mureşan, Arhiepiscopul Major al Bisericii Greco-Catolice din România. De această dată, Ilie Bolojan nu a venit singur, ci însoțit de partenera lui, Ioana, fiind primul eveniment la care cei doi participă împreună.

”Ioana a ales pentru acest eveniment un costum negru, foarte elegant, în ton cu atmosfera sobră a ceremoniei de omagiere. Ținuta a fost completată de câteva bijuterii prețioase și un ceas, care s-a asortat perfect. În ceea ce privește machiajul și coafura, partenera lui Ilie Bolojan a optat pentru un look natural”, scrie Cancan.

„Respect față de Biserica Greco-Catolică, pentru tot ce a făcut această Biserică pentru țara noastră, precum și față de comunitatea greco-catolică din România. În Catedrala din Blaj, am depus astăzi o coroană la catafalcul Părintelui Cardinal Lucian Mureșan. Dumnezeu să-l odihnească!”, a scris Ilie Bolojan pe Facebook.

Potrivit presei, Ioana este asistentă medicală la Spitalul CFR din Oradea și are o relație de aproximativ trei ani cu premierul Ilie Bolojan. Acesta a mai fost căsătorit, dar a divorțat în anul 2013. Din relația anterioară, premierul are două fiice.

Politică

