Mişcarea lui Mihail Hodorkovski, opozantul lui Putin, declarată drept „teroristă” de Curtea Supremă a Rusiei

Curtea Supremă a Rusiei a calificat luni Comitetul anti-război din Rusia (CAR) al opozantului în exil Mihail Hodorkovski drept organizaţie „teroristă”, interzicându-i activităţile în Federaţia Rusă pe fondul represiunii declanşate de Kremlin împotriva vocilor disidente, potrivit France Presse.

Curtea Supremă a precizat într-un comunicat că a „recunoscut CAR drept organizaţie teroristă şi i-a interzis activităţile pe teritoriul Federaţiei Ruse", relatează agenția franceză, citată de Agerpres.

Comitetul anti-război al al opozantului Mihail Hodorkovski a fost creat în străinătate ca reacţie la anunţul declanşării ofensivei ruse la scară largă de către Moscova în Ucraina în 24 februarie 2022.

Anterior acestui verdict, organizaţia denunţase „represaliile politice vizând intimidarea societăţii ruse, reducerea la tăcere a vocilor independente şi ascunderea adevărului despre război".

Din acest comitet fac parte, între alţii, fostul campion mondial la şah, Garry Kasparov, opozantul politic Andrei Pivovarov, care a candidat la alegerile legislative din 2021 din celula sa de închisoare, şi fostul magnat al petrolului Mihail Hodorkovski.

Condamnat la zece ani de închisoare pentru că a refuzat să se supună Kremlinului

Mihail Hodorkovski - cândva, cel mai bogat om din Rusia - a fost condamnat în 2003 la zece ani de închisoare pentru că a refuzat să se supună Kremlinului. El a ispăşit sentinţa de zece ani de privare de libertate pentru acuzaţii de fraudă, pe care el şi multe capitale occidentale le-au considerat motivate politic. Din 2013, el s-a stabilit la Londra şi a fondat din exil mai multe mişcări de opoziţie împotriva lui Vladimir Putin.

Administrația rusă a eradicat metodic toate mişcările de contestare în ultimii ani în cadrul unei campanii de represalii ce s-a intensificat odată cu declanşarea războiului în Ucraina.

Fostul prim-ministru Mihail Kasianov, devenit oponent al puterii în exil, a fost desemnat drept „agent străin” de către justiţia rusă în 2023 pentru activităţile sale în cadrul acestui Comitet anti-război.