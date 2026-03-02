search
Bogdan Ivan, ministrul Energiei: România nu este într-o situație de avarie privind carburanții

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a dat luni asigurări că România are depozitele de carburanți pline și a subliniat că țara noastră nu este într-o situație „de avarie” și că statul este în alertă pentru a nu permite ca prețurile carburanților să ajungă la 10 lei.

Bogdan Ivan, ministrul Energiei
Bogdan Ivan: România nu este într-o situație de avarie privind carburanții

„Am discutat cu operatorii de piața suntem asigurați cu depozite în proporție de 102%, ce poate asigura aprovizionarea României în situație de avarie pentru 90 de zile, însă nu suntem în această situație. Avem o creștere cu 10% a prețului petrolului la nivel internațional, dar nu e vorba de o creștere extrem de mare.

Ne-am asigurat că nu se foloseşte acest context internaţional pentru o eventuală speculă din partea unor actori economici pentru că o creştere mai mare de 3-5 bani la pompă nu este justificată în momentul de faţă, iar acele speculaţii care au apărut în spaţiul public cu motorina sau benzina 10 lei sunt nişte minciuni sfruntate, vreau să le dezavuez total, pentru că nu există în momentul de faţă niciun argument raţional, comercial, economic pentru care s-ar putea să ajungă preţul la pompă la aceste cote de 10 lei sau apropiat de 10 lei”, a declarat, luni, ministrul Economiei, Bogdan Ivan, într-o conferinţă de presă.

El a adăugat că a semnat un acord regional la Washington pentru gaze naturale care pot veni din SUA

„România este ţara care produce aproape 90% din gazele pe care le consumă”, a subliniat ministrul Energiei.

Ministerul Energiei din punct de vedere nu are instrumente de control al pieței nici de stabilire al unui anumit plafon pentru că vorbim de o piață liberă, dar putem discuta cu Consiliul Concurenței, ANAF, ANPC ( ceea ce am făcut deja) ca să ne asigurăm ca unii agenți economici nu vor specula acest aspect ca să majoreze prețurile mai mult decât ar fi nevoie”, a spus ministrul.

Ivan a amintit că o situaţie similară a fost anul trecut, în luna octombrie, în contextul sancţiunilor împotriva Lukoil, cu închiderea Rafinăriei Petrotel, când „unii au speculat, de asemenea” că motorina şi benzina vor ajunge la 10 lei la pompă.

După ce am luat acelaşi tip de măsuri şi atunci, preţurile nu au crescut. Aşa că vreau să fie foarte clar, ceea ce înseamnă conflict internaţional care nu poate să fie influenţat de România e un lucru şi poate să influenţeze, dar într-o marjă destul de redusă, dar tot ceea ce încearcă unii să se folosească în acest context internaţional doar pentru a creşte artificial preţurile îi blocăm ci toate instrumentele statului români”, a spus Ivan.

Prețul petrolului a explodat pe piețele globale

Cotaţia ţiţeiului Brent cu livrare în luna aprilie a crescut cu 14% la deschiderea burselor asiatice, ajungând la 82,37 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel începând din ianuarie 2025, iar ţiţeiul american West Texas Intermediate (WTI) a înregistrat şi el o creştere de două cifre.

O creştere prelungită a preţurilor petrolului ar risca să reaprindă presiunile inflaţioniste la nivel global, acţionând totodată ca o taxă asupra întreprinderilor şi consumatorilor, ceea ce ar putea reduce cererea.

