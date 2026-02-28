Video Reacțiile Bucureștiului la atacul din Iran. Recomandările MAE. Marius Lazurca: „Prioritatea este siguranța cetățenilor români din Iran și Israel”

Consilierul prezidențial pentru politică externă, Marius Lazurca, a anunțat sâmbătă că ambasadoarea României la Teheran, Mirela Grecu, și întregul personal al ambasadei sunt în siguranță, în contextul atacurilor coordonate Israel-SUA asupra Iranului.

„La inițiativa ministrei Oana Țoiu, printr-o platformă creată de MAE România, primesc în timp real informații și actualizări, cu privire la situația generală de securitate, de la toate ambasadele noastre din Orientul Mijlociu. Principala grijă e soarta românilor din regiune. Președintele Nicușor Dan a cerut să fie informat permanent cu privire la evoluții”, a transmis Lazurca.

Acesta a precizat că este în contact permanent cu ambasada și cu ambasadorul României la Tel Aviv, Radu Ioanid, pentru a monitoriza evoluțiile din regiune.

„La solicitarea președintelui României, sunt în contact permanent cu Ambasada noastră la Teheran. Șefa misiunii, ambasadoarea Mirela Grecu, și întregul personal al Ambasadei sunt în siguranță și transmit în mod constant informații despre evoluțiile în curs. De asemenea, sunt în contact direct cu ambasadorul Radu Ioanid și cu echipa Ambasadei noastre din Tel Aviv”, a scris Lazurca.

Ministerul Afacerilor Externe, prin Oana Țoiu, a recomandat românilor aflați în Iran și Israel să stea la adăpost și să mențină contactul cu misiunile diplomatice. Deocamdată, numărul cererilor de evacuare este redus, însă autoritățile se așteaptă la creșteri pe parcursul zilei. Cetățenii pot accesa site-ul www.mae.ro pentru informații și contacte directe prin telefon sau WhatsApp.

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a transmis recomandări ferme pentru cetățenii români aflați în Iran și Israel, în contextul atacului „preventiv” lansat de SUA și Israel asupra Iranului. În prezent, numărul românilor care au solicitat să părăsească cele două țări este redus, însă autoritățile se așteaptă la creșterea acestuia pe parcursul zilei.

În contextul recentelor evoluții de securitate din Orientul Mijlociu, MAE precizează că a ridicat nivelul avertismentului de călătorie pentru Statul Israel la nivelul 8/9- EVITAȚI ORICE CĂLĂTORIE : https://www.mae.ro/travel-alerts/2938.

MAE recomandă cu fermitate cetățenilor români să evite orice călătorie în Statul Israel.

Totodată, în cazul cetățenilor români care se află pe teritoriul Statului Israel, MAE recomandă acestora să respecte cu strictețe instrucțiunile autorităților locale, în special cele care vizează respectarea regimului alarmelor în caz de atac și adăpostirea în spații sigure și să se informeze din surse oficiale.

MAE menționează că autoritățile israeliene au decis inchiderea spațiului aerian.

Cetăţenii români care se află pe teritoriul Statului Israel si au nevoie de asistență consulară pot apela Ambasada României la Tel Aviv : +972 545643279 și Consulatul General al României la Haifa :+972 543 998 038.

De asemenea, MAE le recomandă acestora să își anunțe prezența, în funcție de locație, Ambasadei României la Tel Aviv sau Consulatului General al României la Haifa, completând formularul online disponibil la linkul: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFLXkNc9zQ3TrjP7gIIAJpAgzmJfnw4LgPkB7xORSrn41ZOQ/viewform?usp=dialog.

Israelul și SUA au lansat sâmbătă dimineață ceea ce ministrul Apărării de la Tel Aviv a numit „un atac preventiv” asupra Iranului. Președintele SUA, Donald Trump, a confirmat implicarea americană într-un mesaj video publicat pe Truth Social, precizând că obiectivul este „eliminarea amenințărilor iminente din partea regimului iranian”.

Armata israeliană a anunțat că a interceptat rachete lansate din Iran, la scurt timp după atacurile comune ale SUA și Israel asupra unor ținte iraniene. Premierul Benjamin Netanyahu a avertizat asupra pericolului reprezentat de regimul de la Teheran.