search
Luni, 2 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Primele zboruri comerciale din Abu Dhabi, reluate pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

Reluarea zborurilor comerciale din Emiratele Arabe Unite aduce un semn de speranță pentru pasagerii afectați de închiderea spațiului aerian din regiune. Consultantul de marketing turistic Răzvan Pascu a anunțat pe Facebook primele curse operate din Abu Dhabi, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu.

Primele zboruri comerciale din Abu Dhabi, reluate FOTO: Profimedia
Primele zboruri comerciale din Abu Dhabi, reluate FOTO: Profimedia

E fain tare ca am prieteni în toată lumea, aflu oricând, orice. Iată primele zboruri comerciale din Emirate, astăzi (zboruri din Abu Dhabi). Hai, Doamne Ajută! Terorismul și fanatismul religios NICIODATĂ nu vor învinge lumea liberă!”, a scris Pascu în postarea sa.

Potrivit informațiilor publicate, luni, 2 martie 2026 (ora locală Abu Dhabi), sunt programate următoarele zboruri operate exclusiv de compania Etihad Airways:

  • Zborul EY041 pe ruta Abu Dhabi – Amsterdam decolează la ora 14:00 și ajunge la 18:25, având o capacitate de 327 de locuri. 
  • Zborul EY067 către Londra Heathrow pleacă la 14:10 și aterizează la 18:10, cu 486 de locuri disponibile.
  • Cursa EY033 spre Paris Charles de Gaulle decolează la 14:20 și ajunge la 18:50, având 290 de locuri.
  • Zborul EY843 către Moscova pleacă la 14:30 și ajunge la 19:30, cu o capacitate de 327 de locuri. 
  • Cursa EY204 spre Mumbai decolează la 14:40 și aterizează la 19:20, cu 371 de locuri. 
  • Zborul EY216 către Delhi pleacă la 15:00 și ajunge la 19:50, având 371 de locuri disponibile. 
  • Zborul EY294 spre Karachi decolează la 14:50 și ajunge la 18:00, cu 226 de locuri. 
  • Cursa EY300 către Islamabad pleacă la 15:10 și aterizează la 19:15, cu o capacitate de 290 de locuri. 
  • Zborul EY334 spre Kochi decolează la 15:50 și ajunge la 21:20, cu 290 de locuri. 
  • Cursa EY238 către Bangalore pleacă la 16:20 și aterizează la 21:50, având 290 de locuri disponibile. 
  • Zborul EY555 spre Riyadh decolează la 15:20 și ajunge la 16:25, cu 290 de locuri. 
  • Cursa EY571 către Dammam pleacă la 15:30 și aterizează la 15:55, cu 290 de locuri. 
  • Zborul EY611 spre Jeddah decolează la 15:40 și ajunge la 17:50, având o capacitate de 370 de locuri. 
  • Cursa EY694 către Muscat pleacă la 16:00 și aterizează la 17:15, cu 226 de locuri. 
  • De asemenea, este programat și zborul EY713 către Cairo, cu decolare la ora 16:10.

Context tensionat în regiune

Reluarea acestor curse are loc pe fondul conflictului care se desfășoară în Orientul Mijlociu. Spațiul aerian din mai multe țări din regiune, printre care Emiratele Arabe Unite, Kuweit, Qatar sau Bahrain, a fost închis încă de sâmbătă, după ce Israel și Statele Unite au atacat mai multe ținte din Iran.

Tensiunile regionale au afectat zeci de curse aeriene către și dinspre Orientul Mijlociu, iar pasagerii au trecut prin momente de incertitudine. Duminică, 36 de zboruri de pe Aeroportul Otopeni au fost anulate, iar sâmbătă unele aeronave care decolaseră au fost redirecționate sau chiar au revenit în România.

În acest context, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe a anunțat că aproximativ 300 de cetățeni români aflați în Israel urmează să fie evacuați cu un avion către Egipt, după ce autoritățile au primit peste 1.000 de solicitări de ajutor consular.

Reluarea primelor zboruri comerciale din Abu Dhabi marchează un posibil pas spre stabilizarea traficului aerian din regiune, însă situația rămâne fluidă, iar evoluțiile depind de dinamica conflictului din zonă.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump, un nou atac la adresa aliaților, în plină ofensivă împotriva Iranului. „Am fost foarte dezamăgiţi de Keir”
digi24.ro
image
LIVE UPDATE. A treia zi a operaţiunii militare americano-israeliane în Iran. Ședință la Guvern privind românii blocați
stirileprotv.ro
image
Orașele din România în care ninge de Paște. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza
gandul.ro
image
Războiul din Orientul Mijlociu degenerează: Iran și Israelul se bombardează tot mai puternic. Prețul petrolului crește cu 10%,
mediafax.ro
image
Doi fundași din SuperLiga propuși lui Gigi Becali la FCSB. „Iei 8 milioane pe el. Dacă nu, îți dau eu diferența”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Văduva lui Ali Khamenei a murit. Cine a fost Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh
libertatea.ro
image
SUA își mută avioanele militare dintr-o țară europeană care nu i-a permis folosirea bazelor sale pentru atacuri asupra Iranului
digi24.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Fiasco! Ce s-a întâmplat la prima apariție a Iranului, după startul bombardamentelor și moartea ayatollahului Ali Kahmenei
digisport.ro
image
Ungaria privește cu invidie: România intră în jocul marilor puteri și devine hub strategic pentru 'aurul viitorului'
stiripesurse.ro
image
„Așteptați din nou sunetul clopotului morții”. Iranul amenință și arată la televiziunea de stat imagini cu stocurile de arme
antena3.ro
image
Ce risc există ca operaţiunea din Iran să devină conflict internaţional? Cum este vizată România?
observatornews.ro
image
Oana Cuzino a pierdut 2 milioane de euro! Decizia judecătorilor e definitivă
cancan.ro
image
Ajutoarele la pensie anunțate pentru 2026 s-ar putea înjumătăți. Ce bani s-ar fi găsit pentru pensionari?
newsweek.ro
image
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
prosport.ro
image
Animale la bloc. Când plătești întreținere pentru ele, legea din 2026
playtech.ro
image
România, în vizorul Iranului? Adevăratul rol pe care îl joacă scutul de la Deveselu. Instituțiile de la București care ar putea fi țintite: „Un fel de răzbunare”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Pe viață la FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul la Palat, după ce campioana a ratat play-off-ul
digisport.ro
image
Șoc pentru România: Prețul carburantului va bubui și urcă la 10 lei pe litru, iar asta va fi pe termen lung (Asociația Energia Inteligentă)
stiripesurse.ro
image
O fetiță de un an și cinci luni din Bistrița a intrat în stop cardiorespirator după ce a înghițit o alună
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
Celulă de criză la Guvern! Bolojan cere măsuri URGENTE! Decizia de ULTIMĂ ORĂ luată de Executiv în plin război în Teheran!
romaniatv.net
image
Eliza, fiica Adriana Iliescu a împlinit 21 de ani. Cum arată astăzi tânăra
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Testul cu 5 întrebări pe care fiecare adult ar trebui să-l treacă, dar mulți nu reușesc
actualitate.net
image
Avertismentul îngrijorător al unui medic pediatru: „Vor muri tot mai mulţi copii şi persoane, din cauza "dacilor liberi". E "cronica unei morţi anunţate"
actualitate.net
image
Regulă strictă pentru locatarii de la bloc. Este interzis atât pe casa scării, cât și în fața ușii apartamentului. Vecinii au dreptul să depună reclamații
click.ro
image
Cum a reușit Damian Drăghici să slăbească peste 70 de kilograme în urmă cu 15 ani. La ce alimente a renunțat complet și cum se menține acum: „Mă săturasem să nu îmi mai placă de mine”
click.ro
image
O comună din România este scoasă la vânzare. Primăria are datorii de 1,2 milioane de euro
click.ro
Ei doi si ma sa jpg
Bizarul văl de pe fața reginei, când venea vorba de nora nimfomană. Elisabeta era celebră pentru strictețea sa
okmagazine.ro
Supa frantuzeasca de ceapa Sursa foto shutterstock 2079346624 jpg
Supa de ceapă care a cucerit Parisul vine direct în farfuria ta!
clickpentrufemei.ro
7 sahul si regina jpg
Cum arăta Iranul înainte de revoluţia din 1979. Femei la universitate, iar americanii erau prieteni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Clătite de post pufoase cu apă minerală. Rețetă rapidă, economică și delicioasă
image
Regulă strictă pentru locatarii de la bloc. Este interzis atât pe casa scării, cât și în fața ușii apartamentului. Vecinii au dreptul să depună reclamații

OK! Magazine

image
Demi Moore, schimbată la 63 de ani! În vibe de anorexică, s-a reinventat cu tunsoarea din tinerețe, amintind de ”Propunere Indecentă”

Click! Pentru femei

image
Cu diamante la gât, Kate Hudson a sfidat pe toată lumea aseară: „Nu-s chiar așa de bogată!”

Click! Sănătate

image
Când este Lună Plină în 2026 şi cum ne influenţează