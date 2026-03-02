Primele zboruri comerciale din Abu Dhabi, reluate pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu

Reluarea zborurilor comerciale din Emiratele Arabe Unite aduce un semn de speranță pentru pasagerii afectați de închiderea spațiului aerian din regiune. Consultantul de marketing turistic Răzvan Pascu a anunțat pe Facebook primele curse operate din Abu Dhabi, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu.

„E fain tare ca am prieteni în toată lumea, aflu oricând, orice. Iată primele zboruri comerciale din Emirate, astăzi (zboruri din Abu Dhabi). Hai, Doamne Ajută! Terorismul și fanatismul religios NICIODATĂ nu vor învinge lumea liberă!”, a scris Pascu în postarea sa.

Potrivit informațiilor publicate, luni, 2 martie 2026 (ora locală Abu Dhabi), sunt programate următoarele zboruri operate exclusiv de compania Etihad Airways:

Zborul EY041 pe ruta Abu Dhabi – Amsterdam decolează la ora 14:00 și ajunge la 18:25, având o capacitate de 327 de locuri.

Zborul EY067 către Londra Heathrow pleacă la 14:10 și aterizează la 18:10, cu 486 de locuri disponibile.

Cursa EY033 spre Paris Charles de Gaulle decolează la 14:20 și ajunge la 18:50, având 290 de locuri.

Zborul EY843 către Moscova pleacă la 14:30 și ajunge la 19:30, cu o capacitate de 327 de locuri.

Cursa EY204 spre Mumbai decolează la 14:40 și aterizează la 19:20, cu 371 de locuri.

Zborul EY216 către Delhi pleacă la 15:00 și ajunge la 19:50, având 371 de locuri disponibile.

Zborul EY294 spre Karachi decolează la 14:50 și ajunge la 18:00, cu 226 de locuri.

Cursa EY300 către Islamabad pleacă la 15:10 și aterizează la 19:15, cu o capacitate de 290 de locuri.

Zborul EY334 spre Kochi decolează la 15:50 și ajunge la 21:20, cu 290 de locuri.

Cursa EY238 către Bangalore pleacă la 16:20 și aterizează la 21:50, având 290 de locuri disponibile.

Zborul EY555 spre Riyadh decolează la 15:20 și ajunge la 16:25, cu 290 de locuri.

Cursa EY571 către Dammam pleacă la 15:30 și aterizează la 15:55, cu 290 de locuri.

Zborul EY611 spre Jeddah decolează la 15:40 și ajunge la 17:50, având o capacitate de 370 de locuri.

Cursa EY694 către Muscat pleacă la 16:00 și aterizează la 17:15, cu 226 de locuri.

De asemenea, este programat și zborul EY713 către Cairo, cu decolare la ora 16:10.

Context tensionat în regiune

Reluarea acestor curse are loc pe fondul conflictului care se desfășoară în Orientul Mijlociu. Spațiul aerian din mai multe țări din regiune, printre care Emiratele Arabe Unite, Kuweit, Qatar sau Bahrain, a fost închis încă de sâmbătă, după ce Israel și Statele Unite au atacat mai multe ținte din Iran.

Tensiunile regionale au afectat zeci de curse aeriene către și dinspre Orientul Mijlociu, iar pasagerii au trecut prin momente de incertitudine. Duminică, 36 de zboruri de pe Aeroportul Otopeni au fost anulate, iar sâmbătă unele aeronave care decolaseră au fost redirecționate sau chiar au revenit în România.

În acest context, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe a anunțat că aproximativ 300 de cetățeni români aflați în Israel urmează să fie evacuați cu un avion către Egipt, după ce autoritățile au primit peste 1.000 de solicitări de ajutor consular.

Reluarea primelor zboruri comerciale din Abu Dhabi marchează un posibil pas spre stabilizarea traficului aerian din regiune, însă situația rămâne fluidă, iar evoluțiile depind de dinamica conflictului din zonă.