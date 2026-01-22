search
Joi, 22 Ianuarie 2026
Adevărul
Premierul Bolojan, discuții cu ambasadorul Germaniei și reprezentanții E. ON. S-au cerut măsuri pentru creșterea ritmului de plată către furnizorii de energie

Publicat:
Ultima actualizare:

Premierul Ilie Bolojan a discutat, joi, cu ambasadorul Germaniei în România, Angela Ganninger, și cu reprezentanții companiei E.ON România SA despre măsurile luate pentru fluidizarea procedurilor de validare a cererilor de plată către furnizorii de energie.

Ilie Bolojan, întâlnire cu ambasadorul Germaniei și reprezentanții E.ON FOTO: Gov.ro
Ilie Bolojan, întâlnire cu ambasadorul Germaniei și reprezentanții E.ON FOTO: Gov.ro

Prim-ministrul Ilie Bolojan s-a întâlnit, joi, la Palatul Victoria, cu o delegaţie formată din ambasadorul Germaniei în România, Angela Ganninger, şeful secţiei economice a Ambasadei Germaniei în România, Sandrina Köbinger, preşedintele E.ON România SA, Volker Raffel, şi directorul general al E.ON Energie România SA, Claudia Griech, au anunţat reprezentanţii Guvernului.

Discuţiile au avut în vedere fluidizarea parcursului de verificare şi validare de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a cererilor de plată depuse de furnizorii de energie şi creşterea ritmului de plată către aceştia a sumelor care reprezintă diferenţa dintre costurile de achiziţie ale energiei şi preţurile plafonate la energie electrică şi gaze naturale.

Potrivit mecanismului de plafonare şi compensare a energiei, aceste sume au fost suportate iniţial de furnizori, urmând să fie ulterior decontate de către autorităţi.

Premierul Bolojan a afirmat că la nivelul Guvernului sunt luate măsuri pentru fluidizarea procedurile de validare a cererilor de plată şi asigurarea fondurilor necesare decontării sumelor restante către furnizorii de energie, în baza mecanismului de compensare a preţurilor”, au transmis reprezentanţii Executivului.

Mecanismul de compensare şi plafonare a preţurilor finale la energie electrică a fost aplicat până la 1 iulie 2025, iar cel pentru plafonarea preţurilor finale la gaze naturale va fi în vigoare până la 31 martie 2026. În acest context, premierul Ilie Bolojan şi reprezentanţii E.ON. România au discutat şi aspecte legate de reglementările în domeniul energiei, în perspectiva liberalizării preţului la gaze naturale începând cu 1 aprilie 2026, după încetarea schemei de plafonare şi compensare a preţului final la gaze naturale.

Totodată, reprezentanţii E.ON au adus în discuţie şi aspecte legate de mecanismele necesare pentru asigurarea funcţionării corecte a pieţei en-gros de energie.

”Un alt subiect discutat la întâlnirea de astăzi de la Palatul Victoria s-a referit la investiţiile pentru extinderea şi modernizarea reţelelor de gaze, în condiţiile în care România are ca obiectiv creşterea capacităţii de producţie, au menţionat reprezentanţii Guvernului.

La întrevederea de la Palatul Victoria au mai participat preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), George Niculescu, şi secretarul de stat în Cancelaria Prim-Ministrului Dragoş Hotea.

Costul plafonării s-a ridicat la 30 de miliarde de lei

„Conform datelor cumulate până în 2025, costul total al acestor intervenții se ridică la aproximativ 30 de miliarde de lei”, punctează expertul în energie Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI). Dintre acestea, spun e el, circa 18 miliarde de lei au fost folosite pentru a acoperi energia electrică, în timp ce aproximativ 12 miliarde de lei au mers către gazele naturale. În total, schema sa aplicat timp de mai bine de trei ani și a acoperit atât consumatorii casnici, cât și o parte importantă a mediului economic.

image png

Pe lângă asta, statul mai are restanțe către furnizori de 6 miliarde lei (conform Ministerului Energiei) sau 8,3 miliarde lei restanțe, în noiembrie 2025, conform ACUE.

