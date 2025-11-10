Premierul Ilie Bolojan și prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, întâlnire la Palatul Victoria

Premierul Ilie Bolojan îl primește joi, 13 noiembrie, la Palatul Victoria, pe omologul său din Republica Moldova, Alexandru Munteanu, care efectuează prima sa vizită oficială în România de la numirea în această funcție.

Cu acest prilej, prim-miniștrii Ilie Bolojan și Alexandru Munteanu vor avea o întrevedere axată pe teme și proiecte de interes comun ale celor două țări, în contextul geostrategic actual, urmată de declarații comune, a transmis guvernul, luni, într-un comunicat.

Prima vizită externă a premierului Alexandru Munteanu

Deplasarea la București a premierului Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, este și prima vizită externă pe care acesta o efectuează de la preluarea conducerii Guvernului de la Chișinău.

Vizita are loc cu numai o zi înainte de preluarea de către Republica Moldova, pe 14 noiembrie, a președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, organismul decizional al Consiliului Europei, mandat pe care vecinii noștri de peste Prut îl vor deține pentru următoarele 6 luni

Amintim că noul premier al Republicii Moldova a avut, săptămâna trecută, întrevederi cu diplomatul român Cristian-Leon Țurcanu și cu însărcinatul cu afaceri al SUA în Republica Moldova, Nick Pietrowicz. Întâlnirile au avut loc la câteva zile după învestirea sa în funcție.