Primarii PSD din judeţul Iaşi refuză să meargă la întâlnirea cu premierul Bolojan. „Nu vrem să legitimăm austeritatea”

Primarii PSD din judeţul Iaşi nu vor participa la întâlnirea cu premierul Ilie Bolojan, care va fi prezent vineri în municipiu, conducerea PSD Iaşi motivând că întrunirea este pur formală şi că deciziile de reduceri bugetare au fost deja luate.

PSD Iaşi a anunţat că primarii social-democraţi din judeţ nu vor fi prezenţi la discuţiile cu premierul Ilie Bolojan, programate vineri la Palatul Culturii din Iaşi.

”Premierul „Taie-Tot”, liberalul Ilie Bolojan, acest propovăduitor al austerităţii, vine la Iaşi, astăzi, să se întâlnească cu primarii din judeţ. Întrunirea este, însă, una pur formală: deciziile de reduceri bugetare au fost deja luate. Adoptarea măsurilor de austeritate, fără o consultare reală cu toate părţile implicate, va avea efecte dramatice asupra comunităţilor locale. Ignorarea partenerilor politici şi a opiniei publice este inacceptabilă. După o atentă analiză, primarii PSD din judeţul Iaşi au decis să nu participe la convocarea făcută de Ilie Bolojan. Pentru că PSD nu vrea să legitimeze austeritatea, nu vrea să gireze tăierile, nu vrea sărăcie”, precizează conducerea PSD Iaşi, scrie News.

Social-democraţii susţin că la întâlnirea de la Iaşi nu au fost invitaţi şi parlamentarii social-democraţi, deşi aceştia contribuie la asigurarea unei majorităţi în Parlament.

”Ca partid situat pe primul loc în preferinţele ieşenilor la alegerile parlamentare de la sfârşitul anului 2024, PSD trebuia să se afle la masă cu premierul pentru a discuta, dincolo de măsurile de restricţie bugetară, şi un plan serios de investiţii publice pentru zona noastră. Nu este pentru prima dată când Ilie Bolojan, în calitate de prim-ministru, refuză o astfel de întrevedere în interesul ieşenilor”, mai afirmă PSD Iaşi.

Premierul Ilie Bolojan se deplasează vineri la Iaşi şi Botoşani, pentru a discuta cu primarii din cele două judeţe pe teme ce ţin de administraţia publică locală.

Potrivit Biroului de presă al Guvernului, la întâlniri vor participa şi reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.