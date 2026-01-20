Ilie Bolojan, discuții privind bugetul Educației cu rectorii universităților. Se caută soluții pentru diminuarea cheltuielilor, fără a afecta dezvoltarea educației

Premierul Ilie Bolojan a avut o întâlnire cu membrii Biroului Consiliului Național al Rectorilor (CNR), cu care a discutat despre bugetul pe anul 2026, fiind înaintate soluții pentru alte diminuări de cheltuieli. Premierul a subliniat și importanța unei analize privind parcursul profesional al absolvenților.

„Discuțiile s-au axat pe construcția bugetului și pe participarea învățământului universitar la efortul de reducere a cheltuielilor publice prevăzută de proiectul de lege privind măsurile administrative pentru creșterea capacității financiare și eficientizarea activității administrației publice centrale și locale. Acest proiect se află în procedura transparenței decizionale”, a informat Guvernul.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat le-a explicat rectorilor, potrivit sursei citate, că propunerile incluse în acest proiect de lege, care vizează inclusiv învățământul superior și cercetarea, au scopul de a continua reducerea cheltuielilor bugetare structurale, în acest context economic dificil, în care România trebuie să diminueze deficitul bugetar

Redistribuirea reducerii cheltuielilor, între subiectele discutate

Reprezentanții Consiliului Național al Rectorilor au arătat disponibilitatea de a participa la efortul de reducere a cheltuielilor bugetare, deși au făcut deja reduceri semnificative în cursul anului 2025 (prin creșterea normei didactice și reducerea implicită a unui număr considerabil de posturi didactice, prin diminuarea tarifelor la plata cu ora și alte măsuri specifice).

Aceștia i-au cerut premierului ca „optimizarea cheltuielilor să se realizeze într-o manieră flexibilă și adaptată la realitățile din sistem, în conformitate cu principiile autonomiei universitare și a legislației în vigoare”.

Potrivit informațiilor transmise de Guvern, au fost înaintate și propuneri: „rectorii universităților participante la dezbatere au prezentat particularitățile de finanțare ale instituțiilor de învățământ superior și argumente privind modificarea propunerii legislative în sensul redistribuirii reducerii cheltuielilor în funcție de specificul instituțional”.

Reluarea proiectelor dinanțate prin PNRR

A fost discutat și stadiul derulării proiectelor finanțate din Planul Național de Redresare și Reziliență, aflate în curs de implementare la nivelul instituțiilor de învățământ superior, iar premierul a propus ca acest consultări privind finanțarea sistemului de învățământ superior să continue prin constituirea unui grup de lucru la nivelul Ministerului Educației și Cercetării, cu participarea reprezentanților Consiliului Național al Rectorilor, în perspectiva pregătirii bugetului pentru anul 2026.

„Sistemul de învățământ este coloana vertebrală pentru dezvoltarea țării. Trebuie să facem economii, dar să lăsăm ca acest domeniu important pentru România să se dezvolte în anii următori”, a menționat premierul Bolojan.

De asemenea, potrivit sursei citate, „șeful Executivului a adăugat că trebuie analizate și alte aspecte legate de creșterea calității învățământului, corelarea mai bună cu realitățile economice, dezvoltarea proiectelor de cercetare aplicată și introducerea unui sistem de trasabilitate, care să arate ce domenii profesionale urmează absolvenții de învățământ superior raportat la domeniul educațional absolvit”.