Marți, 7 Octombrie 2025
Adevărul
Video „Povești de eroism prin vocea a trei piane” - un omagiu adus victimelor din 7 octombrie 2023, la doi ani de la atacul terorist din Israel

Publicat:

La doi ani de la atacul terorist din 7 octombrie 2023 din Israel, Opera Națională București a găzduit un concert emoționant de comemorare și solidaritate. Concertul, intitulat „Povești de eroism prin vocea a trei piane”, a fost dedicat memoriei victimelor atacului.

Ambasadorul Statului Israel în România, unul dintre invitații speciali FOTO: Captură video
La doi ani de la tragedia care a zguduit întreaga lume, artiști, medici, diplomați și iubitori ai culturii s-au reunit într-un gest de solidaritate și compasiune, demonstrând că muzica poate deveni limbajul universal al vindecării și al speranței.

Printre invitații speciali s-au numărat E.S. Lior Ben Dor, Ambasadorul Statului Israel în România, prof. univ. dr. Cătălin Cîrstoiu - managerul Spitalului Universitar de Urgență București, dr. Chen Kugel - președintele Institutului Național de Medicină Legală din Israel și compozitorul și pianistul israelian Gil Shohat, autorul operei „Procesul lui Eichmann”.

Prof. univ. dr. Cătălin Cîrstoiu a moderat evenimentul, iar împreună cu dr. Chen Kugel a rememorat momentele dramatice ale tragediei din 2023, subliniind rolul esențial al solidarității, empatiei și al contribuției medicale în vremuri de criză.

Spectacolul a fost susținut de pianiştii Gil Shohat, Chen Kugel şi Alexandru Burcă, alături de baritonul Alexandru Constantin, acompaniați de Orchestra Operei Naționale București, sub bagheta maestrului Daniel Jinga. Împreună, aceștia au oferit publicului o seară memorabilă, în care virtuozitatea muzicii s-a împletit cu emoția și reflecția.

„Nu vom uita și nu ne vom odihni până când îi vom aduce acasă”

În discursul său, ambasadorul Israelului, E.S. Lior Ben Dor, a amintit tragedia din 7 octombrie 2023 și victimele acesteia: „În această zi oribilă, bărbați, femei și copii nevinovați au fost uciși, torturați, arși sau luați ostatici de teroriștii din Gaza. Familii au fost distruse, comunități sfâșiate, iar această cruzime inumană va rămâne pentru totdeauna gravată în memoria noastră colectivă”.

Diplomatul a subliniat că, în ciuda trecerii timpului, durerea și lupta pentru adevăr rămân vii: „În timp ce suntem adunați aici, nu uităm de cei 48 de ostatici israelieni care se află încă în captivitate în Gaza. Nu ne vom odihni până când îi vom aduce acasă, pentru a se reuni cu familiile lor. Sperăm cu adevărat că un acord va fi atins în zilele următoare”.

Ambasadorul a adus un omagiu celor care au contribuit la organizarea evenimentului, mulțumind „doamnei Tova Ben Nun-Cherbis, președinta Complexului Educațional Lauder-Reut, și maestrului Daniel Jinga, directorul Operei Naționale București, pentru că au făcut posibil acest eveniment”. Totodată, el l-a menționat pe dr. Chen Kugel, „care a fost în prima linie a adevărului după 7 octombrie, martor al cruzimii de neimaginat și responsabil de a oferi victimelor o înmormântare demnă și ultima lor onoare”.

România, un partener al solidarității

În cadrul discursului, E.S. Lior Ben Dor a exprimat recunoștința statului Israel față de România: „Doresc să-mi exprim recunoștința față de poporul și guvernul român pentru sprijinul și solidaritatea oferite Israelului în această perioadă dificilă. România a stat ferm alături de Israel, condamnând terorismul și susținând dreptul nostru de a ne apăra și de a trăi în pace și securitate”.

El a adăugat că prezența publicului numeros la concert a fost „o dovadă vie a prieteniei unice dintre România și Israel”, oferind un exemplu concret: „Un exemplu extraordinar al acestei prietenii este prof. dr. Cătălin Cîrstoiu, directorul Spitalului Universitar de Urgență din București, care, împreună cu managementul și studenții Universității de Medicină și Farmacie, a inițiat un dialog profesional cu dr. Chen Kugel”.

Muzica - vocea speranței

Evenimentul de la Opera Națională a fost mai mult decât un concert: a fost o declarație de credință în umanitate, un apel la solidaritate și un mesaj de speranță. „Ne-am adunat aici pentru a ne aminti de victime, pentru a spune că suntem hotărâți să luptăm pentru adevăr, pentru acuratețea științifică și pentru viață. Înțelegem pericolele și amenințările, dar suntem hotărâți să construim un viitor mai bun”, a spus ambasadorul Israelului.

Prin emoția muzicii și forța cuvântului, „Povești de eroism prin vocea a trei piane” a demonstrat încă o dată că arta poate uni, vindeca și inspira, păstrând vie amintirea celor pierduți și cultivând speranța într-o lume mai dreaptă și mai umană.

