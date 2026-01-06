Americancă uluită după ce a descoperit obiceiul românesc de Bobotează: „A fost foarte ciudat. (...) Ne vede, stropește din nou, apoi pleacă în treaba lui”?

O americancă stabilită în Oradea a trăit un moment neașteptat în preajma Bobotezei, când s-a trezit cu un preot la ușa apartamentului. Reacția ei sinceră, relatată pe rețelele de socializare, a devenit rapid virală.

„Niciodată nu am fost atât de luată prin surprindere. Mai ales că preotul și cu mine pur şi simplu ne uitam doar unul la celălalt, în timp ce el continua să meargă prin apartamentul meu”. Așa începe povestea spusă de Tatum Nzekwesi, o americancă stabilită în Oradea, care a descoperit într-un mod inedit una dintre cele mai cunoscute tradiții românești.

Soția baschetbalistului Emmanuel Nzekwesi, pivot al echipei CSM Oradea, a povestit pe TikTok cum, într-una dintre zilele de dinaintea Bobotezei, s-a trezit în fața unei situații complet necunoscute.

În timp ce făcea curățenie în apartament, liniștea a fost întreruptă de sunetul unui clopot, urmat de apariția unui preot care, după ce a stropit ușa cu apă sfințită, a intrat în casă şi a continuat să facă acelaşi lucru, botezându-i pe cei aflaţi acasă. Fără nicio explicație prealabilă, scena a părut, pentru câteva clipe, de-a dreptul halucinantă.

„Sunt americancă şi locuiesc în România. La un moment dat aud un clopot şi mă întreb: vine de afară, este soacra mea la telefon?! Aşa că ies în direcţia de unde venea sunetul şi văd un preot cu un buchet de plante, stropind, probabil, cu apă sfinţită apartamentul. Ne vede şi pe noi, face asta din nou, apoi pleacă în treaba lui. Ce-a fost asta?! Nu ştiu dacă este o tradiţie, dacă catolicii sărbătoresc ceva, poate a fost un preot catolic, nu sunt sigură, dar nu mă deranjează”, povesteşte ea întreaga scenă în videocliput devenit viral.

Confuzia inițială a fost dublată de dorința sinceră de a înțelege ce se întâmplă, mai ales în contextul în care tânăra spune că este creștină, dar nefamiliarizată cu acest obicei.

„Eu sunt creştină, dar simt că ar fi trebuit să vorbim despre ce s-a întâmplat. Nu am nicio idee, am fost luată pe nepregătite. A fost foarte ciudat. (...) Ne vede, stropește din nou, apoi pleacă în treaba lui. Ce-a fost asta? Nu știu dacă e vreo tradiție azi. Catolicii sărbătoresc ceva, așa știu. Poate era un preot catolic, nu sunt sigură, dar nu mă deranjează”, a mai spus ea.

Postarea sa a devenit rapid virală, strângând zeci de mii de vizualizări, aprecieri și comentarii, majoritatea utilizatorilor explicându-i cu răbdare tradiția și relatând experiențe similare.

Ce este Boboteaza

Momentul care a luat-o prin surprindere pe Tatum Nzekwesi este strâns legat de Bobotează, sărbătorită în fiecare an pe 6 ianuarie în calendarul ortodox. Aceasta marchează Botezul lui Iisus Hristos în râul Iordan și este una dintre cele mai importante sărbători religioase de la începutul anului.

În zilele din preajma Bobotezei, preoții merg din casă în casă pentru a sfinți locuințele cu agheasmă mare și busuioc, un ritual care simbolizează purificarea, protecția și binecuvântarea. Tradiția spune că astfel casa și cei care trăiesc în ea sunt ocrotiți pe tot parcursul anului.

Pentru americanca stabilită în Oradea, această întâlnire neașteptată cu o tradiție locală a devenit nu doar o poveste virală, ci și o experiență care i-a oferit o perspectivă directă asupra obiceiurilor românești și asupra modului în care diferențele culturale pot deveni la un moment dat amuzante.