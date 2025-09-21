Marea Lojă Națională din România a deschis Anul Masonic 2025-2026 printr-un bal vienez la Opera Națională București

Pe 20 septembrie 2025, Marea Lojă Națională din România (MLNR) a dat startul Anului Masonic 2025-2026 printr-o Seară de Bal Vienez organizată la Opera Națională București. Prima ediție a Balului MLNR, dedicată marcării a 145 de ani de la „Aprinderea Luminilor”, promite să devină o tradiție anuală, continuând cu Gala de Excelență ce va avea loc la Ateneul Român.

MLNR a marcat 145 de ani de la înființare sau Aprinderea Luminilor — printr-un spectacol elegant, ce va fi urmat, la final, de Gala de Excelență, ce se va desfășura la Ateneul Român.

Evenimentul și-a propus promovarea valorilor culturale românești și întărirea tradițiilor istorice, într-o seară dedicată unității, implicării și excelenței.

Sub bagheta dirijorului Daniel Jinga, Orchestra, Corul și Baletul Operei Naționale București au oferit un program complex, care a combinat cele mai cunoscute arii lirice cu suite de dans și momente coregrafice spectaculoase. Pe scenă au evoluat artiști de renume internațional, precum tenorul Ștefan Pop, soprana Anita Hartig, mezzosoprana Maria Miron-Sîrbu, baritonul Iordache Basalic și basul Iustinian Zetea.

Programul serii a inclus capodopere clasice, printre care:

„Una voce poco fa” – Il barbiere di Siviglia (Rossini)

„La donna è mobile” – Rigoletto (Verdi)

Momente din La forza del destino (Verdi)

„Habanera” – Carmen (Bizet)

„O soave fanciulla” – La bohème (Puccini)

„Nessun dorma” – Turandot (Puccini)

„O Fortuna” – Carmina Burana (Orff)

„Meine Lippen, sie küssen so heiß” – Giuditta (Lehár)

Balul MLNR a avut un rol simbolic, reprezentând legătura între tradiția masonică — preocupată de lumină, armonie și dezvoltare prin cultură — și scena artistică românească, scrie Evz. Prin această primă ediție, Marea Lojă Națională din România a demonstrat că tradiția poate fi vie și relevantă, oferind publicului o seară memorabilă de muzică, dans și eleganță, și reafirmând angajamentul său față de scena culturală românească și artiștii de prestigiu.