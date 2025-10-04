Încă 137 de activști care au participat la flotila umanitară pentru Gaza au fost expulzați de Israel în Turcia

Un număr de 137 de activişti deţinuţi de Israel pentru că au participat la flotila care transporta ajutor umanitar spre Gaza au plecat cu avionul din Israel spre Istanbul, a anunţat sâmbătă Ministerul de Externe turc.

Printre persoanele expulzate se află 36 de cetăţeni turci, dar şi cetăţeni din SUA, Emiratele Arabe Unite, Algeria, Maroc, Italia, Kuweit, Libia, Malaezia, Mauritania, Elveţia, Tunisia şi Iordania, au adăugat surse ministeriale, relatează Reuters, citată de Agerpres.

În total au fost reţinuţi în jur de 450 de activişti.

Zborul Turkish Airlines urma să aterizeze în jurul orei locale 15:40 (12:40 GMT), potrivit surselor citate.

„Israelul încearcă să accelereze expulzarea tuturor provocatorilor"

Ministerul israelian al Afacerilor Externe a confirmat sâmbătă expulzarea a 137 de militanţi pro-palestinieni din flotila pentru Gaza către Turcia, după ce miercuri flotila a fost interceptată, relatează AFP.

„Alţi 137 de provocatori din flotila Hamas-Sumud au fost expulzaţi astăzi în Turcia. Israelul încearcă să accelereze expulzarea tuturor provocatorilor", a anunţat ministerul într-un comunicat pe X, precizând că „unii dintre ei pun obstacole deliberat procesului legal de expulzare".

Potrivit ministrului italian de Externe, Antonio Tajani, 26 de italieni se aflau la bordul avionului care a plecat spre Turcia, în timp ce alţi 15 sunt în continuare reţinuţi în Israel şi urmează să fie expulzaţi săptămâna viitoare.

„Am dat din nou instrucţiuni ambasadei Italiei de la Tel Aviv să se asigure că compatrioţilor rămaşi li se respectă drepturile", a postat Tajani pe X.

„Cei care au acţionat ilegal sunt cei care i-au împiedicat să ajungă în Gaza”

Un prim grup de italieni din flotilă - format din patru parlamentari - a ajuns la Roma vineri.

„Cei care au acţionat legal sunt persoanele din acele bărci; cei care au acţionat ilegal sunt cei care i-au împiedicat să ajungă în Gaza", a declarat în cadrul unei conferinţe de presă de la Roma Arturo Scotto, unul dintre parlamentarii italieni care au luat parte la misiune.

„Am fost opriţi cu brutalitate... şi luaţi ostatici cu brutalitate”, a declarat Benedetta Scuderi, un alt parlamentar italian.

Adalah, un grup israelian care oferă asistenţă juridică membrilor flotilei, spune că unora dintre ei li s-a interzis accesul la avocaţi, şi nu au putut obţine apă şi medicamente.

Activiştii au fost de asemenea „forţaţi să îngenuncheze cu mâinile legate cel puţin cinci ore, după ce unii participanţi au scandat Palestina liberă", a informat Adalah. Ministerul israelian de Externe nu a răspuns unei solicitări de a comenta informaţia, notează Reuters.

În urmă cu două zile, militarii israelieni au interceptat flota internațională care încerca să livreze medicamente și alimente în Fâșia Gaza și au urcat la bordul navelor sale. Activista Greta Thunberg, care se afla la bord, a fost arestată.