Video Trump cere Israelului să oprească atacurile asupra Gazei, susținând că Hamas vrea pace: „Ostaticii să fie eliberați în siguranță și rapid!”

Donald Trump a declarat că Hamas este pregătit pentru o „pace durabilă”, după ce militanții palestinieni au fost de acord să elibereze toți ostaticii rămași, cerând în același timp Israelului să oprească bombardamentele din Gaza.

Liderul american a reacționat la o declarație a Hamas din ziua de vineri, în care grupul s-a angajat să returneze toți ostaticii rămași din Gaza, vii și decedați.

Hamas a mai afirmat că dorește să înceapă negocieri pentru a discuta detalii suplimentare ale planului de pace al președintelui, inclusiv predarea „administrării enclavei către un organism palestinian de tehnocrați independenți”.

Totuși, alte aspecte ale documentului de 20 de puncte necesită „consultări suplimentare între palestinieni”, a avertizat grupul, potrivit alljazeera.

Declarația Hamas a venit după ce Trump avertizase că va „declanșa iadul” dacă aceștia nu răspund planului său de pace, lansat mai devreme în această săptămână, până duminică.

După răspunsul Hamas, președintele Trump a declarat că există acum o șansă reală de pace. „Cred că sunt pregătiți pentru o PACE durabilă”, a scris liderul american pe Truth Social.

„Israelul trebuie să oprească imediat bombardamentele din Gaza, pentru ca ostaticii să fie eliberați în siguranță și rapid! În acest moment, este mult prea periculos să facem asta. Suntem deja în discuții privind detaliile care trebuie clarificate. Nu este vorba doar despre Gaza, ci despre o PACE mult așteptată în Orientul Mijlociu”, a transmis Trump.

Într-un videoclip publicat ulterior pe platforma sa de socializare, Trump a numit ziua „una foarte specială” și a afirmat că sfârșitul războiului este „foarte aproape”.

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a declarat că Israelul este pregătit pentru implementarea „primei etape” a planului lui Trump, aparent referindu-se la eliberarea ostaticilor.

Starmer cere „un acord fără întârziere”

Sir Keir Starmer a declarat că acceptarea parțială a planului de pace de către Hamas este „un pas semnificativ înainte” și a cerut „un acord fără întârziere”.

Prim-ministrul britanic a spus că eforturile lui Trump „ne-au adus mai aproape de pace ca niciodată” și a adăugat: „Există acum o oportunitate de a pune capăt luptelor, de a aduce ostaticii acasă și de a permite ajutorului umanitar să ajungă la cei care au atât de mare nevoie.”

El a mai declarat că Marea Britanie este pregătită să sprijine negocierile ulterioare și să lucreze „pentru o pace durabilă pentru israelieni și palestinieni deopotrivă”.

Președintele francez Emmanuel Macron a afirmat că „eliberarea tuturor ostaticilor și încetarea focului în Gaza sunt la îndemână”.

Hamas acceptă să elibereze ostaticii

Progresul a venit la doar câteva ore după ce Trump stabilise termenul-limită de duminică pentru ca Hamas să răspundă propunerilor sale, susținute și de țările arabe.

Președintele SUA și prim-ministrul israelian au prezentat planul de pace la Casa Albă luni.

Israelul estimează că în Gaza mai rămân 48 de ostatici, dintre care 20 sunt în viață.