Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Ponta, audiat în dosarul fotografiilor din campania prezidențială din 2025: „DIICOT i-a depistat pe cei care au participat la falsificarea pozelor”

Fostul premier Victor Ponta a anunțat vineri, 3 aprilie, pe Facebook, că a fost audiat la DIICOT, în calitate de parte vătămată, într-un dosar care vizează fotografiile controversate apărute în campania prezidențială din 2025. Cazul are legătură cu imaginile prezentate anul trecut de Elena Lasconi, în care apăreau Victor Ponta, Nicușor Dan și Florian Coldea, într-o presupusă întâlnire.

Fostul premier Victor Ponta. FOTO: Inquam Photos
La momentul respectiv, Ponta și Nicușor Dan au susținut că fotografiile sunt false, iar Florian Coldea a catalogat situația drept „o încercare disperată”.

Fostul premier afirmă că anchetatorii au făcut progrese semnificative în acest caz.

„DIICOT i-a depistat pe cei care au participat la falsificarea pozelor (…) Au patru suspecți: trei tineri și unul mai în vârstă”, a declarat Ponta, precizând că nu îi cunoaște pe aceștia, dar că așteaptă să se stabilească cine ar fi stat în spatele operațiunii.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, acesta a susținut că imaginile ar fi influențat rezultatul alegerilor și a cerut clarificări privind persoanele care ar fi finanțat și organizat acțiunea.

„Nu e vorba doar de poze falsificate, aștept ca cei patru să zică cine i-a angajat, cine i-a plătit. Că cine a avut de câștigat de pe urma asta se știe. Cine sunt cei care au prostit-o pe madam Lasconi. S-a schimbat istoria României și eu vreau să aflu ce s-a întâmplat acolo”, a mai spus fostul premier în video.

Audiere la DIICOT și reacții

Fostul premier a relatat că a fost chemat la DIICOT în cursul zilei de vineri.

Totodată, Ponta a lansat acuzații la adresa Elenei Lasconi, sugerând că aceasta ar fi fost indusă în eroare de persoane din anturajul său.

„Unde credeți că am fost azi? La DIICOT. M-au chemat, parte vătămată. Anul trecut, pe vremea asta, a ieșit doamna Lasconi la Antena 3 cu niște poze, cu trei zile înainte de alegeri: L-am prins pe Ponta și pe Nicușor Dan la Coldea, se întâlnesc în nu știu ce casă”. Bineînțeles, era o minciună, numai doamna Lasconi putea crede asta. Dar a doua zi am depus plângere penală. Știu, o să îmi ziceți că a trecut aproape un an”, a spus Ponta.

„Chiar e o bombă! DIICOT i-a depistat pe cei care au participat la falsificarea pozelor din campania electorală — cele prezentate de Elena Lasconi la Antena 3, cu 3 zile înainte de turul 1 al alegerilor prezidențiale! Acum sunt și mai convins că Lasconi a fost doar „idiotul util”; cei din jurul ei au păcălit-o cu acele poze (și acum au primit drept recompensă funcții importante în Guvern de la USR). Lasconi a pierdut în 3 zile 6% din voturi (conform sondajelor); eu am pierdut 5%! Cine a câștigat se știe. Cine a gândit, organizat și finanțat întreaga operațiune o să aflăm cu toții de la procurori!”, scrie Ponta pe Facebook.

Amintim că acum un an, Elena Lasconi a postat pe Facebook o serie de fotografii despre care susține că reprezintă dovezi că Nicușor Dan s-ar fi întâlnit de mai multe ori cu fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea. Într-o poză apărea și Victor Ponta. În niciuna dintre cele trei poze, Dan, Coldea și Ponta nu apar laolaltă.

„Pozele pe care le-a postat Elena Lasconi sunt un fals grosolan. Această pretinsă întâlnire n-a avut loc niciodată”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

