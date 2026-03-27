Video Gestul neașteptat al lui Victor Ponta la Istanbul. De ce a purtat tricourile ambelor echipe: „Este un mesaj pentru oamenii inteligenți!”

Victor Ponta, fost prim-ministru al României, s-a aflat printre românii prezenți la meciul Turcia vs. România, 1-0, din semifinala barajului pentru CM 2026.

Aflat în tribunele stadionului lui Beșiktaș, acesta a dat de înțeles că nu i-a fost ușor să decidă pe cine să susțină. Înainte de startul partidei, Ponta a publicat pe Facebook un videoclip în care apăreau un fular al meciului de la Istanbul și tricourile ambelor echipe, sugerând o alegere dificilă între cele două naționale.

„Ai, ai, ai, ai. Greu, greu, greu, greu. Bu akșam cok cok cok zor (n.r. – În seara asta e foarte greu)”, a spus Victor Ponta în clip. Iar apoi a sărutat ambele tricouri și a conchis, alegând tricoul României: „Dar, totuși, în seara asta... Bu akșam (n.r. – În seara asta)!”, a transmis Ponta, în video.

La meci, Ponta a ales să poarte la vedere tricoul naționalei României, însă dedesubt avea și echipamentul Turciei, detaliu observat într-o fotografie postată de el pe Instagram.

„Eu apreciez și țin foarte mult la Turcia!”

După imaginile care au stârnit reacții în mediul online, Victor Ponta a revenit cu explicații și a clarificat public poziția sa.

„Dacă ați văzut și filmul, și poza postată, atunci mesajul a fost clar (sigur, pentru cei care mă cunosc și pentru ceilalți oameni inteligenți)! Eu apreciez și țin foarte mult la Turcia, dar, de data aceasta, evident că am ținut cu România!

Este un mesaj pentru oamenii inteligenți și pentru cei care apreciază și respectă alte popoare, de care ne leagă atâtea lucruri. De proști, de hiene și de „heringi”, sincer, nu îmi pasă deloc; iar „balele” de la gura lor, când mă înjură, mă amuză foarte tare!”, a transmis Victor Ponta, pe Facebook, în decursul zilei de vineri, după meciul României.