Cum se filma polițistul acuzat că a ucis un câine pe stradă. Acum e anchetat și pentru clipurile postate

Un polițist din Mureș, acuzat că a ucis un câine pe o stradă din Ialomița, este acum cercetat și pentru alte fapte, după ce jurnaliștii au descoperit că agentul publica pe rețelele de socializare videoclipuri în care afișa un comportament asemănător interlopilor: acesta își arată armele, cuțitele și făcea amenințări. Poliţistul este originar din Ialomița.

Agentul, încadrat la Secția Rurală Sighișoara, pare să uite complet de jurământ în momentul în care renunță la uniformă, scrie Antena 3 CNN. Filmările realizate chiar de el îl surprind etalându-și colecția de cuțite și arme, iar în urmă cu o lună posta un anunț online prin care își exprima intenția de a cumpăra un pistol Glock.

Pe profilurile sale de social media, acum dezactivate sau șterse, se lăuda și cu viteza în trafic, încălcând regulile pe care ar trebui să le impună altora.

Reacția Poliției după apariția imaginilor

Ca urmare a imaginilor devenite publice, Antena 3 CNN a solicitat un punct de vedere Inspectoratului de Poliție Județean Mureș. Instituția a confirmat printr-un răspuns oficial că a deschis o cercetare internă care vizează comportamentul agentului.

Polițistul este verificat și de colegii săi, după ce un vecin l-a acuzat că i-a ucis câinele. Camera de supraveghere din fața curții reclamantului arată mașina polițistului oprind în dreptul porții, iar imediat după aceea se aud plânsetele animalului.

Proprietarul câinelui susține că polițiștii din comună l-au trimis să plătească autopsia din propriul buzunar, motiv pentru care și în acest caz a fost demarată o anchetă internă.

Dacă se va demonstra că animalul a fost omorât cu intenție, polițistul din Mureș riscă o pedeapsă cu închisoarea între 2 și 7 ani, sancțiune care, potrivit surselor citate, l-ar fi șocat chiar și pe el.