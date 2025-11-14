Polițist rutier de 24 de ani, rănit în Capitală după ce a fost lovit de un șofer în timpul unui viraj

Un polițist rutier de 24 de ani a fost rănit în Capitală, după ce un șofer de 37 de ani l-a lovit în timpul unui viraj. În urma accidentului, agentul a fost dus la spital.

"La data de 14 noiembrie 2025, în jurul orei 18.15, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident de circulație în zona Rond George Coşbuc", a transmis Brigada Rutieră a capitalei, printr-un comunicat.

Din primele date, conducătorul unui autovehicul, în vârstă de 37 de ani, în timp ce ar fi efectuat virajul la stânga dinspre Bd. Libertății către Bd. Regina Maria, a acroșat agentul de poliție din cadrul Brigăzii Rutiere, care asigura măsuri de fluență în zona Rond George Coşbuc.

Agentul de poliție era echipat regulamentar, având elemente reflectorizante pe uniformă.

În urma accidentului de circulație a rezultat rănirea polițistului, în vârstă de 24 de ani, care a fost transportat la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Conducătorul de autovehicul a fost testat cu aparatul Alcooltest, rezultatul indicat fiind "zero".

În continuare se efectuează cercetări de către polițiști din cadrul Brigăzii Rutiere, în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului de circulație.

"Pentru prevenirea accidentelor de circulație în care pot fi implicați polițiștii rutieri, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, Brigada Rutieră informează conducătorii de autovehicule că este necesar să manifeste prudență sporită în trafic și să respecte semnalele, indicațiile și dispozițiile polițiștilor rutieri, contribuind astfel la menținerea siguranței rutiere", se mai arată în comunicat.