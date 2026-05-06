Taxa de pod la Giurgiu–Ruse va putea fi plătită online: benzi dedicate și bariere automate

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, anunță introducerea unui sistem electronic de plată a taxei de pod la Giurgiu-Ruse, măsură care ar urma să reducă timpii de așteptare într-unul dintre cele mai aglomerate puncte de frontieră din România.

„Am publicat ordinul ministrului Transporturilor prin care introducem plata electronică a taxei de pod la Giurgiu – Ruse. Este un pas important pentru fluidizarea traficului”, a transmis Horațiu Cosma într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, noul sistem, denumit eTarifGiurgiuPod, va permite plata online a taxei, iar șoferii care achită cu cel puțin trei minute înainte de traversare vor putea utiliza benzi dedicate, unde bariera se va deschide automat.

Oficialul precizează că tarifele actuale și categoriile de scutiri rămân neschimbate.

Horațiu Cosma a mai anunțat că, din luna iunie, se finalizează și lucrările de reparații de pe partea bulgărească a podului Giurgiu-Ruse, ceea ce ar urma să contribuie suplimentar la reducerea cozilor de la frontieră în sezonul estival.

„Drumul spre Bulgaria și Grecia va fi mult mai rapid, fără cozile cu care ne-am obișnuit în ultimii ani la Giurgiu”, a afirmat secretarul de stat.