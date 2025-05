Restricționarea traficului rutier pe perioada derulării celei de-a 14-a ediții a OMV Petrom Semimaratonul București

În weekendul 10-11 mai, Bucureștiul se pregătește de cea de-a 14 ediție a OMV Petrom Bucharest HALF MARATHON, peste 10.000 de alergători amatori si profesioniști, fiind așteptați să ia startul cursei devenită tradiție urbană.

Pentru buna desfășurare a evenimentului, restricțiile rutiere se vor aplica astfel:

Sâmbătă, 10 mai

· începând cu ora 05.00 se va face delimitarea culoarelor sportive și a celor pentru urgențe cu garduri și bandă de către organizator, fără închiderea traficului rutier;

· pe traseele curselor de 10km Individual și 2,5 km precum și pe străzile care acced în acestea, în intervalul orar 07.30 - 14.00;

Traseele competițiilor de sâmbătă, 10 mai precum și orele de start sunt descrise mai jos:

Traseu Cursa 10km începând cu ora 09:00: START – Bulevardul Libertății, dreapta Splaiul Independenței, Piața Națiunile Unite, dreapta Bulevardul Națiunilor Unite, stânga Bulevardul Libertâții, stânga bretea Piața Constituției (Parchet General), dreapta Bulevardul Unirii, Piața Alba Iulia, întoarcere 180 grade (fără a afecta traficul auto în rond Piața Alba Iulia), continuare Bulevardul Unirii, dreapta Bulevardul I.C.Brătianu, stânga Strada Halelor, continuare Splaiul Independenței, stânga Pod B.P.Hasdeu (fără a afecta traficul auto) stânga Splaiul Independenței, Piața Națiunile Unite, dreapta Bulevardul Națiunilor Unite, stânga Bulevardul Libertății, Piața Constituției - SOSIRE, la ora 08.45 se va da startul pentru persoanele cu dizabilități.

Cursa Populară (Fun Race), începând cu ora 12:00: START – din Bulevardul Libertatii, dreapta Splaiul Independenței, Piața Națiunile Unite, continuare Splaiul Independenței, dreapta Bulevardul I.C.Bratianu, dreapta Bulevardul Unirii, fântâni, continuare Bulevardul Unirii, dreapta bretea Piata Constituției, stânga Bulevardul Libertâții, Piața Constituției - SOSIRE, la ora 11.45 se va da startul pentru persoanele cu dizabilități.

Duminică, 11 mai

· începând cu ora 05.00 se va face delimitarea culoarelor sportive și a celor pentru urgențe cu garduri și bandă de către organizator, fără închiderea traficului rutier;

· traficul va fi restricționat pe traseele curselor de 21 km și stafetă precum și pe străzile care acced în acestea, în intervalul orar 07.30 – 13.00;

Traseele competițiilor de duminică, 11 mai precum și orele de start sunt descrise mai jos:

Cursele de Semimaraton (21 km) și Ștafetă, începând cu ora 09:00: START– Bulevardul Liberății, stânga Splaiul Independenței, dreapta pod B.P.Hasdeu (fără a afecta traficul din intersecție), continuare strada B.P.Hasdeu, continuare strada Vasile Pârvan, strada Berzei, strada Buzesti, Piața Victoriei, stânga Soseaua Pavel D. Kiseleff până la Piața Arcul de Triumf, întoarcere 190 grade (fără a afecta traficul din intersecție), continuare pe Soseaua Pavel D. Kiseleff, Calea Victoriei, dreapta strada Stirbei Voda, stânga strada Ion Campineanu, dreapta Calea Victoriei, Piața Națiunilor Unite, dreapta Bulevardul Națiunilor Unite, stânga Bulevardul Libertății, stânga bretea Piața Constituției (Parchet General), dreapta Bulevardul Unirii, Piața Alba Iulia, dreapta Bulevardul Decebal, Piața Muncii, Bulevardul Basarabia, întoarcere 180 grade la intersecția cu Bulevardul Chisinău (fără a afecta traficul din intersectie), continuare pe Bulevardul Basarabia, Piața Muncii, Bulevardul Decebal, dreapta Bulevardul Unirii, dreapta bretea Piata Constituției (Ministerul de Justitie), stânga Bulevardul Libertății, SOSIRE.

Arterele de circulație vor fi redeschise traficului rutier secvențial, în funcție de poziția ultimului alergător care se încadrează în timpul regulamentar al competiției.

Sunt recomandate următoarele rute ocolitoare:

Pentru relația sud-nord (nord-sud) se poate face trecerea prin pasajul Unirea – bdul I.C.Brătianu – Piața Universității – Piața Romană – Piața Victoriei – Bdul Aviatorilor – Piața Charles de Gaulle – Bdul Constantin Prezan – Piața Arcului de Triumf - Șoseaua Kiseleff – Piața Presei Libere sau Bdul Aviatorilor – Str. Nicolae Caramfil- continuare către bdul Aerogarii – DN 1;

- Șoseaua Mihai Bravu - Pasajul Muncii - Pasajul Bucur Obor- Șoseaua Ștefan cel Mare;

- Șoseaua Viilor - Șoseaua Progresului - Șoseaua Grozăvești - Pasajul Basarab - Șoseaua Ion Mihalache - Piața Arcului de Triumf;

- Șoseaua București Ploiești - Șoseaua Kiseleff - Piața Arcului de Triumf - bdul Prezan - bdul Aviatorilor - Piața Victoriei - Piața Romană - Piața Universității - bdul I.C.Brătianu - Pasajul Unirea;

- Șoseaua Bucuresti Ploiești - Bdul Aerogării - Strada Aviator Alexandru Șerbănescu;

- Bdul Barbu Văcărescu - Șoseaua Ștefan cel Mare - Pasajul Bucur Obor - Șoseaua Mihai Bravu - Pasajul Muncii - Șoseaua Mihai Bravu - Calea Vitan – Sos. Vitan – Bârzesti – Sos. Olteniței;

Pentru relatia vest - est se recomandă prin Pasajul Unirii, Pasajul Victoriei sau Pasajul Basarab folosind rutele:

- Bdul Regina Maria - Str. 11 Iunie - Bdul Mărășești - Bdul Dimitrie Cantemir - Pasajul Unirea - Bdul I.C.Brătianu - Piața Universității - Bdul Carol I;

-Șoseaua Nicolae Titulescu - Pasajul Victoriei - bdul Iancu de Hunedoara - Șoseaua Ștefan cel Mare;

- Șoseaua Grozăvești sau Vasile Milea - Pasajul Basarab - bdul Banu Manta - bdul Ion Mihalache - bdul Alexandru Averescu - Piața Arcului de Triumf - bdul Constantin Prezan - Calea Dorobanților - Șoseaua Ștefan cel Mare.

Restricțiile rutiere și segmentele supuse acestor restrictii cât și rutele alternative vor fi preluate de cele mai importante aplicații de mobilitate, Waze și TomTom.

Traseele pentru toate cursele au startul în centrul Bucureștiului, în Piața Constituției, iar hărțile sunt disponibile pe site-ul www.bucuresti21km.ro, dar și în aplicația RunRomania (disponibilă atât pentru Android, cât și pentru iOS, pe www.runromania.com).

OMV Petrom Bucharest HALF MARATHON este un eveniment marca #RunInBucharest, organizat de Bucharest RUNNING CLUB și, începând cu anul 2019, deține certificarea World Athletics Label Road Race a Federației Internaționale de Atletism.

Sponsori ai Semimaratonului București: OMV Petrom – Sponsor Oficial, Under Armour – Partener Tehnic și tricoul oficial al evenimentului, Autonom - Sponsor Cursa 10 km, DIGI – Sponsor Stafeta 3X, Mega Image - Sponsor Cursa Populară & Refreshment Point, Stay Strong, GoldNutrition - Energizantul Oficial, Meda, World Class, Regina Maria, Izvorul Minunilor - Apa Oficială, Apa Nova București.

Parteneri media: TVR, Adevărul Holding.

Parteneri instituționali: Primăria Municipiului București, Agenția Natională pentru Sport, Ministerul de Interne, Federația Română de Atletism.

ONG-uri partenere: Ajungem Mari, HOSPICE Casa Speranței, Ajungem MARI, Niciodată Singur – Prietenii Vârstnicilor, ZI DE BINE, Copii pentru Viitor, HELP Autism, HEM N-avem SÂNGE, Pădurea Copiilor, Romanian Angel Appeal, Salvați Copiii România, United Way, Teach for România.