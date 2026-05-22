Foto Alertă în Giurgiu după ciocnirea între un marfar și o cisternă încărcate cu motorină. Sunt scurgeri de combustibil

Un tren marfar a lovit, vineri, 22 mai, o cisternă, în județul Giurgiu. Ambele sunt încărcate cu motorină şi se înregistrează scurgeri de combustibil.

„O cisternă încărcată cu motorină a fost acroşată de un tren marfar format dintr-o locomotivă și trei vagoane, de asemenea încărcate cu motorină”, anunță, vineri, ISU Giurgiu, potrivit News.ro.

La fața locului au sosit pompierii din cadrul Detașamentului Giurgiu, cu mai multe autospeciale, echipaje de poliție, reprezentanți ai Gărzii de Mediu şi ai Sucursalei Regionale de Căi Ferate București.

„În urma coliziunii, locomotiva şi cisterna au fost avariate, fiind înregistrate scurgeri de motorină pe terasamentul căii ferate şi pe câmp”, precizează sursa citată.

→ Imaginea 1/3: Accident între un marfar și o cisternă/FOTO: Facebook Breaking News Giurgiu

Autoritățile au anunțat că vagoanele trenului nu au fost afectate în urma incidentului.

Șoferul cisternei și mecanicul locomotivei au fost monitorizați medical la fața locului, iar pompierii asigură măsuri de prevenire a incendiilor până la transvazarea motorinei într-o altă cisternă.