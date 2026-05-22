search
Vineri, 22 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Foto Alertă în Giurgiu după ciocnirea între un marfar și o cisternă încărcate cu motorină. Sunt scurgeri de combustibil

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Un tren marfar a lovit, vineri, 22 mai, o cisternă, în județul Giurgiu. Ambele sunt încărcate cu motorină şi se înregistrează scurgeri de combustibil.

Un tren marfar a lovit o cisternă/FOTO: Facebook Breaking News Giurgiu
Un tren marfar a lovit o cisternă/FOTO: Facebook Breaking News Giurgiu

„O cisternă încărcată cu motorină a fost acroşată de un tren marfar format dintr-o locomotivă și trei vagoane, de asemenea încărcate cu motorină”, anunță, vineri, ISU Giurgiu, potrivit News.ro.

La fața locului au sosit pompierii din cadrul Detașamentului Giurgiu, cu mai multe autospeciale, echipaje de poliție, reprezentanți ai Gărzii de Mediu şi ai Sucursalei Regionale de Căi Ferate București.

„În urma coliziunii, locomotiva şi cisterna au fost avariate, fiind înregistrate scurgeri de motorină pe terasamentul căii ferate şi pe câmp”, precizează sursa citată.

Accident între un marfar și o cisternă/FOTO: Facebook Breaking News Giurgiu
Imaginea 1/3: Accident între un marfar și o cisternă/FOTO: Facebook Breaking News Giurgiu
Accident între un marfar și o cisternă/FOTO: Facebook Breaking News Giurgiu
Accident între un marfar și o cisternă/FOTO: Facebook Breaking News Giurgiu
Accident între un marfar și o cisternă/FOTO: Facebook Breaking News Giurgiu

Autoritățile au anunțat că vagoanele trenului nu au fost afectate în urma incidentului.

Șoferul cisternei și mecanicul locomotivei au fost monitorizați medical la fața locului, iar pompierii asigură măsuri de prevenire a incendiilor până la transvazarea motorinei într-o altă cisternă.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Ceva s-a întâmplat cu ea”. O membră a juriului din Moldova explică de ce a primit România doar 3 puncte la Eurovision
digi24.ro
image
Răsturnare de situaţie. Trump a anunțat trimiterea a 5.000 de militari americani în Polonia, după ce și-a amenințat aliații
stirileprotv.ro
image
EXPLOZIV! Gândul a luat urma banilor ucraineni care au intrat în România anul trecut. Peste 1 miliard de euro, la sacoșă. Țara noastră a fost folosită ca zonă de tranzit. O singură persoană a reușit să introducă în țară peste 210 milioane de euro cash
gandul.ro
image
Nawrocki, mesaj direct pentru Trump: „Alianțele bune se bazează pe cooperare”
mediafax.ro
image
Ciprian Marica trage un semnal de alarmă înainte de barajul cu Chindia: „E o situaţie jenantă pentru Farul şi pentru toţi! Gardoş spune că nu aveau obiectiv nici să intre în play-off”
fanatik.ro
image
Cum împarte Guvernul 52 de milioane de euro din prima de carieră didactică: grosul banilor alocați de Uniunea Europeană pentru cursurile de formare se întoarce tot în buzunarele statului
libertatea.ro
image
Trump așteaptă cu groază ziua în care va trebui să facă față „Fantomei de 5,02 dolari”
digi24.ro
image
PRIMELE IMAGINI: modelele Dacia care vor fi lansate în curând » 4 din 6 vor fi electrice
gsp.ro
image
Mario Iorgulescu a rupt tăcerea: singurele cuvinte rostite, după ce a fost condamnat definitiv la închisoare
digisport.ro
image
Trenurile Soarelui revin din 12 iunie. Biletele se scumpesc. Cât vor costa?
click.ro
image
Ultimele zile ale cormoranului: 10 țări, printre care și România, cer UE împușcarea acestor păsări pe motiv că mănâncă prea mult pește
antena3.ro
image
O familie care deţine un imperiu cu afaceri de 100 mld. euro: România este în top pentru noi. Schimbările sunt uimitoare, s-a construit mult în infrastructură. Suntem în România să rămânem!
zf.ro
image
Momentul în care trupul româncei moarte în Germania e scos de sub ruine. Familia Andreei era de faţă
observatornews.ro
image
Nicușor Dan a semnat decretul! Veste de ULTIMA ORĂ pentru români
cancan.ro
image
Casa de Pensii, în corzi. Pensionarii câștigă procese în instanță pe bandă rulantă. Se judecă 360 spețe pe zi
newsweek.ro
image
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
prosport.ro
image
Diferența dintre recesiune și criză economică, tabel explicativ. Ce se poate întâmpla dacă România rămâne fără bani din exterior
playtech.ro
image
Dezastru pentru Siyabonga Ngezana! E oficial: fundașul de la FCSB ratează Cupa Mondială
fanatik.ro
image
E-mailul pe care Meta l-a trimis miilor de angajați concediați. "Vă rugăm să vă strângeți lucrurile personale de la birou și să mergeți acasă"
ziare.com
image
Lovitură de proporții: Răzvan Lucescu a ales între PAOK și Beșiktaș!
digisport.ro
image
Video amuzant: un robot care încerca să îl imite pe Michael Jackson a fost scos „leșinat” de pe scenă
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Pacea de la Cotroceni! PSD, PNL, USR şi UDMR au semnat acordul acum câteva minute
romaniatv.net
image
Pensii iunie. Banii pe luna următoare întârzie pentru milioane de români
mediaflux.ro
image
PRIMELE IMAGINI: modelele Dacia care vor fi lansate în curând » 4 din 6 vor fi electrice
gsp.ro
image
De ce noul film cu Selena Gomez și Cate Blanchett va fi destinat exclusiv adulților
actualitate.net
image
Ce căuta Georgiana, românca de 25 de ani, în blocul prăbușit din Germania. Povestea tinerei care a murit sub dărâmături
actualitate.net
image
„Am zero prieteni”. Dani Oțil, confesiuni emoționante: „Îmi spun mie să nu uit să fiu fericit”
click.ro
image
Mesajul scris cu cretă schimbă totul despre tragedia din Maldive. Ce au descoperit scafandrii după zile întregi de căutări
click.ro
image
Demi Moore, schimbare de look radicală. Actrița de 63 de ani a renunțat la părul lung
click.ro
Vanessa Redgrave în rolul Annei Boleyn și Robert Shaw în rolul Regelui Henric al VIII lea, în filmul din 1966 Un bărbat pentru toate anotimpurile, profimedia 0797331669 jpg
490 de ani de la decapitarea ”reginei infidele”. Ce ”favor” i-a făcut Regele Angliei înainte de a o executa
okmagazine.ro
fantasy astral wallpaper composition jpg
Astrele schimbă regulile jocului! Horoscopul perioadei 22 mai – 4 iunie aduce tensiuni și revelații
clickpentrufemei.ro
Gheorghi Jukov participă la o paradă a victoriei după cel de-al Doilea Război Mondial (© Mil.ru)
Mareșalul Jukov și matematica militară referitoare la concentrările din anul 1941
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cea mai mare lecție primită de Dani Oțil de la Mihaela Rădulescu: „E unul dintre cele mai tari lucruri pe care le-am putut auzi de la o femeie”
image
„Am zero prieteni”. Dani Oțil, confesiuni emoționante: „Îmi spun mie să nu uit să fiu fericit”

OK! Magazine

image
Toți amanții Prințesei. Cei 10 bărbați cu care Lady Diana a avut aventuri înaintea divorțului de Charles

Click! Pentru femei

image
Astrele schimbă regulile jocului! Horoscopul perioadei 22 mai – 4 iunie aduce tensiuni și revelații

Click! Sănătate

image
Atenţie la acest medicament! A cauzat 20 de decese